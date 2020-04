La nouvelle PDG de l'AACSB est un leader du milieu universitaire et une conseillère de l'industrie





TAMPA, Floride, 30 avril 2020 /PRNewswire/ -- AACSB International (AACSB) annonce que Caryn L. Beck-Dudley sera sa PDG à compter du mois de juin 2020. Forte de plus d'un siècle d'excellence dans l'enseignement supérieur, l'AACSB est la plus vaste association au monde en matière d'études commerciales. Cet organisme procure l'assurance de la qualité, les renseignements en matière de formation commerciale, ainsi que des services d'apprentissage et de perfectionnement aux écoles de commerce de partout dans le monde.

Universitaire expérimentée de tout premier plan, professeure de management et avocate,

Mme Beck-Dudley occupe actuellement le poste de doyenne à la Leavey School of Business de l'Université Santa Clara et ce, depuis 2015. Avant cela, elle occupait les fonctions de doyenne au College of Business de l'Université de l'État de Floride et à la Jon M. Huntsman School of Business de l'Université de l'État de l'Utah.

Caryn L. Beck-Dudley est une bénévole dévouée de l'AACSB, en plus d'occuper les fonctions de présidente sortante du conseil d'administration de l'AACSB. Elle a été membre et présidente du comité d'agrément et du comité spécial, conférencière et avocate spécialisée dans le réseautage. En reconnaissance de son leadership précurseur, Mme Beck-Dudley a récemment reçu le prix Pat Flynn Distinguished Woman in Business Education décerné par les administratrices du groupe d'affinité Enseignement du management de l'AACSB. Elle sera la première femme à occuper le poste de PDG à l'AACSB.

« C'est un immense privilège de se joindre à l'AACSB, alors que nous intensifions l'impact des études commerciales », a déclaré Mme Beck-Dudley. Le vaste réseau de l'AACSB connecte la recherche novatrice des écoles de commerce à la perspicacité et aux partenariats de l'industrie pour créer un impact sociétal positif. Je suis honorée de servir l'AACSB et ses membres, et de contribuer à offrir un enseignement de qualité et des compétences professionnelles à l'échelle mondiale. »

En plus d'enseigner le droit des affaires, le droit du travail et la déontologie des affaires,

Mme Beck-Dudley a effectué des présentations devant des auditoires restreints et de vastes publics sur différents sujets, par exemple le leadership, le droit et la déontologie. Son travail a été publié dans plusieurs journaux, notamment l'American Business Law Journal, où elle a été membre du comité de rédaction. Elle communique souvent avec les dirigeants des sociétés de la Silicon Valley, pour réinventer la façon dont l'enseignement supérieur peut répondre aux besoins de la main-d'oeuvre du futur.

« Caryn est un penseur stratégique, un leader résolu et un porte-parole influent dans le secteur des études commerciales, a déclaré John A. Elliott, président du conseil d'administration de l'AACSB et vice-recteur principal par intérim à l'Université du Connecticut. Je suis certain qu'elle rehaussera le rôle crucial de l'AACSB et des études commerciales en préparant la future génération d'éminents leaders. »

Mme Beck-Dudley est titulaire d'un baccalauréat en sciences politiques, qu'elle a obtenu avec grande distinction à l'Université de l'État de l'Utah, et d'un doctorat en jurisprudence de la faculté de droit de l'Université de l'Idaho. Elle succède à Tom Robinson, qui occupait les fonctions de président et de PDG de l'AACSB depuis 2015, et qui a annoncé qu'il prenait sa retraite en septembre 2019.

