Lancement d'une chaîne logistique automatisée avec Locus QuickStart, outil destiné aux PME et aux start-ups

WILMINGTON, Delaware, 30 avril 2020 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui plus que jamais, les start-ups et les PME se trouvent dans une situation précaire. Les entreprises ont des difficultés à gérer la demande fluctuante, l'efficacité de leur flotte et de leurs ressources ainsi que la hausse des coûts du fait de la pandémie du COVID-19. Locus, une société mondiale de SaaS (logiciels en tant que service) qui s'adresse aux entreprises (B2B) et automatise les décisions humaines dans le cadre de la chaîne logistique, a lancé un outil gratuit appelé « QuickStart », une version libre-service simplifiée de la suite de produits destinée aux start-ups et aux petites et moyennes entreprises (PME), pour remédier à ces problèmes particuliers.

Grâce à la plateforme d'intelligence artificielle (IA) ultramoderne de Locus, les entreprises peuvent automatiser le processus de prise de décision tout en tenant compte des réalités du terrain. La durée de l'essai gratuit est de deux mois à compter du début de la souscription.

"La gestion de la chaîne logistique est devenue plus dynamique et plus complexe avec le temps. Alors que des modifications relatives aux scénarios sur le terrain et des pandémies comme celle du COVID-19 peuvent influencer les activités d'une entreprise, Locus QuickStart propose des outils permettant d'améliorer et d'analyser la situation. Ces avantages continueront même une fois la situation sur le terrain apaisée," Nishith Rastogi, CEO and Co-founder of Locus.

L'essai gratuit permet d'accéder de manière limitée à certaines fonctionnalités de Locus Dispatcher, solution d'optimisation des trajets, et de Locus MotionTrack, solution de gestion, d'observation et d'analyse de la flotte. Il est également possible d'accéder à l'application mobile Locus On The Road (LOTR), pour un suivi en temps réel. L'outil Locus QuickStart s'accompagne en outre de deux heures d'assistance à la clientèle.

Les fonctionnalités standards de Locus QuickStart englobent notamment les éléments ci-après :

Optimisation basée sur la distance et le temps

Optimisation de la flotte

Géocodage ultramoderne

Optimisation basée sur des algorithmes créés par apprentissage automatique

Recueil d'accusés de réception électroniques (ePOD)

Alertes prédictives

Affichage planification vs exécution

Informations sur la planification et l'exécution

Locus collabore avec des entreprises de divers secteurs comme le commerce électronique, les transporteurs, les services à domicile, la grande distribution, la distribution spécialisée et les fabricants de produits et biens de grande consommation. La société est active en Amérique du Nord, en Asie du Sud-Est, en Inde, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

Rendez-vous sur https://locuslogistics.com/ et inscrivez-vous pour le programme QuickStart afin de transformer sans attendre vos chaînes logistiques.

À propos de Locus :

Locus est une plateforme de technologie de rupture (deep-tech) qui automatise les décisions humaines prises dans le cadre de la chaîne logistique afin d'assurer l'efficacité, la transparence et la cohérence des opérations logistiques.

Locus a recours à l'apprentissage automatique profond et à des algorithmes propriétaires pour proposer des solutions logistiques intelligentes telles que l'optimisation des trajets, le suivi, l'observation et l'analyse en temps réel, l'optimisation du rythme, la gestion efficiente des entrepôts ou encore l'attribution et l'utilisation des véhicules. Chaque jour, plus de deux millions de livraisons sont effectuées dans le monde grâce à Locus. À ce jour, la société a levé 29 millions d'USD auprès de Tiger Global, de Falcon Edge Capital et de Blume Ventures, entre autres.

