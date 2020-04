Grâce à sa politique d'intégration JCET Group redevient bénéficiaire en 2019





SHANGHAI, 30 avril 2020 /PRNewswire/ -- JCET Group (SH : 600584), le leader mondial du conditionnement et des tests d'intégration des microsystèmes semi-conducteurs, a publié ses résultats financiers pour l'exercice 2019, terminé le 31 décembre 2019.

Le point financier de l'année 2019 :

Le chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'exercice s'élève à 23 milliards 526 millions de RMB, contre 23 milliards 856 millions de RMB en 2018.

La trésorerie provenant des activités s'élève à 3 milliards 176 millions de RMB, soit une hausse de 26,6 % par rapport à 2018. Avec des investissements nets de 2 milliards 736 millions de RMB, le flux de trésorerie disponible pour l'année s'élève à 441 millions de RMB.

Le bénéfice net s'élève à 89 millions de RMB, contre des pertes de 939 millions en 2018.

Le bénéfice par action s'élève à 0,06 RMB , contre -0,65 RMB en 2018.

M. Li Zheng, le PDG de JCET Group, a déclaré : « JCET Group assure progressivement la synergie entre les entreprises du groupe à travers la mise en oeuvre d'une série de mesures d'intégration et d'ajustement. Notre portefeuille de technologies, de capacités et de compétences correspond mieux aux besoins des clients et du marché. L'entreprise travaille dur pour faire progresser la R-D, la production et les activités, réalisant de grandes avancées. En 2019, JCET Group a réalisé un bénéfice de 89 millions de RMB, une amélioration qualitative comparé à 2018. Nos réalisations ont un rapport étroit avec la reconnaissance par nos clients de la marque, de la qualité, du service et des capacités techniques de l'entreprise. »

JCET Group est un leader du secteur des technologies de conditionnement de pointe, disposant d'un éventail complet de produits techniques et de services exhaustifs clés en main pour ses clients du monde entier. Bénéficiant à la fois de la croissance rapide et continue du secteur des semi-conducteurs, de la reconnaissance par les clients de la marque et de la qualité exceptionnelle et constante de ses produits, JCET Group se classe parmi les meilleurs du secteur mondial du conditionnement et du test des semi-conducteurs. Avec la montée en puissance de la 5G, l'entreprise poursuivra ses investissements dans la mise au point de solutions pour la communication 5G, les terminaux mobiles, l'électronique automobile, la mémoire big data, l'IA et l'IdO, tout en se rapprochant étroitement de ses clients pour le bénéfice de tous.

Rapport annuel 2019 de JCET Group

À propos de JCET Group :

JCET Group est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de tests et de conditionnement pour l'intégration de microsystèmes semi-conducteurs. La société offre une gamme complète de services clés en main comprenant la conception et la caractérisation de l'intégration des conditionnements de semi-conducteurs, la R-D, les testeurs sous pointes, la préparation de plaquettes (Bumping), l'assemblage du conditionnement, le test final et la livraison des plaquettes aux fournisseurs du monde entier.

Le portefeuille complet de la société couvre un large éventail d'applications de semi-conducteurs comme les applications mobiles, de communication, informatiques, grand public, automobiles et industrielles et plus, grâce à des technologies de pointe de conditionnement au niveau des plaquettes 2,5D/3D, au système de conditionnement et à des technologies fiables de puce retournée et de report de puces nues. JCET Group dispose de trois centres de R-D, de six sites de production en Chine, à Singapour et en Corée du Sud, et de points de vente dans le monde entier, ce qui lui permet d'assurer une étroite collaboration technologique et d'avoir une chaîne logistique efficace pour ses clients en Chine et ailleurs dans le monde.

