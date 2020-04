Trio Pharmaceuticals, Inc. et Ajinomoto Bio-Pharma Services signent une collaboration de développement concernant des produits thérapeutiques novateurs à base d'anticorps





SAN DIEGO et SAN FRANCISCO, 30 avril 2020 /PRNewswire/ -- Trio Pharmaceuticals, Inc. (« TRIO »), société spécialisée dans les thérapies contre le cancer qui développe les médicaments à base d'anticorps à double action novateurs TRIObodytm, et les conjugués anticorps-médicament à double action novateurs TRIObody Drug Conjugatetm (TDCtm), et Ajinomoto Bio-Pharma Services (« Aji Bio-Pharma »), fournisseur leader de services de fabrication et de développement sous contrat de produits biopharmaceutiques, sont ravies d'annoncer un accord de collaboration de développement visant à évaluer l'AJICAPtm, technologie exclusive de conjugaison spécifique au site proposée par Aji Bio-Pharma pour le développement de TDC. La technologie AJICAP sera utilisée pour conjuguer une charge cytotoxique au candidat oncologique leader de TRIO, et TRIO évaluera la fonctionnalité du TDC.

Les TDC sont des conjugués anticorps-médicament de premier ordre, qui offre une double fonctionnalité. Les TDC à double action de TRIO recourent à une délivrance de charges ciblée afin de stopper la croissance des tumeurs et l'immunosuppression. En générant un microenvironnement de tumeur moins immunosuppresseur, les TDC augmentent l'activation des cellules effectrices de la réaction immunitaire spécifiques à la tumeur, afin de faciliter la destruction des cellules cancéreuses.

L'AJICAP est une technologie de conjugaison spécifique au site performante, qui est compatible avec de nombreuses modalités d'anticorps. L'avantage de l'AJICAP réside dans sa caractéristique « standard », qui permet à tous les médicaments à base d'anticorps, quel que soit leur stade de développement, d'être conjugués à des charges médicamenteuses privilégiées, sans avoir à modifier la séquence. Contrairement aux technologies de conjugaison des Lys-succinimides et des Cys-maléimides, la conjugaison d'AJICAP est fiable et génère des conjugués anticorps-médicament offrant des rendements élevés.

« Nous sommes ravis de collaborer avec Aji Bio-Pharma dans le cadre de l'évaluation de l'AJICAP, afin de développer notre conjugué anticorps-médicament à double action exclusif. La technologie de conjugaison AJICAP marque un nouveau départ dans le domaine des conjugués anticorps-médicament, en permettant de générer des conjugués anticorps-médicament grâce à une conjugaison spécifique au site, sans modifier la séquence de l'anticorps, ce qui constitue un facteur limitant dans le développement de conjugués anticorps-médicament spécifiques au site. Le fait d'établir une collaboration précoce avec Aji Bio-Pharma facilitera nos projets de BPFa en matière de développement clinique », a commenté le Dr Shiva Bhowmik, fondateur et PDG de Trio Pharmaceuticals, Inc.

Le Dr Brian Mendelsohn, directeur du développement des processus et des transferts technologiques chez Aji Bio-Pharma, a déclaré : « L'AJICAP a été conçue pour créer des conjugués anticorps-médicament novateurs avec des améliorations de la fenêtre thérapeutique, tout en réduisant les délais de développement. Nous sommes ravis de collaborer avec TRIO afin de faire progresser sa technologie TDC, en développant une nouvelle catégorie de conjugués anticorps-médicament. Cette collaboration ouvre une nouvelle voie de développement dans le domaine des conjugués anticorps-médicament. »

Le Dr Tatsuya Okuzumi, directeur général associé du développement commercial chez Ajinomoto Co, Inc., a ajouté : « Nous sommes enchantés de collaborer avec TRIO dans le cadre du développement de conjugués anticorps-médicament à double action. En tant que membre du groupe Ajinomoto, Aji Bio-Pharma abrite une équipe talentueuse et engagée de scientifiques spécialisés en conjugués anticorps-médicament, ainsi que de solides capacités CMC, qui bénéficieront au développement de ce conjugué anticorps-médicament novateur par TRIO. »

À propos de Trio Pharmaceuticals, Inc.

Trio Pharmaceuticals, Inc. (TRIO) est une société privée spécialisée dans les thérapies contre le cancer, qui est basée au sein de l'incubateur QB3 de l'Université de Californie de San Francisco. TRIO développe les conjugués anticorps-médicament à double action de premier ordre TRIObody Drug Conjugate (TDCtm), ainsi que les médicaments à base d'anticorps à double action TRIObodytm, qui stoppent la croissance des tumeurs et l'immunosuppression avec et sans délivrance de charge, respectivement. TRIObodytm et TDCtm peuvent être conjugués aux médicaments actuels contre le cancer afin d'améliorer l'efficacité.

À propos d'Ajinomoto Bio-Pharma Services

Ajinomoto Bio-Pharma Services est une organisation de développement et de fabrication sous contrat entièrement intégrée, qui possède des sites en Belgique, aux États-Unis, au Japon et en Inde, et qui fournit des services de développement complet, de fabrication BPFa, ainsi que de finition de remplissage aseptique pour les IPA et intermédiaires à petites et grandes molécules. Ajinomoto et Ajinomoto Bio-Pharma Services offrent une large gamme de plateformes innovantes et de capacités destinées à des programmes précliniques et pilotes vers des quantités commerciales, notamment la technologie d'expression de protéines Corynex®, la synthèse d'oligonucléotides, les conjugués anticorps-médicament, les IPA à haute puissance (HPAPI), la biocatalyse, la fabrication à flux continu, et bien plus encore. Ajinomoto Bio-Pharma Services s'engage à fournir un niveau élevé de qualité et de service pour répondre aux besoins de ses clients. Ajinomoto Bio-Pharma Services est membre du groupe Ajinomoto. Pour en savoir plus : www.AjiBio-Pharma.com

