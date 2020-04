'Radio Monaco - Made in New York' : Le Pont 100% Mix DJ's Entre Monaco, La France et New York





MONACO, 30 avril 2020 /PRNewswire/ -- Radio Monaco, l'emblématique station créée par le Monégasque Gildo PALLANCA PASTOR, lance ce vendredi 1er mai « Radio Monaco ? Made in New York ». Pilotée par une équipe de DJ's oeuvrant à Monaco et New York, la webradio entend construire un pont musical entre les Etats-Unis, la France et la Principauté.

Dès ce 1er mai, Radio Monaco proposera sur son site web et son application un programme musical préparé par les meilleurs DJ's de New York et Monaco ; chacun fera partager à l'auditeur ses influences et son style. La webradio Radio Monaco ? Made in New York sera le trait d'union entre les ambiances musicales américaines et franco-monégasques.

CASTING MIX(TE)

Ce vendredi, à 14h00 ou 20h00 ? selon que l'on soit à New York ou Monaco ? les premiers DJ's entreront en action. Pour ambiancer l'ouverture de la station, Gildo PALLANCA PASTOR a choisi un membre francophone de son équipe américaine : la pointure internationale « 5 étoiles » Joachim Garraud ; c'est en effet à lui que reviendra l'honneur d'ouvrir l'antenne.

Le casting américain de Radio Monaco ? Made in New York est complété par : Stan Courtois ("Bagatelle"- New York), Christophe Lacroix ("Bagatelle" - New York), Cyrus X ("STK" - New York), Tito Koba, Marco Peruzzi, Julian Ok ("Make Believe" - New York)

Dans l'équipe franco-monégasque de la station, on compte : Carmine Sorrentino (« Jimmy's » - Monte-Carlo), Saint-Lanvain, Gil Martin, Rhum G, Kailly Jensen, DJ M4t, La Cartoucherie, DJ Pampa ainsi que Chris S & Green High.

ONDES POSITIVES

« Nous avons tous besoin d'ondes positives pour tourner la page de cette crise. C'est pour cela que j'ai décidé d'anticiper le lancement de Radio Monaco ? Made in New York. Nous faisons la promesse d'apporter un vent de positivisme et de dynamisme à un moment où chacun ressent l'impérieux besoin de trouver un second souffle. En tant que Monégasque, francophile et Consul Général de Monaco à New York, je suis très fier de porter cette webradio ». ? Gildo PALLANCA PASTOR, Fondateur de Radio Monaco

Toutes les infos sur Radio Monaco ? Made in Monte-Carlo et Radio Monaco ? Made in New York sont sur www.radio-monaco.com

