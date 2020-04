/R E P R I S E -- Les lauréats du Concours canadien de journalisme seront annoncés par diffusion web le vendredi 1er mai à 19h HE/

Sartorius Stedim Biotech (SSB), fournisseur majeur de l'industrie biopharmaceutique, a clôturé l'acquisition de certaines parts du portefeuille de sciences de la vie de Danaher Corporation dans le cadre d'une transaction plus large entre Danaher et...

Les noms des lauréats du Concours canadien de journalisme 2019 seront dévoilés le vendredi 1er mai. Pour cause de COVID-19, le gala annuel pour annoncer les lauréats a été annulé. L'annonce se fera plutôt par diffusion web à partir de 19h HE le 1er...

Des ministres et des fonctionnaires du gouvernement du Canada tiendront une conférence de presse afin de fournir une mise à jour sur la maladie à coronavirus (COVID-19). DateLe 30 avril 2020 Heure12 h 00 (HAE) LieuÉdifice de l'Ouest, pièce 225Colline...

Pour souligner la Journée mondiale de l'hygiène des mains, qui aura lieu le 5 mai 2020, Tork, le chef de file mondial des services d'hygiène aux professionnels, lance la boîte à outils Safe at Work: COVID?19 Healthcare. Cet outil, téléchargeable...

Dans chaque province, nous assistons au déploiement des feuilles de route sur la manière de relancer l'économie après la COVID-19 - Et nous savons tous qu'il y a beaucoup à faire pour que notre pays et notre économie sortent de cette crise avec force...