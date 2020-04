JCET Group enregistre une forte performance au premier trimestre





SHANGHAI, 30 avril 2020 /PRNewswire/ -- Prestataire au premier plan mondial du conditionnement d'intégration et des tests de microsystèmes de semiconducteurs, JCET Group (SH : 600584) a communiqué ses résultats financiers pour le T1 (premier trimestre) de 2020 se terminant au 31 mars 2020.

Faits financiers marquants du T1 2020 :

Les recettes s'élevaient à 5 708 millions RMB, un niveau record pour ce premier trimestre. Sur une base de comparaison et prenant en compte les changements de comptabilité dans la comptabilisation de revenus, ceci correspond à une augmentation de 44,2 % en glissement annuel (voir note*).

Opérations générant 1 149 millions RMB en trésorerie, soit une augmentation de 579 % en glissement annuel. Avec des investissements nets de dépenses en immobilisations de 671 millions RMB, le flux de trésorerie disponible pour ce trimestre était de 478 millions RMB.

Le résultat net était de 133,8 millions, soit un premier trimestre record pour les cinq dernières années.

Le gain par action était de 0,08 RMB, à comparer à -0,03 au T1 2019.

Note* : au cours de la période de référence, nous avons optimisé le modèle d'entreprise en vue de l'achat et de la vente de certains produits conditionnés dont JCET Group ne supporte plus le risque d'inventaire général sur les matières premières principales. Conformément aux principes comptables généralement reconnus (PCGR) de la République populaire de Chine (RPC), les recettes et les coûts des biens vendus sont tous deux enregistrés sur une base nette et diminués respectivement de 803 millions RMB au cours de la période de référence. Ce changement n'a aucune incidence sur le résultat net de la Société. En supposant que les recettes restent reconnues par la méthode brute (devant être enregistrées sur la base du net conformément aux PCGR / RPC), ce seraient 6 511 millions RMB, soit une augmentation de 44,2 % par rapport à la même période l'an dernier.

Mme Janet Chou, directrice administrative et financière (DAF) de JCET Group a souligné : « JCET Group est depuis des années un innovateur de premier plan dans des technologies sophistiquées du système de conditionnement, d'encapsulation sur tranche et d'intégration de microsystèmes à puce retournée. La montée en puissance des segments du marché de la 5G s'avère correspondre parfaitement aux technologies avancées de JCET Group et à ses capacités de fabrication. JCET Group a surmonté l'impact du Covid-19 et est allé à contrecourant de la tendance du secteur, avec des recettes de 5 708 millions RMB représentant un niveau record pour le premier trimestre. »

À propos de JCET Group :

JCET Group est un prestataire au premier plan mondial du conditionnement d'intégration et des tests de microsystèmes de semiconducteurs, proposant une gamme complète de services clés en main comprenant la conception et la caractérisation de l'intégration de conditionnement de semiconducteurs, la recherche et développement, le test sous pointes, le bossage de plaquettes, l'assemblage de conditionnement, la mise à l'essai finale et la livraison directe aux vendeurs autour du globe.

Notre portefeuille complet couvre un vaste éventail d'applications de semiconducteurs comme le mobile, les communications, l'informatique, le grand public, l'automobile, l'industrie, etc. par le biais du conditionnement d'encapsulation sur tranche, du système 2.5D/3D à l'intérieur du conditionnement ainsi que de technologies avancées et fiables de puce retournée et de report de puces nues. JCET Group possède trois centres de recherche et développement, six lieux de fabrication en Chine, à Singapour et en Corée, et des centres de vente dans le monde entier pour assurer une collaboration technologique étroite avec un secteur manufacturier et une chaîne logistique efficaces pour ses clients en Chine et partout dans le monde.

