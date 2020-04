Tork lance la boîte à outils Safe at Work afin d'aider le personnel de la santé de première ligne à poursuivre son bon travail





PHILADELPHIA, Le 30 avril 2020 /CNW/ - Pour souligner la Journée mondiale de l'hygiène des mains, qui aura lieu le 5 mai 2020, Tork, le chef de file mondial des services d'hygiène aux professionnels, lance la boîte à outils Safe at Work: COVID?19 Healthcare. Cet outil, téléchargeable gratuitement, offre des ressources et formule des recommandations destinées au personnel de la santé qui travaille en première ligne. Il vise aussi la mise en place de pratiques efficaces quant au positionnement des distributeurs de produits d'hygiène des mains, de nettoyage des surfaces et de désinfectant pour les mains, dans le but de soutenir les efforts constants déployés pour protéger les patients et le personnel.

Les techniques adéquates d'hygiène des mains réduisent grandement la propagation du nouveau coronavirus; le lavage des mains est l'un des moyens les plus importants pour éviter que la COVID-19 ne se propage dans les hôpitaux et dans les établissements de soins de longue durée. Alors que les collectivités de l'ensemble du pays présentent des plans de déconfinement graduel sur fond de pandémie mondiale de coronavirus, l'hygiène des mains constituera encore un moyen de protection déterminant pour limiter la propagation de l'infection.

La boîte à outils Safe at Work: COVID?19 Healthcare vient en aide au personnel des établissements de soins de santé en formulant des recommandations pratiques qui contribuent à améliorer l'hygiène générale. Cette nouvelle production décrit la marche à suivre pour bien se laver ou pour bien se désinfecter les mains. Elle comprend aussi des affiches téléchargeables illustrant la façon de faire; on peut télécharger gratuitement cette boîte à outils à l'adresse suivante : http://www.tork.ca/safeatwork

L'Organisation mondiale de la Santé a désigné 2020 comme étant l'année internationale des sages-femmes et du personnel infirmier; lors de la Journée mondiale de l'hygiène des mains, Tork veut rendre hommage au personnel infirmier, aux sages-femmes ainsi qu'à tout le personnel du secteur de la santé qui travaille en première ligne.

« Selon l'Organisation mondiale de la Santé, il est essentiel que les professionnels de la santé aient les mains propres pour freiner la propagation des maladies et des infections, ce qui signifie qu'une bonne hygiène des mains peut réellement faire la différence, a déclaré Thomas Bergin, directeur du Marketing, Services d'hygiène aux professionnels, Essity Amérique du Nord. Afin de témoigner notre gratitude à tous les professionnels de la santé, nous avons lancé la boîte à outils Safe at Work: COVID?19 Healthcare. Nous tenons à leur manifester notre soutien en ces temps extrêmement difficiles. »

Les résultats d'un sondage effectué à l'échelle mondiale auprès de professionnels de la santé révèlent que 20 pour cent d'entre eux ont déclaré que leur formation sur l'hygiène des mains est trop théorique*. Afin de proposer une approche plus pratique, l'application gratuite Tork Virtual Reality (VR) Clean Hands Training peut contribuer à renforcer la formation sur l'hygiène des mains. La boîte à outils renferme des renseignements sur l'utilisation de cette application.

Consultez le site Web www.tork.ca/safeatwork pour télécharger la boîte à outils Safe at Work: COVID?19 Healthcare.

À propos du sondage*

Le sondage en ligne a été réalisé par United Minds, pour le compte de Tork, en collaboration avec le fournisseur de groupes de discussion CINT. Le sondage visait cinq marchés : les États?Unis, le Royaume-Uni, la Suède, l'Allemagne et la Pologne; un total de 1 017 professionnels de la santé y ont répondu. Le sondage a été effectué au cours de la période comprise entre le 23 novembre et le 7 décembre 2018. Pour en savoir plus sur cette étude, cliquez ici.

À propos de Tork

La marque Tork propose des produits et services d'hygiène aux professionnels du monde entier, des restaurants aux établissements de santé, en passant par les bureaux, les écoles et les industries. Parmi nos produits, vous trouverez des distributeurs, des essuie-mains en papier, du papier toilette, du savon, des serviettes de table et des chiffons d'essuyage, mais également des solutions informatiques dédiées au nettoyage basé sur l'analyse des données. Grâce à son expertise en hygiène, sa gamme fonctionnelle et son engagement dans le respect du développement durable, Tork est devenu un leader sur le marché, aidant les clients à anticiper afin de toujours être prêts à offrir ce qu'ils font de mieux. Tork est une marque mondiale d'Essity et un partenaire engagé envers ses clients dans plus de 110 pays. Pour rester au fait de l'actualité et des innovations Tork, rendez-vous sur : www.tork.ca/fr

À propos d'Essity

Essity est une entreprise mondiale leader spécialisée dans l'hygiène et la santé qui s'engage à améliorer le bien-être par le biais de produits et solutions de nécessité courante. Le nom Essity vient des mots essentiels et nécessités. Notre modèle respectueux de l'environnement crée de la valeur pour les personnes et la nature. Nos produits sont vendus dans plus de 150 pays sous les marques internationales TENA et Tork, ainsi que d'autres marques fortes, comme JOBST, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda et Zewa. Essity compte environ 47 000 collaborateurs dans le monde et environ 118,5 milliards de SEK (11,6 milliards d'euros) de ventes nettes réalisées en 2018. Le siège social de l'entreprise se trouve à Stockholm en Suède et elle est cotée au Nasdaq de Stockholm. Pour en savoir plus, consultez www.essity.com

