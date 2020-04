La prochaine étape de l'histoire de la COVID : Une nouvelle économie mondiale où la connaissance devient la ressource nationale la plus précieuse





VANCOUVER et MONTRÉAL, le 30 avril 2020 /CNW/ - Dans chaque province, nous assistons au déploiement des feuilles de route sur la manière de relancer l'économie après la COVID-19 - Et nous savons tous qu'il y a beaucoup à faire pour que notre pays et notre économie sortent de cette crise avec force et durabilité.

Gordon McCauley, président et directeur général d'adMare BioInnovations, est disposé à s'exprimer sur la marche à suivre pour soutenir l'économie canadienne.

Selon son analyse, la force de la recherche canadienne est un élément innovateur sous-estimé dans notre économie.

Les chercheurs et les gens d'affaires canadiens collaborent activement pour innover et reconstruire au-delà des frontières afin de développer de nouveaux diagnostics, thérapies, vaccins et autres produits dont le monde a grand besoin pour faire face à la pandémie de la COVID

Notre écosystème national des sciences de la vie est un élément essentiel non seulement pour développer ces nouveaux produits pour lutter contre le virus, mais aussi pour relancer notre économie à long terme

Pour assurer la santé et l'économie futures des Canadiens, il est essentiel de garantir non seulement l'approvisionnement intérieur, mais, plus important encore, de garantir et d'exploiter notre propre base de connaissances nationale

Cela signifie qu'il faut mettre l'accent sur le développement des talents canadiens axés sur la connaissance et garantir notre capacité à transformer la recherche en innovation ici, au Canada , tout en nous connectant aux capitaux et aux marchés mondiaux.

Étant donné que cette "prochaine réalité" sera très différente de tout ce que nous avons connu jusqu'à présent, nous devrions consacrer une grande partie de notre énergie à réfléchir aux changements à long terme pour qu'ils soient durables.

Gordon est un orateur convaincant, un investisseur et un dirigeant d'entreprise accompli dans le domaine des sciences de la vie, avec une vaste connaissance de l'industrie mondiale des sciences de la vie.

Sa biographique est disponible à l'adresse suivante :

https://www.admarebio.com/people/gordon-c-mccauley-2/?lang=fr

À propos d'adMare BioInnovations:

adMare BioInnovations est le partenaire d'affaires en sciences de la vie au Canada, en soutien à l'industrie d'un océan à l'autre. Pour ce faire, nous identifions auprès de partenaires académiques et biotechnologiques de premier plan les découvertes les plus prometteuses sur les plans thérapeutique et commercial afin de créer de nouvelles entreprises d'envergure. Nous fournissons une expertise et les infrastructures adéquates dans le but d'aider les entreprises existantes à se développer, en favorisant leur croissance afin qu'elles deviennent des piliers canadiens tout en formant la prochaine génération de personnel hautement qualifié. www.admarebio.com

