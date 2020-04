CSC étend son réseau de services financiers en Irlande





CSC a annoncé aujourd'hui son expansion en Irlande dans le cadre de sa stratégie à long terme visant à fournir aux clients internationaux un accès à sa gamme de services d'administration de fonds, de marchés de capitaux et de dépositaires. Après un processus de candidature complet de six mois auprès de la Banque centrale d'Irlande, CSC a obtenu l'autorisation de fournir son offre de services aux fonds dans l'un des principaux centres financiers européens.

"L'Irlande a toujours la réputation de centre européen et mondial dominant en matière d'administration de fonds," explique Liam McHugh, directeur général de Fund Services pour CSC. "Compte tenu de la tendance actuelle à la consolidation et aux fusions et acquisitions chez nos concurrents, nous pensons être bien placés pour entrer sur le marché en tant que partenaire privé ayant une histoire de plus de 120 ans. Notre stabilité à long terme, ainsi que notre approche centrée sur le client, sont très appréciées par ceux-ci."

Cette expansion fait suite à plusieurs embauches stratégiques, à une acquisition récente et à d'autres investissements, notamment le recrutement organique et le lancement d'entreprises de services aux fonds sur les marchés américain et de l'APAC. M. McHugh dirigera le bureau de Dublin, soutenu par une équipe de direction très expérimentée, dont David Barry en tant que responsable des opérations, David McCormack à la tête de l'agence de transfert, et Lynda Kenny en tant que responsable des risques et de la conformité, tandis que Paul Whelan nous rejoindra pour superviser notre offre de dépositaire mondial.

CSC a gagné la confiance de clients du monde entier, travaillant avec 60 % des 100 premiers gestionnaires d'actifs alternatifs mondiaux, leur fournissant, ainsi qu'à leurs conseillers, des services d'externalisation spécialisés aux États-Unis, en Europe et en Asie.

"Contrairement à d'autres fournisseurs, l'une de nos plus grandes forces est que nos professionnels aux États-Unis, en Europe et en Asie-Pacifique travaillent en équipe pour fournir des solutions parfaitement complémentaires et relevant de plusieurs juridictions," déclare John Hebert, vice-président senior chez CSC. "Nos capacités globales et notre approche en équipe nous permettent de travailler en partenariat avec nos clients, quels que soient le marché, le service, le type d'actif ou le lieu - nous sommes donc en mesure de faire des intérêts de nos clients notre priorité absolue."

Le bureau irlandais de Simmons & Simmons a conseillé CSC sur le processus d'autorisation et d'approbation auprès de la Banque centrale d'Irlande.

