Finalistes des Prix d'excellence en publication numérique 2020 annoncés





TORONTO, le 30 avril 2020 /CNW/ - La Fondation des prix pour les médias canadiens (FPMC) a le plaisir de dévoiler les finalistes des Prix d'excellence en publication numérique 2020. Les Prix d'excellence en publication numérique - maintenant à sa cinquième édition - ont pour objectif de reconnaître et de promouvoir l'excellence des contenus diffusés par les publications numériques canadiennes.

Après avoir reçu des centaines de soumissions de 150 publications diverses, notre jury de 75 juges a sélectionné les finalistes 2020. Ces nominations sont le résultat d'un processus d'évaluation collaboratif et rigoureux, rendu possible grâce à la générosité de nos juges bénévoles.

PRIX D'EXCELLENCE : TALENT ÉMERGENT

Le Prix d'excellence : talent émergent vise à honorer un jeune professionnel démontrant un talent et un potentiel exceptionnels.. Les finalistes 2020 sont : Jane Gerster (Global News), Jane Lytvynenko (BuzzFeed Canada), et Lakshine Sathiyanathan (CBC Radio).

Ces jeunes professionnels font déjà leur marque au sein de leurs médias respectifs grâce à leur engagement envers le journalisme numérique.

EXCELLENCE GÉNÉRALE EN PUBLICATION NUMÉRIQUE

Ce prix vise à honorer les publications qui parviennent à remplir leur mission éditoriale de la façon la plus exemplaire, en adoptant les plus hautes normes journalistiques et en satisfaisant le mieux les attentes de leur auditoire en optimisant le potentiel offert par la publication numérique. Trois prix seront décernés en fonction de la taille de la publication : petite, moyenne, grande.

Liisbeth , The Local, et The Tyee sont finalistes dans la division des petites publications.

Hakai Magazine , Maj, l'actualité pour les jeunes , et The Walrus sont finalistes dans la division des publications moyennes.

Dans le segment des grandes publications, CBC News , Le Devoir , et Radio-Canada Information sont en lice.

FAITS SAILLANTS

Globe and Mail et CBC sont à égalité avec 21 nominations (les nominations de CBC sont dans plusieurs divisions)

et sont à égalité avec 21 nominations (les nominations de sont dans plusieurs divisions) Radio- Canada suit avec 13 nominations dans plusieurs divisions

suit avec 13 nominations dans plusieurs divisions De nombreuses oeuvres récoltent deux nominations :

" Voitures autonomes : qui sauver, qui sacrifier " ( Marc Lajoie , Radio-Canada): Meilleur reportage : science et technologie et Innovation de l'année

" ( , Radio-Canada): Meilleur reportage : science et technologie et Innovation de l'année

" Undeniable: Canada's Changing Climate " (The Toronto Star) : Meilleur dossier thématique (équipe de rédaction et collaborateurs) et Meilleure conception numérique ( Cameron Tulk , Nathan Pilla , Mckenna Deighton , Andres Plana et Fadi Yaacoub )

" (The Toronto Star) : Meilleur dossier thématique (équipe de rédaction et collaborateurs) et Meilleure conception numérique ( , , , et )

" Uncover: The Village " (CBC Podcasts) : Meilleur balado ( Justin Ling , Jennifer Fowler , Erin Byrnes , Cesil Fernandes , Mitchell Stuart , Sarah Claydon , Christopher Oke ) et Meilleur récit sur les médias sociaux ( Sarah Claydon , Evan Aagard )

" (CBC Podcasts) : Meilleur balado ( , , , , , , ) et Meilleur récit sur les médias sociaux ( , )

" Thunder Bay " (The Globe and Mail) : Meilleur dossier thématique (équipe de rédaction et collaborateurs) et Meilleure couverture de l'actualité (équipe de rédaction et collaborateurs)

" (The Globe and Mail) : Meilleur dossier thématique (équipe de rédaction et collaborateurs) et Meilleure couverture de l'actualité (équipe de rédaction et collaborateurs)

" Paving a New Road for Rap " (The Globe and Mail) : Meilleur reportage : arts et culture ( Michelle Siu ) et Meilleur récit photo ( Michelle Siu , Jeremy Agius , Melissa Tait and Theresa Suzuki )

" (The Globe and Mail) : Meilleur reportage : arts et culture ( ) et Meilleur récit photo ( , , and )

" Are you a distracted driver? Probably. Here's why " (The Globe and Mail) : Meilleur reportage : science et technologie ( Oliver Moore , Laura Blenkinsop et Christopher Manza ) et Innovation de l'année ( Laura Blenkinsop et Christopher Manza )

PUBLICATIONS/DIFFUSEURS LES PLUS CITÉES

Publication Nominations The Globe and Mail 21 CBC 21 Radio-Canada 13 The Narwhal 8 The Walrus 7 Hakai Magazine 6 The Tyee 5 Le Devoir 5 Vice Canada 4 The Local 4 Maclean's 4





PRIX D'EXCELLENCE POUR LE LEADERSHIP

Un pionnier, un « Google Guy » -- un véritable leader dans le domaine de la publication numérique canadienne, dont la créativité et le dévouement ne cesse de nous inspirer. La Fondation des prix pour les médias canadiens est fière de décerner le Prix d'excellence pour le leadership à Dmitry Beniaminov. [ Plus ]

FINALISTES 2020

Consultez la liste complète des nominations par catégorie ici .

MENTIONS DE SOURCE

Veuillez nous écrire au plus tard le 4 mai si vous désirez apporter des modifications aux créateurs crédités pour les oeuvres finalistes.

REMERCIEMENTS

La FPMC tient à souligner le soutien du gouvernement du Canada , du Conseil des arts de l'Ontario , de Ontario Créatif, de la Fondation Reader's Digest . La Fondation remercie également CCR Solutions , Cision , Magazines Canada , Very Good Studios .

La Fondation remercie sincèrement les 75 juges bénévoles qui ont pris part à l'évaluation des candidatures de cette édition des Prix d'excellence en publication numérique.

COMMANDITES

Pour connaître les possibilités de commandite de l'événement, veuillez communiquer avec Barbara Gould, directrice générale, à info@digitalpublishingawards.ca.

AU SUJET DE LA FONDATION DES PRIX POUR LES MÉDIAS CANADIENS

La Fondation des prix pour les médias canadiens (FPMC) est un organisme de charité national bilingue qui se consacre à la reconnaissance et à la promotion de l'excellence des publications imprimées et numériques canadiennes, par l'intermédiaire de programmes de prix et d'initiatives promotionnelles. La Fondation produit annuellement deux programmes distincts, les Prix du magazine canadien et les Prix d'excellence en publication numérique . Tout au long de l'année, la Fondation met aussi en oeuvre diverses initiatives de marketing et organise des événements de perfectionnement professionnel.

SOURCE Fondation des prix pour les médias canadiens

Communiqué envoyé le 30 avril 2020 à 10:00 et diffusé par :