Sartorius Stedim Biotech clôture l'acquisition de certaines parts du portefeuille de sciences de la vie de Danaher





- Élargissement du portefeuille pour la production de médicaments biotechnologiques

- Début d'une intégration réussie

AUBAGNE, France, 30 avril 2020 /PRNewswire/ -- Sartorius Stedim Biotech (SSB), fournisseur majeur de l'industrie biopharmaceutique, a clôturé l'acquisition de certaines parts du portefeuille de sciences de la vie de Danaher Corporation dans le cadre d'une transaction plus large entre Danaher et le groupe Sartorius, actionnaire majoritaire de Sartorius Stedim Biotech. La transaction a été conclue le 30 avril 2020 suite à l'obtention des autorisations réglementaires requises.

« Cette acquisition constitue une avancée majeure pour Sartorius Stedim Biotech. Les parts du portefeuille que nous avons acquises viennent compléter stratégiquement nos activités. Nous nous réjouissons d'accueillir une centaine de nouveaux employés et de combiner notre expertise afin de proposer ensemble une offre encore plus importante à nos clients biopharmaceutiques », commente Joachim Kreuzburg, président du Conseil d'administration et président-directeur général.

Le prix d'acquisition total de la transaction entre Danaher et le groupe Sartorius se monte à 825 millions de dollars américains, dont près d'un tiers sera alloué aux activités achetées par Sartorius Stedim Biotech. Depuis la signature de l'accord d'achat le 19 octobre 2019, Sartorius Stedim Biotech se prépare à l'intégration des activités acquises. Celle-ci peut donc être initiée immédiatement après la clôture malgré les conditions spéciales liées à la crise du coronavirus.

Les parts acquises par Sartorius Stedim Biotech ont généré un chiffre d'affaires d'environ 100 millions de dollars américains en 2019 et couvrent différentes technologies de bioprocédés qui viennent compléter le portefeuille. Étendue par cette acquisition, l'offre de l'entreprise sera d'autant plus exhaustive afin d'assurer à la clientèle une production sûre et efficace de tels produits pharmaceutiques. Sartorius Stedim Biotech élargit ainsi son positionnement dans des domaines clés de la fabrication de médicaments biotechnologiques.

Grâce à l'acquisition de systèmes de chromatographie et résines, Sartorius Stedim Biotech renforce ses processus en aval : une étape essentielle dans la purification des produits biopharmaceutiques qui englobe à la fois équipement réutilisable et à usage unique, colonnes et résines. Certains groupes de produits dans le domaine des systèmes de filtration tangentielle à fibre creuse en acier inoxydable et à usage unique ainsi que des kits de filtration à usage unique viendront encore renforcer les processus en aval. Autre atout : l'entité SoloHill, qui comprend une technologie de microporteurs et des normes de validation des particules utilisées dans les cultures cellulaires et d'autres procédés biologiques. Au total, ces activités emploient une centaine de personnes sur les sites de Portsmouth (Royaume-Uni), Cergy (France), Ann Arbor (Michigan, États-Unis) et Hopkinton (Massachusetts, États-Unis).

Sartorius Stedim Biotech a déjà indiqué les conséquences de cette transaction sur ses objectifs financiers sur l'exercice en cours dans le communiqué sur les résultats du premier trimestre publié le 21 avril 2020. Cette publication peut être consultée à l'adresse https://www.sartorius.com/en/company-fr/newsroom-fr/corporate-news-fr.

Le présent communiqué de presse contient des prévisions relatives au développement futur de Sartorius Stedim Biotech. Ces prévisions sont soumises à des risques, incertitudes et autres facteurs connus ou encore inconnus, si bien que les résultats réels peuvent s'avérer différents de ceux annoncés explicitement ou implicitement dans les prévisions. Sartorius Stedim Biotech décline toute responsabilité quant à la mise à jour des prévisions en fonction des informations nouvelles et des événements futurs.

À propos de Sartorius Stedim Biotech

Sartorius Stedim Biotech est un fournisseur majeur de l'industrie biopharmaceutique au niveau mondial. Fournisseur de solutions globales, le groupe aide ses clients à fabriquer des biomédicaments de manière sûre, rapide et rentable. Basé à Aubagne en France, Sartorius Stedim Biotech est coté sur Euronext à la Bourse de Paris. Doté de ses propres sites de production et de R&D en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, ainsi que d'un réseau de distribution international, le groupe Sartorius Stedim Biotech est présent dans le monde entier. Affichant en moyenne une croissance annuelle à deux chiffres, le groupe a régulièrement étendu son portefeuille d'activités par l'acquisition de technologies complémentaires. Le groupe Sartorius Stedim Biotech a employé environ 6 200 personnes et réalisé un chiffre d'affaires de 1 440,6 millions d'euros sur l'exercice 2019.

