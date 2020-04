COVID-19 IVC Telecom se mobilise pour accompagner ses clients durant cette épreuve





MONTRÉAL, le 30 avril 2020 /CNW Telbec/ - Les opérateurs de télécommunication et les services qu'ils fournissent ont toujours été essentiels au bien-être des sociétés et de l'économie mondiale, mais jamais plus qu'aujourd'hui. En effet, l'adoption du télétravail et l'enseignement à distance a engendré une forte augmentation du trafic et provoque une saturation du réseau.

IVC Telecom a mis en oeuvre plusieurs mesures pour accompagner ses clients durant cette période. Les lignes actuellement sont en bon état, mais les clients peuvent rencontrer une brève congestion lorsqu'il s'agit d'une surcharge pendant la journée. «Notre équipe technique continue à surveiller nos réseaux pour assurer la fiabilité et gérer rapidement la capacité afin de répondre à la demande des consommateurs et aux changements importants de leurs modes d'utilisation.» a déclaré Vipin Kumar Responsable du service technique.

Quant au volet commercial et le service à la clientèle, IVC a mis en place une offre spéciale au Québec pour Internet par Câble, il s'agit de l'offre 100 Mbps afin que les utilisateurs puissent profiter d'un Internet haut débit pour un abonnement mensuel de moins de 40 $. Cet accord durera 3 mois. Le but principal est d'aider les gens qui sont en situation difficile due au COVID-19, à profiter de leurs services à un prix attractif. Des services digitaux sont également mis à la disposition des clients, tels que le clavardage en ligne, un support par courrier électronique ainsi qu'une assistance téléphonique.

Afin de protéger les clients et les techniciens IVC, l'opérateur a mis en place des mesures de sécurité telles que l'élaboration d'un questionnaire et à donner la possibilité aux futurs clients, d'effectuer une auto-installation d'Internet lors de la souscription au service. La compagnie a contribué à la distribution des masques et des gants médicaux à la communauté et aux hôpitaux locaux pour lutter contre la propagation du COVID-19.

À propos d'IVC :

IVC Telecom a été crée en 2016 à Montréal et se compose d'une équipe de plus de 50 personnes avec l'initiative de fournir aux canadiens des services de télécommunication innovants, peu coûteux et fiables. Les principaux produits comprennent Internet haute vitesse, téléphonie résidentielle et le service des appels Wifi. Si vous souhaitez vous informer davantage sur IVC Telecom, visitez le site www.ivctel.com

Lien : https://www.ivctel.com/

SOURCE IVC Telecom Inc.

Communiqué envoyé le 30 avril 2020 à 08:00 et diffusé par :