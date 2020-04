Kenneth Jackson, du Réseau de télévision des peuples autochtones (APTN), remporte le Prix de la liberté de presse 2020





OTTAWA, le 30 avril 2020 /CNW/ - Le gagnant du Prix de la liberté de presse 2020 remis par le Comité canadien pour la liberté de la presse mondiale (CCLPM) est Kenneth Jackson, journaliste et producteur au Réseau de télévision des peuples autochtones (APTN).

Ce prix annuel souligne les réalisations exceptionnelles des professionnels des médias canadiens qui pratiquent le journalisme d'intérêt public, en surmontant les secrets, l'intimidation et d'autres tentatives pour contrecarrer leur travail.

Soutenu par la direction d'APTN, Kenneth Jackson a recherché sans relâche des renseignements cruciaux sur le sort des enfants autochtones morts après avoir été placés en foyer d'accueil en Ontario. Ses reportages l'ont mené à retrouver des membres de leur famille dans les rues de Thunder Bay, à présenter des demandes d'accès à l'information et même à se rendre en cour pour obtenir un accès aux dossiers de poursuites civiles.

Le CCLPM a aussi décerné des mentions honorables à Michael de Adder, qui a longtemps été caricaturiste pour le groupe de presse Brunswick News Inc., détenu par le conglomérat Irving, et à Joan Baxter, journaliste et auteure néo-écossaise.

Le CCLPM remet aussi son prix Spencer Moore pour l'oeuvre d'une vie à David Pugliese, qui couvre les affaires militaires pour The Ottawa Citizen.

David Pugliese est un chroniqueur militaire de longue date qui n'a pas froid aux yeux et qui a souvent dénoncé le piètre bilan du ministère de la Défense nationale en matière d'accès à l'information. Il a couvert les troupes canadiennes en Afghanistan et a publié d'importants reportages sur de douteuses pratiques d'acquisition de matériel de défense. Ce prix a été créé en l'honneur de feu Spencer Moore, un directeur fondateur du CCLPM.

Pour en savoir davantage sur les gagnants, consultez notre site :

https://worldpressfreedomcanada.ca/fr/prix/

Le Comité canadien pour la liberté de la presse mondiale travaille sous l'égide de la Commission canadienne pour l'UNESCO et il est commandité par l'Association des banquiers canadiens. Chaque année, le Comité souligne la Journée mondiale de la liberté de la presse qui a lieu le 3 mai.

Les premiers ministres Justin Trudeau et Doug Ford s'expriment dans une vidéo sur la liberté de la presse

Pour souligner la Journée mondiale de la liberté de la presse, le CCLPM a préparé une vidéo dans laquelle des chefs de fil gouvernementaux, du milieu des affaires, du mouvement environnemental, des arts et d'organisations autochtones témoignent de l'importance de la liberté de la presse en ces temps de crises sanitaire et économique.

La vidéo est accessible sur notre site : https://worldpressfreedomcanada.ca/

« Il est important de souligner la Journée internationale de la liberté de presse », insiste le président du Comité, Shawn McCarthy. « Les crises sanitaire et économique qui découlent de l'éclosion du coronavirus ont clairement démontré l'importance vitale d'une presse libre et vigoureuse pour offrir de l'information exacte et poser les questions pertinentes aux autorités. »

McCarthy explique que même si les journalistes canadiens jouissent d'une relative liberté dans l'exercice de leurs fonctions, la vigilance s'impose car il existe des exemples flagrants d'entraves et de menaces à cette liberté.

Gagnant du Concours international de dessin éditorial

Arash Ekramifar, d'Iran, remporte le premier prix du 20e Concours international de dessin éditorial, dont le thème était «?Couper le courant aux réseaux sociaux?». Le deuxième prix est remis à Kianoush Ramezani, de Finlande, et le troisième prix va à Bruce MacKinnon, du Canada.

«?Nous avons reçu plus de 300 dessins en provenance de 31 pays?», a déclaré Guy Badeaux, coordonnateur du concours.

Arash Ekramifar collabore avec diverses publications iraniennes depuis 14 ans et poursuit des études en journalisme et en arts.

Les dessins gagnants peuvent être vus sur notre site :

https://worldpressfreedomcanada.ca/fr/dessin-editorial/

Au sujet du Comité canadien pour la liberté de presse mondiale

Le Comité canadien pour la liberté de la presse mondiale est un groupe bénévole basé à Ottawa dont la mission consiste à sensibiliser le public au droit à la liberté d'expression, à repérer les atteintes à ce droit et à défendre la liberté de la presse.

Ce comité de défense des droits travaille sous l'égide de la Commission canadienne pour l'UNESCO et il est commandité par l'Association des banquiers canadiens.

