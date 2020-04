Pandémie de la COVID-19 - La ministre Danielle McCann annonce une aide financière d'urgence de 3 M$ octroyée aux ressources d'hébergement en dépendance





QUÉBEC, le 30 avril 2020 /CNW Telbec/ - Dans la foulée des mesures déployées par le gouvernement du Québec pour protéger la santé de la population du Québec et réagir de manière responsable à la pandémie de la COVID-19, la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, annonce qu'une aide d'urgence de 3 M$ sera versée aux ressources communautaires ou privées offrant de l'hébergement en dépendance.

En cette période exceptionnelle, les ressources d'hébergement en dépendance doivent composer avec des besoins financiers supplémentaires. Ce soutien permettra de couvrir les frais excédentaires engendrés par la pandémie, notamment pour l'accroissement de la surveillance, le rehaussement de l'entretien sanitaire et la désinfection, l'achat de matériel sanitaire, l'embauche de ressources additionnelles, le paiement de temps supplémentaire ainsi que pour l'augmentation des coûts liés à l'alimentation des personnes hébergées. Les sommes seront accordées aux centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) et aux centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS) qui veilleront à répartir le financement entre les différentes ressources de leur territoire poursuivant les admissions en contexte de la COVID-19. Plus de 80 ressources sont visées par cette aide d'urgence.

« Plus que jamais, le soutien offert aux personnes vulnérables est l'une de nos priorités. Dans ce contexte, il est important de maintenir l'accès aux services offerts par les ressources d'hébergement en dépendance, lesquels sont complémentaires aux services en dépendance des CISSS et des CIUSSS. Cette aide financière d'urgence contribuera à assurer la continuité de leurs activités prioritaires. Je tiens à remercier tous les intervenants qui ont à coeur le bien-être des personnes aux prises avec des problèmes de dépendance. »

Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux

Cette aide d'urgence de 3 M$ s'inscrit en complémentarité des financements suivants accordés récemment dans le cadre de la pandémie :

Aide d'urgence de 20 M$ aux organismes communautaires qui offrent des services prioritaires sur leur territoire, notamment dans les secteurs de l'alimentation, l'hébergement, l'accompagnement-transport bénévole, et les services communautaires de santé physique et mentale (15 avril 2020);

Aide d'urgence de 500 000 $ pour Tel-Jeunes et Ligne Parents (9 avril 2020);

Aide d'urgence de 2,5 M$ pour les maisons d'hébergement pour femmes victimes de violence conjugale et pour femmes violentées vivant de multiples problématiques sociales (27 mars 2020);

Aide d'urgence de 2 M$ aux Banques alimentaires du Québec (24 mars 2020).

