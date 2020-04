Gestion de placements Manuvie fait l'acquisition de 49 % de Mahindra Asset Management Company





La coentreprise aura pour objectif d'accroître l'offre de fonds et de stimuler la création de richesse à long terme

MUMBAI, Inde, 30 avril 2020 /CNW/ - Mahindra & Mahindra Financial Services Limited (Mahindra Finance) a terminé aujourd'hui la procédure de cession de 49 % de sa filiale à 100 %, Mahindra Asset Management Company Private Limited (Mahindra AMC), à Manuvie*, groupe mondial et chef de file des services financiers. Manuvie a investi 35 millions de dollars américains (environ 265 crores de roupies indiennes) dans la coentreprise créée dans un ratio de 51 %/49 % qui a pour objectif d'accroître l'envergure de son offre de fonds, de favoriser le taux de pénétration des fonds communs et de stimuler la création de richesse à long terme en Inde.

La nouvelle coentreprise réunit la solidité du marché intérieur de Mahindra Finance et sa capacité à bâtir des entreprises et des partenariats prospères et les activités mondiales de gestion de patrimoine et d'actifs de Manuvie et la richesse de son expérience à l'égard de l'offre de solutions qui répondent aux besoins des consommateurs de l'Asie et de partout dans le monde, que ce soit dans des marchés développés ou des marchés en voie de développement.

Manuvie est un groupe mondial et chef de file des services financiers qui propose des solutions de gestion de patrimoine et de gestion des actifs ainsi que des solutions d'assurance?vie à des particuliers, à des groupes et à des institutions du monde entier, et son actif géré et administré se chiffrait à plus de 915 milliards de dollars américains au 31 décembre 2019.

Mahindra AMC est l'une des sociétés de gestion de patrimoine de l'Inde qui croît le plus rapidement; la société offre actuellement plus de 13 plans d'investissement. Au 31 mars 2020, Mahindra AMC gérait un actif moyen annualisé de 5 217 crores de roupies et plus de 2,12 lakhs de comptes clients dans 400 villes; Mahindra AMC emploie plus de 14 200 distributeurs inscrits.

M. Ramesh Iyer, vice-président et directeur général, Mahindra Finance, a déclaré : « Gestion de placements Manuvie et Mahindra Finance partagent la même vision qui consiste à devenir un chef de file de la gestion des actifs en Inde. Nous sommes convaincus qu'il y a en Inde un énorme intérêt pour les produits de placement et un fort potentiel de croissance au?delà des marchés traditionnels. J'ai bon espoir que ce partenariat nous aidera à accélérer nos efforts visant l'accroissement du taux de pénétration des fonds communs, au moyen de solutions et de produits novateurs et de normes de service inégalées. »

M. Paul Lorentz, président et chef de la direction, Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde, Gestion de placements Manuvie, a déclaré : « Nous avons une solide expérience du développement de sociétés de fonds de placement destinés aux particuliers en Asie, et nous participons à cette coentreprise dans le but d'accroître le taux de pénétration des fonds communs en Inde. Nous sommes impatients de collaborer avec Mahindra Finance, un partenaire idéal qui nous permettra de mieux faire connaître les fonds communs destinés aux particuliers, d'améliorer l'accès à ces produits en Inde, d'élargir notre gamme de solutions de placement et de bâtir un réseau de distribution diversifié. »

M. Ashutosh Bishnoi, directeur général et chef de la direction, Mahindra AMC, a déclaré : « Plus que jamais, les turbulences que le monde traverse actuellement nous rappellent que la création de produits et de solutions robustes de placement à long terme pour les investisseurs indiens est un besoin urgent pour le pays. Dans un pays où plus de 80 % des travailleurs sont des travailleurs indépendants, les ralentissements économiques peuvent être catastrophiques pour les travailleurs qui n'ont pas accumulé d'épargne en investissant dans des produits de placement adéquats. Gestion de placements Manuvie compte plus de 150 ans d'expérience dans les fonds communs et a connu tous les cycles et les scénarios économiques, ce qui en fait un partenaire stratégique naturel pour Mahindra Mutual Fund. De plus, les pratiques et processus de la société, qui font partie des meilleurs au monde, aideront les investisseurs indiens à gérer les risques de façon plus judicieuse.

*La coentreprise avec Manuvie sera signée par Manulife Investment Management (Singapore) Pte. Ltd. [anciennement Manulife Asset Management (Singapore) Pte. Ltd.]

À propos de Mahindra & Mahindra Financial Services Limited

Mahindra & Mahindra Financial Services Limited (Mahindra Finance), qui fait partie du Groupe Mahindra, d'une valeur de 20,7 milliards de dollars américains, est l'une des plus importantes sociétés financières non bancaires de l'Inde. La Société, qui est axée sur les régions rurales et semi-urbaines, compte plus de 6,6 millions de clients et possède un actif géré de plus de 10,5 milliards de dollars américains. La Société est un chef de file du financement de véhicules et de tracteurs, offre des prêts aux PME et des dépôts à terme. La Société compte plus de 1 300 bureaux et fait affaire avec des clients dans plus de 370 000 villages et 7 000 villes partout au pays.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie, groupe mondial et chef de file des services financiers, vise à aider les gens à prendre plus facilement des décisions et à vivre mieux. Son siège social mondial se trouve à Toronto, au Canada. Elle exerce ses activités sous le nom de Manuvie au Canada, en Asie et en Europe, et principalement sous le nom de John Hancock aux États?Unis. Elle propose des conseils financiers ainsi que des solutions d'assurance et de gestion de patrimoine et d'actifs à des particuliers, à des groupes et à des institutions. À la fin de 2019, elle comptait plus de 35 000 employés, plus de 98 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de près de 30 millions de clients. Au 31 décembre 2019, son actif géré et administré se chiffrait à 1 200 milliards de dollars canadiens (900 milliards de dollars américains), et au cours des 12 mois précédents, elle avait versé à ses clients 29,7 milliards de dollars canadiens. Elle exerce ses activités principalement en Asie, au Canada et aux États?Unis, où elle est présente depuis plus de 100 ans. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole "MFC", ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole "945".

À propos de Gestion de placements Manuvie

Gestion de placements Manuvie est le segment mondial de gestion de patrimoine et d'actifs de la Société Financière Manuvie. Nous comptons plus de 150 ans d'expérience en gestion financière au service des clients institutionnels et des particuliers et dans le domaine des régimes de retraite, à l'échelle mondiale. Notre approche spécialisée de la gestion de fonds comprend les stratégies très différenciées de nos équipes expertes en titres à revenu fixe, actions spécialisées, solutions multiactifs et marchés privés, ainsi que l'accès à des gestionnaires d'actifs spécialisés et non affiliés du monde entier grâce à notre modèle multigestionnaire. Notre approche personnalisée de la retraite, fondée sur les données, vise à procurer un bien-être financier par l'intermédiaire de nos régimes de retraite de toutes tailles, afin de permettre aux participants de prendre leur retraite dans la dignité.

La Société, dont le siège social est à Toronto, exerce ses activités sous la marque Gestion de placements Manuvie dans le monde entier, à l'exception des États-Unis, où elle exerce ses activités destinées aux particuliers sous la marque John Hancock Investment Management et ses activités liées aux régimes de retraite sous la marque John Hancock, et de l'Asie et du Canada, où elle exerce ses activités liées aux régimes de retraite sous la marque Manuvie. L'actif géré et administré par Gestion de placements Manuvie se chiffre à 879 milliards de dollars canadiens (677 milliards de dollars américains)*. Tous les produits ne sont pas offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, visitez notre site Web à l'adresse www.manulifeim.com.

* Source : données financières de Gestion de placements Manuvie. Au 31 décembre 2019, l'actif géré et administré par Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde se chiffrait à 879 milliards de dollars canadiens, dont un actif géré de 198 milliards de dollars canadiens pour le compte d'autres segments et un actif administré de 145 milliards de dollars canadiens.

