Vizetto Inc. réunit plus de 3 millions de dollars au terme d'un cycle d'investissement en capital d'amorçage sursouscrit





Ces fonds seront utilisés pour continuer à développer Reactiv SUITE, l'outil de premier plan qui permet un travail d'équipe à distance partout dans le monde

TORONTO, 30 avril 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, Vizetto Inc., l'entreprise qui change la manière dont le monde communique, a annoncé qu'elle avait clôturé un cycle d'investissement en capital d'amorçage sursouscrit de 3 millions de dollars codirigé par OW Toad, Florida Funders et Hudson Valley Equity Group. En outre, toute une série de gestionnaires de patrimoine et de fonds d'investissement stratégique d'entreprise ont également participé à ce cycle.

« Le fait que notre cycle d'investissement en capital d'amorçage ait été sursouscrit, ainsi que la réponse positive des investisseurs et partenaires pour nos produits, témoigne de la vision à long terme de l'entreprise et des principes sur lesquels elle a été fondée », explique Av Utukuri, PDG et fondateur de Vizetto Inc. « Reactiv SUITE a la capacité d'être la solution pour que les entreprises fonctionnent et fassent des affaires à l'échelle mondiale, réduisent les déplacements et permettent aux membres de l'équipe d'être productifs sans devoir aller à l'encontre des restrictions en matière de sécurité qui seront mises en place pour l'avenir proche. »

Vizetto Inc. utilisera principalement les fonds pour continuer à développer Reactiv SUITE, l'outil de premier plan qui réinvente la manière dont les présentations sont données et qui permet de travailler en équipe à distance, partout dans le monde. Reactiv SUITE révolutionne la manière dont les professionnels expriment leurs idées, tout en permettant aux publics passifs de devenir des participants actifs et d'interagir comme une équipe. Cet outil transforme les réunions de chaque jour, ce qui permet un plus grand engagement et une meilleure productivité dans toute l'organisation.

« Nous avons tous eu des problèmes avec les réunions et les présentations à distance. Et nombreux sont ceux qui soit ne peuvent pas signer des documents importants, soit utilisent des outillages de fortune fabriqués à la va-vite et qui sont loin d'être sûrs. Reactiv SUITE contourne tout ça et ne vous fait pas perdre votre temps », explique l'auteure canadienne mondialement célèbre Margaret Atwood, un investisseur et un conseiller stratégique. « Créer, se réunir, présenter, expliquer, annoter, raffiner à la volée, conclure ? tout est à portée de main. Vous pouvez facilement accéder, manipuler et discuter des contenus et des idées provenant de tous les types de supports et en une nanoseconde, vous pouvez signer et valider en toute sécurité également. C'est révolutionnaire, et ça économise de l'énergie ? votre énergie, l'énergie du monde. C'est essentiel pour la nouvelle ère dans laquelle nous sommes aujourd'hui, et pour le monde encore plus nouveau dans lequel nous allons entrer. Pas de marche arrière. »

L'écosystème Reactiv SUITE est en cours de développement depuis près de quatre ans, et de nombreux brevets ont été déposés. Il comprend STAGE (réinvente la manière dont vous racontez l'histoire), SCRIBBLE (réinvente l'idéation et la prospection d'idées) et HUDDLE (réinvente la manière dont vous collaborez virtuellement). Ces outils s'allient pour proposer une toute nouvelle façon de collaborer qui rend les simples sessions de vidéoconférence désuètes et rudimentaires. Dans l'environnement mondial d'aujourd'hui, il est plus nécessaire que jamais de disposer de nouvelles manières d'exprimer nos idées et d'interagir avec les gens dans toute la planète pour mener à bien nos affaires.

Vizetto Inc. utilisera également les fonds pour recruter de nouveaux effectifs pour la vente et le développement de Reactiv SUITE en 2021, ainsi que pour élargir les opérations en Floride avec l'ouverture d'un nouveau bureau.

« Vizetto est la solution parfaite pour le portefeuille d'investissement de Florida Funders puisqu'elle répond à la demande actuelle du marché pour une plateforme transparente, en temps réel et intéressante afin que les entreprises interagissent avec l'organisation, un problème que nous avons relevé avec d'autres plateformes de communication pendant la pandémie de COVID-19 », explique Tom Wallace, associé gérant de Florida Funders, un fonds de capital-risque hybride qui propose du capital de départ. « Reactiv SUITE est la solution idéale et, en tant que prochain centre de start-up, la Floride offre à Vizetto l'occasion unique de nouer des liens avec de grandes entreprises dans cet État qui ont grandement besoin de cette plateforme. »

Pour Thomas Schneck de Hudson Valley Equity : « Reactiv SUITE est la seule plateforme que je connais qui me donne l'impression d'être dans la même pièce, avec mon équipe virtuelle. Je peux bavarder, discuter, débattre et annoter des contenus et des données sans aucun effort ; mon message peut être aussi clair et efficace qui si j'étais en face à face. Il n'existe aucun autre produit comme celui?là sur le marché. »

Reactiv SUITE est déjà distribué par des partenaires de filière dans le monde et est en phase d'essai en vue d'une implémentation internationale avec de nombreuses entreprises Fortune 500.

À propos de Vizetto Inc.

Vizetto est un éditeur logiciel canadien et le développeur de Reactiv SUITE. Cet écosystème logiciel réinvente la manière dont les gens présentent des contenus, s'adresse à des publics passifs afin d'en faire des participants actifs, et permet un travail d'équipe avec quiconque, quel que soit l'endroit.

À propos de Florida Funders

Florida Funders est un fonds de capital-risque hybride et une plateforme d'investissement de démarrage dirigée par une équipe d'investisseurs, d'innovateurs et de cadres supérieurs qui s'attèlent à transformer la Floride du « Sunshine State » au « Startup State ». Nous dynamisons l'investissement en nous appuyant sur notre communauté d'investisseurs, notre réseau de partenaires et une plateforme unique qui offre de la transparence, favorise la communication et permet des relations stratégiques. Pour plus d'informations sur Florida Funders, rendez-vous sur www.floridafunders.com. Suivez l'actualité de Florida Funders sur Facebook, Twitter et LinkedIn.

Pierrick Vauvelle, +1 (905) 766-0068, adresse électronique : info@vizetto.com, page d'accueil : www.vizetto.com

Communiqué envoyé le 30 avril 2020 à 08:00 et diffusé par :