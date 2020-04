Tecsys accueille la responsable de la commercialisation, technologie SaaS, Rani Hublou, à son conseil d'administration





MONTRÉAL, le 30 avril 2020 /CNW/ - Tecsys Inc. (TSX à la Bourse de Toronto), entreprise de logiciel de gestion de la chaîne d'approvisionnement de premier plan, est fière d'annoncer que Mme Rani Hublou va se joindre à son conseil d'administration. Profitant de sa position de leader, d'états financiers solides et d'un modèle commercial résilient au sein d'un marché en croissance, Tecsys agrandit son conseil d'administration et ajoute à sa liste un cadre de commercialisation de la technologie. Mme Hublou assistera aux réunions du conseil à titre d'invitée jusqu'à ce que les actionnaires confirment sa nomination en septembre.

« Nous sommes très heureux que Rani ait accepté de contribuer à ce chapitre exaltant de l'avenir de Tecsys », a déclaré Peter Brereton, président et chef de la direction de Tecsys. « C'est un cadre de commercialisation expérimenté et une merveilleuse addition dont le point de vue nouveau et à la fine pointe aidera à faire avancer notre stratégie de croissance. »

Mme Hublou est une dirigeante commerciale d'envergure mondiale reconnue pour son expertise dans la commercialisation de logiciel en tant que service, la stratégie de commercialisation et les secteurs technologiques à forte croissance. Actuellement consultante en gestion pour Incline Strategies, Mme Hublou a dirigé la stratégie de commercialisation et de mise en marché en qualité de cadre pour plusieurs entreprises de technologie, dont 8x8, Inc., Comprehend Systems, PSS Systems, BEA Systems, Broadvision et Icarian. Avant cela, Mme Hublou qui apporte une expérience et une largeur de vue considérables au conseil d'administration de Tecsys, a été consultante stratégique pour McKinsey & Co, Accenture ainsi que AT&T Scholar et International Rotary Foundation Scholar, Université Stanford.

« Je suis heureuse de me joindre à un leader du marché dont la croissance est une reconnaissance de ses employés et des industries qu'ils servent », affirme Mme Hublou. « Je suis impatiente de faire ma part dans cette formidable équipe, et de trouver des possibilités de renforcer et de compléter l'impressionnante expertise connaissance du domaine que possèdent les administrateurs de Tecsys. »

Le président du conseil, Dave Brereton commente ainsi la nomination de Mme Hublou : « Tecsys suit une solide courbe de croissance avec une progression dynamique. Avec une telle croissance, il est temps d'agrandir notre conseil en intégrant une personne de haut calibre dont l'intelligence et les connaissances sont considérables. Rani offre des ressources inestimables, et nous avons le privilège de l'accueillir dans notre équipe. »

À propos de Tecsys

Tecsys est un fournisseur mondial de solutions de la chaîne d'approvisionnement qui équipe les entreprises sans frontières en croissance. Les entreprises prospèrent quand elles ont le logiciel, la technologie et l'expertise nécessaires à l'excellence opérationnelle et au respect des promesses de la marque. Tecsys propose des solutions dynamiques et puissantes pour la gestion de l'entrepôt, de la distribution et du transport, des commandes au détail et la gestion des fournitures au point d'utilisation, ainsi que des solutions intégrales de gestion financière et des solutions analytiques pour les secteurs des soins de santé, de la vente au détail, des pièces de rechange, de la logistique de tierce partie, et le secteur de la distribution en gros à fort volume.

Les actions de Tecsys sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS. Pour en savoir plus sur Tecsys, consultez le site www.tecsys.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/732655/TECSYS_Logo.jpg

SOURCE Tecsys Inc.

Communiqué envoyé le 30 avril 2020 à 08:18 et diffusé par :