Greta Thunberg et l'ONG Human Act lancent une campagne de lutte contre le coronavirus axée sur les droits de l'enfant pour l'UNICEF

L'activiste climatique demande aux jeunes et à ses autres sympathisantes et sympathisants d'encourager tout le monde à appuyer le travail essentiel de l'UNICEF pour sauver la vie d'enfants

NEW YORK, le 30 avril 2020 /CNW/ - L'activiste climatique Greta Thunberg a lancé aujourd'hui une campagne axée sur les droits de l'enfant en collaboration avec l'ONG danoise Human Act pour appuyer le travail de l'UNICEF relatif à la pandémie de COVID-19 et à la protection des enfants contre les répercussions directes et indirectes de cette crise. Ces conséquences comprennent les pénuries alimentaires, la surcharge des systèmes de soins de santé, la violence et l'interruption de l'accès à l'éducation.

« Tout comme la crise climatique, la pandémie de coronavirus est une crise qui touche les droits de l'enfant. Elle affectera tous les enfants maintenant et à long terme, mais les groupes vulnérables seront les plus touchés. Je demande à tout le monde de se mobiliser et de se joindre à moi pour appuyer le travail essentiel de l'UNICEF qui vise à sauver la vie d'enfants, protéger leur santé et leur permettre de poursuivre leur éducation », a déclaré Greta Thunberg.

La campagne a été lancée avec un premier don de 200 000 dollars versé à l'UNICEF au nom de Human Act et de la Fondation Greta Thunberg. Greta Thunberg a récemment été récompensée pour son activisme mondial par Human Act, qui a accordé à sa fondation le prix de 100 000 dollars. Cet argent sera maintenant versé à l'UNICEF, assorti d'un don supplémentaire de 100 000 dollars de Human Act.

« Sachant que des centaines de millions d'enfants ne sont pas scolarisés, ne disposent pas d'installations sanitaires adéquates pour se laver les mains et ne reçoivent pas les vaccins essentiels, le travail de l'UNICEF indispensable à la survie des enfants dans le monde entier n'a jamais été aussi vital. La population canadienne peut suivre l'exemple de Greta et se joindre à nous pour contribuer à donner à chaque enfant l'enfance qu'il mérite », a expliqué David Morley, le président et chef de la direction d'UNICEF Canada.

Les Canadiennes et les Canadiens peuvent contribuer à la lutte contre la COVID-19 en envoyant le message texte « UNICEF » au 45678 pour faire un don de 10 dollars et ainsi venir en aide à des millions d'enfants dans le monde.

Les dons recueillis dans le cadre de la campagne seront directement versés aux programmes d'urgence de lutte contre la COVID-19 de l'UNICEF, afin de procurer notamment du savon, des masques, des gants, des trousses d'articles d'hygiène, de l'équipement de protection, des renseignements essentiels à la survie et d'autres formes de soutien aux systèmes de santé.

Un rapport publié ce mois-ci par les Nations Unies prévenait que les enfants risquaient le plus de subir les conséquences de la pandémie de COVID-19. Bien que les enfants aient été largement épargnés jusqu'à présent par les effets directs de la maladie sur la santé, la crise affecte profondément leur bien-être général. Dans tous les pays, les enfants de tous les âges sont touchés, en particulier par les conséquences socioéconomiques, mais aussi, dans certains cas, par les mesures d'atténuation mises en place pour enrayer la propagation de la maladie.

L'UNICEF concentre ses efforts mondiaux de lutte contre la COVID-19 sur la collaboration avec ses partenaires pour contribuer à réduire la transmission du virus et à atténuer ses effets sur les enfants tout en veillant à ce que les services essentiels pour ces derniers soient maintenus. Cela comprend :

Assurer l'accès et la disponibilité des fournitures et des services essentiels pour les enfants, les femmes et les populations vulnérables;

Augmenter la diffusion de messages sur l'importance de se laver les mains au savon;

Aider les gouvernements à acheter des équipements de protection individuelle pour les travailleuses et les travailleurs de la santé, y compris des blouses, des gants et des masques, ainsi que des concentrateurs d'oxygène et des médicaments;

Soutenir les possibilités d'apprentissage à distance pour les enfants qui ne peuvent pas aller à l'école;

Offrir un soutien psychosocial et en santé mentale aux enfants et aux familles touchés;

Aider à maintenir l'administration de vaccins essentiels et les autres services pour les enfants.

« La pandémie de coronavirus est le plus grand défi que le monde ait connu depuis des générations. Les enfants et les jeunes sont parmi les plus gravement touchés par les répercussions de la COVID-19, il est donc tout à fait naturel qu'ils veuillent y remédier. Par son activisme, Greta Thunberg a prouvé que les jeunes sont prêts à prendre position et à guider les changements dans le monde. L'UNICEF est ravi que Greta et ses sympathisantes et sympathisants aient non seulement choisi d'agir contre cette pandémie, mais aussi de le faire en partenariat avec notre organisme », a conclu la directrice générale de l'UNICEF, Henrietta Fore.

À propos de la campagne

Accédez à la page d'accueil de la campagne au www.unicef.org/coronavirus/join-greta

