SNC-Lavalin reçoit des contrats de services d'ingénierie nucléaire de l'Ontario Power Generation

MONTRÉAL, le 30 avril 2020 /CNW Telbec/ - SNC-Lavalin (TSX: SNC) est heureuse d'annoncer que sa filiale en propriété exclusive, Candu Énergie inc., a remporté deux autres contrats quinquennaux de fournisseur attitré de l'Ontario Power Generation (OPG) relativement à la fourniture de services d'ingénierie spécialisée et d'ingénierie nucléaire. Ces contrats s'alignent parfaitement avec la nouvelle stratégie de la Société visant à renforcer la croissance et à aller de l'avant avec les services d'ingénierie.

SNC-Lavalin fournira des services d'ingénierie nucléaire pour les sites de Darlington et de Pickering et pour l'installation de gestion des déchets Western, notamment dans les domaines suivants : le soutien à la conception des modifications aux centrales nucléaires et l'ingénierie relative à la partie classique de la centrale. La portée des travaux dans le cadre de l'entente d'ingénierie spécialisée comprendra la catégorisation et l'ingénierie des logiciels, les services de cybersécurité, l'ingénierie des facteurs humains, l'ingénierie des systèmes informatiques et le soutien à la gestion de projet.

« Ces contrats vont dans le sens de la nouvelle orientation stratégique globale de SNC-Lavalin et témoignent de la capacité de notre équipe à fournir toute la gamme des services nucléaires », a déclaré Sandy Taylor, président, Énergie nucléaire, SNC-Lavalin. « Bien que l'entente relative aux services d'ingénierie spécialisée couvre une autre série de services que nous avons déjà réalisés, les services d'ingénierie nucléaire représentent une occasion de croissance interne pour SNC-Lavalin. Nous sommes impatients de mettre notre savoir-faire à profit en vue d'appuyer OPG dans ses futurs projets d'ingénierie. »

À propos de SNC-Lavalin

Fondée en 1911, SNC-Lavalin est une entreprise spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et exploitant des bureaux partout dans le monde. SNC-Lavalin rassemble les personnes, les technologies et les données pour façonner et livrer des projets et des concepts de classe mondiale, tout en offrant des solutions novatrices complètes tout au long du cycle de vie des actifs. Notre expertise est vaste - les services-conseils, la cybersécurité et les réseaux intelligents, la conception et l'ingénierie, l'approvisionnement, la gestion de projet et de la construction, l'exploitation et l'entretien, la mise hors service et les investissements de maintien - et nous l'offrons aux clients de quatre secteurs stratégiques, soit de l'ingénierie, conception et gestion de projet (ICGP), des infrastructures, de l'énergie nucléaire et des ressources, appuyés par Capital. Nos gens. Votre réussite. Avec passion. www.snclavalin.com

