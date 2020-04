Avis aux médias - Des ministres et des fonctionnaires du gouvernement du Canada tiendront une conférence de presse sur la maladie à coronavirus (COVID-19)

Le Groupe BMTC Inc. (la « Société ») annonce avoir décidé de se prévaloir, pour des motifs de logistique et de retards attribuables au virus COVID-19, de la dispense prévue par la décision no 2020-PDG-0023 de l'Autorité des marchés financiers...

Fido a annoncé aujourd'hui un partenariat avec Pflag Canada visant à assurer la sécurité des membres les plus vulnérables de nos communautés et à leur permettre de garder le contact durant la crise...