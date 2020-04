Vaccin candidat pour prévenir la COVID-19 : le Fonds de solidarité FTQ investira 7,5 M$ dans IMV





QUÉBEC, le 30 avril 2020 /CNW Telbec/ - Le Fonds de solidarité FTQ (le « Fonds ») investira 7,5 millions de dollars dans IMV Inc. (« IMV ») (Nasdaq: IMV); (TSX: IMV) pour appuyer le développement d'immunothérapies ciblées et d'un vaccin candidat pour prévenir la COVID-19. Le Fonds, qui co?mène cette ronde de financement avec Lumira Ventures, est partenaire d'IMV depuis février 2018.

IMV, dont l'équipe de direction est basée au Québec, développe actuellement un vaccin candidat pour lutter contre la COVID-19. IMV est une société biopharmaceutique qui développe une nouvelle classe d'immunothérapies ciblées en oncologie, ainsi que des vaccins contre les maladies infectieuses basés sur sa technologie propriétaire, nommée DPX. Le mécanisme d'action unique de la plateforme DPX permet d'activer le système immunitaire pour détruire une cible très spécifiquement, ici, le coronavirus. La plateforme DPX a fait ses preuves chez des sujets âgés et immunodéprimés lors d'études cliniques en oncologie et en maladies infectieuses. Entièrement synthétique, le vaccin candidat pourra être produit rapidement et à très grande échelle.

Les premières évaluations du vaccin candidat sont actuellement en cours en collaboration avec le Centre Hospitalier Universitaire de Québec et le Centre de Recherche en Infectiologie de l'Université Laval. Les premiers essais cliniques chez l'humain démarreront dès le mois de juillet, notamment avec le Centre Universitaire de Santé McGill.

« Cet investissement du Fonds de solidarité FTQ dans IMV s'inscrit dans notre volonté d'appuyer le développement de solutions innovantes répondant à des besoins médicaux non comblés. C'est ce qui guide notre implication dans le secteur des sciences de la vie depuis notre premier investissement en 1989 dans Biochem Pharma, l'entreprise québécoise qui a développé et commercialisé le 3TC contre le VIH/SIDA. Grâce à ses chercheurs de classe mondiale, ses infrastructures de recherche à la fine pointe de la technologie, et la disponibilité de capital, l'industrie biopharmaceutique du Québec est en bonne position pour affronter les défis reliés à la santé humaine, et le Fonds de solidarité FTQ continuera de l'appuyer », déclare Janie Béïque, première vice-présidente aux Investissements du Fonds.

« Face à la pandémie de la COVID-19, l'équipe de IMV a rapidement identifié une piste pour le développement d'un vaccin. Cela témoigne du dynamisme du secteur québécois des sciences de la vie. L'arrivée de Lumira Ventures dans le capital d'IMV, en plus du fonds CTI Sciences de la vie qui réinvestit dans l'entreprise, démontre que les compagnies d'ici peuvent compter sur du soutien financier local dans ces temps difficiles. Quand l'écosystème d'investissement se mobilise, des grandes choses peuvent être accomplies, pour le bénéfice de tous », conclut Didier Leconte, vice-président, Sciences de la vie et gestion des fonds du Fonds.

Depuis 1989, le Fonds de solidarité FTQ a investi 1,6 milliard de dollars pour appuyer le secteur québécois des sciences de la vie. Aujourd'hui, l'équipe spécialisée du Fonds dédiée aux sciences de la vie est formée de neuf personnes, dont une conseillère scientifique principale. L'équipe investit directement dans les entreprises et également dans des fonds d'investissement spécialisés du secteur.

Cet investissement par voie de placement privé est assujetti aux conditions normales de clôture, dont l'approbation des autorités réglementaires.

