Molson Coors présente ses résultats pour le premier trimestre de 2020

Molson Coors Beverage Company (NYSE : TAP; TSX : TPX) a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le premier trimestre de 2020 et fourni une mise à jour sur les répercussions de la pandémie actuelle. M. Gavin Hattersley, président et chef de la direction de Molson Coors, a déclaré :

« Au premier trimestre de 2020, nous avons vécu une situation sans précédent dans la longue histoire de la Société. Au début du trimestre, nous avons enregistré un regain de confiance et d'enthousiasme - tant interne qu'externe - à l'égard de nos plans et de nos marques. »

M. Hattersley a ajouté : « Malgré les progrès réalisés au début du trimestre, nos résultats du premier trimestre ont été touchés de façon disproportionnée par la pandémie de coronavirus, laquelle a changé la donne - non seulement pour nos activités et notre industrie, mais aussi pour l'économie mondiale dans son ensemble. Comme c'est le cas pour toutes les personnes et entreprises touchées, l'incidence réelle de la pandémie et notre nouvelle normalité au cours des prochains mois demeurent incertaines, mais le coronavirus a eu, et continuera d'avoir, une incidence significative sur nos activités. Nous continuerons de composer avec cette période difficile, notre objectif étant en premier lieu de protéger nos employés et d'atténuer les risques à court terme, et en second lieu de s'assurer que nous positionnons nos activités de manière à assurer notre compétitivité et notre réussite à long terme. »

Pandémie de coronavirus mondiale

Nous surveillons activement l'incidence de la pandémie de nouveau coronavirus, laquelle a transformé le champ de nos activités. À l'heure actuelle, nous nous attendons à ce que cette pandémie ait une incidence défavorable importante, particulièrement au deuxième trimestre de 2020, sur notre chiffre d'affaires net et notre rendement au chapitre du bénéfice pour l'exercice 2020 et possiblement par la suite, en raison de la fermeture des établissements de consommation sur place dans pratiquement tous nos marchés, ainsi que de l'incidence défavorable prévue de la pandémie sur l'économie mondiale. Plus précisément, nous estimons qu'environ 23 pour cent du chiffre d'affaires net consolidé pour l'exercice 2019 était attribuable au marché de la consommation sur place, environ 17 pour cent du chiffre d'affaires net du secteur Amérique du Nord, et environ 50 pour cent à 55 pour cent du chiffre d'affaires net du secteur Europe étant attribuables à cet important segment de l'industrie. Les ventes dans les établissements de consommation sur place dans la quasi-totalité de nos marchés ont été dans les faits réduites à zéro.

En avril 2020, la pandémie de coronavirus a continué d'avoir une incidence défavorable importante sur les établissements de consommation sur place, qui demeurent essentiellement fermés dans tous nos marchés, et les retombées du stockage des garde?mangers sur notre performance en matière de ventes aux détaillants en Amérique du Nord à la fin du mois de mars ne se sont pas poursuivies. Bien que les ventes dans le marché de la consommation à domicile demeurent solides, nous ne nous attendons pas à ce qu'elles compensent entièrement la perte au titre du volume des ventes dans le marché de la consommation sur place. Plus précisément, nous estimons qu'au cours des quatre semaines d'avril, les ventes aux détaillants aux États-Unis ont diminué d'environ 14 pour cent en raison des tendances relatives aux marques de spécialité et aux marques de qualité supérieure, et la performance des marques de bières à prix modiques a diminué d'environ 4 pour cent au cours de cette période de quatre semaines. Aux États-Unis, les tendances au chapitre des ventes au détail demeurent solides dans le marché de la consommation à domicile, mais ces tendances ne compensent pas entièrement la perte au titre du volume des ventes dans le marché de la consommation sur place. Nous prévoyons que les tendances négatives dans le marché de la consommation sur place aux États-Unis se maintiendront pendant que les mesures d'isolement social se poursuivent, et nous nous attendons à ce que toute hausse des volumes de vente totaux dans le marché de la consommation à domicile en raison du changement dans les tendances ne suffira pas à compenser les pertes enregistrées dans le marché de la consommation sur place. À notre avis, cette situation se traduira par des tendances négatives au chapitre des volumes, du chiffre d'affaires net et de la composition des ventes par rapport à nos estimations antérieures, et nous prévoyons que ces tendances se maintiendront au moins jusqu'à la fin de l'exercice, et en particulier au deuxième trimestre. En Europe, nous estimons que les volumes liés aux marques ont diminué d'environ 40 pour cent au cours des quatre semaines d'avril 2020.

La mesure dans laquelle l'ampleur, la gravité et la durée de la pandémie se répercuteront sur nos activités demeure incertaine. En conséquence, nous avons rétracté nos perspectives financières pour l'exercice 2020 et par la suite, le marché demeurant trop imprévisible pour qu'il nous soit possible de fournir des perspectives financières détaillées à jour. Nous présentons toutefois l'information ci?dessus en fonction des premiers indices des répercussions sur notre performance pour avril.

Afin d'aider nos clients et détaillants dans le marché de la consommation sur place à faire face aux défis que pose la situation et compte tenu de notre engagement général à l'égard de la qualité, nous avons mis en place des programmes d'aide temporaires volontaires dans plusieurs de nos marchés, en vertu desquels nos clients pourront obtenir un remboursement pour les fûts non ouverts, pour autant qu'ils satisfassent à certaines exigences précises en matière de retours. En conséquence, nos résultats du premier trimestre tiennent compte de charges totalisant 50 millions de dollars, lesquelles se composent d'une réduction du chiffre d'affaires net de 31,5 millions de dollars au titre des retours et remboursements estimés découlant de ces programmes d'aide, et de charges de 18,5 millions de dollars inscrites dans le coût des produits vendus liées aux stocks de fûts constituant des produits finis qui ne seront probablement pas vendus dans la période que nous considérons optimale pour assurer la fraîcheur de nos bières, en raison de la situation actuelle sur le marché de la consommation sur place et des coûts estimés qui devront être engagés pour faciliter les retours de fûts dans le cadre de ces programmes.

Nous mettons en oeuvre diverses mesures d'atténuation afin de neutraliser certaines répercussions pour nos employés et nos collectivités, et de composer avec les défis immédiats liés à notre rendement, tout en s'assurant que la situation de trésorerie et nos objectifs au chapitre de l'effet de levier négatif demeurent des priorités clés. Ces mesures comprennent ce qui suit :

Nous prenons les mesures nécessaires pour protéger nos employés en mettant en place des mesures additionnelles en matière de santé et de sécurité dans les brasseries et les centres de distribution, et nous mettons en place une politique de congé payé, un programme volontaire de congé payé et un programme incitatif de gratification salariale à l'intention de certains membres du personnel essentiel de nos brasseries.

Nous soutenons nos collectivités locales dans le cadre d'activités caritatives qui permettent notamment de distribuer de l'eau fraîche et des désinfectants pour les mains.

Nous prenons un certain nombre de mesures financières pour protéger notre bilan et notre performance financière, et pour nous positionner de manière à assurer notre réussite à long terme. Ces mesures comprennent ce qui suit : Nous réduisons nos dépenses d'investissement pour 2020 d'environ 200 millions de dollars; Nous réduisons considérablement nos dépenses discrétionnaires, nous limitons le nombre d'embauches et nous réduisons de façon importante nos frais de commercialisation en fonction du contexte actuel; Nous accordons un congé à certains employés de notre secteur Europe et à certains employés dans le secteur du tourisme d'accueil en Amérique du Nord; Nous réorientons nos investissements au chapitre de la commercialisation afin de nous focaliser sur les principales plateformes médiatiques qu'utilisent les consommateurs, et pour éliminer les dépenses qui ne créent pas de valeur dans le contexte actuel; Nous utilisons les réductions de coûts découlant de notre plan de revitalisation de manière à protéger notre trésorerie et nos liquidités, en raison de l'incertitude qui caractérise l'économie; Nous utilisons notre facilité de crédit renouvelable lorsque cela est nécessaire, et nous tirons parti des programmes gouvernementaux de report des paiements afin d'accroître notre souplesse financière et nos liquidités à court terme; En outre, nous évaluons activement avec notre conseil d'administration les diverses options d'affectation du capital, notamment la suspension, la réduction ou l'élimination temporaire de notre dividende.

En ce qui concerne les produits que nous offrons sur le marché, nous avons adapté notre mode de distribution aux consommateurs en mettant davantage l'accent sur le cybercommerce, conformément aux règlements des gouvernements pertinents. Nous avons créé des partenariats avec un certain nombre de plateformes assurant la livraison de boissons alcoolisées et avec d'autres plateformes clic et magasin afin de vendre nos produits et de faire en sorte que les consommateurs puissent plus facilement se procurer nos bières en ligne. Nous avons lancé des outils de cybercommerce tels qu'un localisateur de produits pour les achats en ligne.

La situation est très changeante, les gouvernements et les sociétés évaluant l'incidence de la pandémie et se préparant à relancer l'économie. Nous continuerons de prendre des mesures prudentes et proactives dans l'intérêt de la Société, de nos employés, des consommateurs ainsi que de nos clients et de nos actionnaires, au fur et à mesure que nous aurons une meilleure idée de cette situation qui évolue rapidement. Nos décisions seront guidées par la discipline financière générale de la Société et elles seront compatibles avec cette discipline, de manière à assurer une situation de trésorerie adéquate et à maintenir notre notation de crédit de première qualité. Nous évaluons la possibilité de prendre d'autres mesures pour composer avec ce contexte sans précédent, mais nous sommes conscients que nous ne pouvons pas prendre des mesures qui pourraient avoir des répercussions défavorables imprévues sur nos activités ou qui pourraient nuire à notre réussite à moyen ou à long terme.

Consolidated Performance - First Quarter 2020 Three Months Ended ($ in millions, except per share data) (Unaudited) March 31, 2020 March 31, 2019 Reported

Increase

(Decrease) Foreign

Exchange

Impact Constant

Currency

Increase

(Decrease)(2) Net Sales $ 2,102.8 $ 2,303.3 (8.7 )% $ (10.6 ) (8.2 )% U.S. GAAP Net income (loss)(1) $ (117.0 ) $ 151.4 N/M Per diluted share $ (0.54 ) $ 0.70 N/M Underlying Net income (loss)(2) $ 77.0 $ 112.7 (31.7 )% Per diluted share $ 0.35 $ 0.52 (32.7 )% Underlying EBITDA(2) $ 352.2 $ 422.3 (16.6 )% $ (3.4 ) (15.8 )%

N/M = Not meaningful

(1) Net income (loss) attributable to MCBC. (2) Represents net income and EBITDA adjusted for non-GAAP items. See Appendix for definitions and reconciliations of non-GAAP financial measures including constant currency.

Net Sales Drivers Three Months Ended March 31, 2020 Reported Percent change Financial Volume Price, Product and Geography Mix Currency Net Sales Net Sales per hectoliter (BV basis)(1) Brand Volume Consolidated (8.3 )% 0.1 % (0.5 )% (8.7 )% (1.6 )% (1.8 )% North America (7.8 )% 0.6 % (0.2 )% (7.4 )% (1.3 )% 0.4 % Europe (10.0 )% (3.4 )% (2.1 )% (15.5 )% (5.2 )% (8.5 )%

(1) Our net sales revenue (NSR) per HL performance discussions are reflected on a brand volume ("BV") basis, reflecting owned and actively managed brand volume, along with royalty volume, in the denominator, as well as the financial impact of these sales (in constant currency) in the numerator, unless otherwise indicated.

Principaux résultats trimestriels (par rapport aux résultats du premier trimestre de 2019)

Produits : le chiffre d'affaires net a diminué de 8,7 pour cent sur la base du bénéfice déclaré, et de 8,2 pour cent en devises constantes, en raison de la réduction du volume financier, du montant estimé de 31,5 millions de dollars au titre des retours et remboursements sur ventes de fûts découlant de l'incidence de la pandémie de coronavirus sur les établissements de consommation sur place dans tous nos principaux marchés, ainsi que d'une composition défavorable, facteurs neutralisés en partie par l'établissement à l'échelle mondiale de prix nets plus élevés. Le volume lié aux marques à l'échelle mondiale et le volume financier ont diminué à l'échelle mondiale, la baisse enregistrée dans le secteur Europe étant imputable aux répercussions de la pandémie de coronavirus. En ce qui concerne le secteur Amérique du Nord, le volume financier a également été touché par un calendrier de livraison défavorable aux États?Unis, y compris le temps d'arrêt à la brasserie de Milwaukee découlant de la tragédie survenue dans cette brasserie, par une réduction des parts de marché et par la baisse du volume lié aux ententes de brassage.

le a diminué de 8,7 pour cent sur la base du bénéfice déclaré, et de 8,2 pour cent en devises constantes, en raison de la réduction du volume financier, du montant estimé de 31,5 millions de dollars au titre des retours et remboursements sur ventes de fûts découlant de l'incidence de la pandémie de coronavirus sur les établissements de consommation sur place dans tous nos principaux marchés, ainsi que d'une composition défavorable, facteurs neutralisés en partie par l'établissement à l'échelle mondiale de prix nets plus élevés. Le volume lié aux marques à l'échelle mondiale et le volume financier ont diminué à l'échelle mondiale, la baisse enregistrée dans le secteur Europe étant imputable aux répercussions de la pandémie de coronavirus. En ce qui concerne le secteur Amérique du Nord, le volume financier a également été touché par un calendrier de livraison défavorable aux États?Unis, y compris le temps d'arrêt à la brasserie de Milwaukee découlant de la tragédie survenue dans cette brasserie, par une réduction des parts de marché et par la baisse du volume lié aux ententes de brassage. Coût des produits vendus par hectolitre : en hausse de 14,2 pour cent sur la base des résultats déclarés, en raison essentiellement des variations des profits ou pertes latents évalués à la valeur de marché liés à nos positions sur les marchés, ainsi que des réserves pour désuétude des stocks et des coûts visant à faciliter les retours sur ventes de fûts découlant de la pandémie de coronavirus. Coût des produits vendus par hectolitre sous-jacent : en hausse de 3,3 pour cent en devises constantes, résultat qui tient principalement à l'effet de levier négatif lié aux volumes et à l'inflation, facteurs neutralisés en partie par les réductions de coûts.

en hausse de 14,2 pour cent sur la base des résultats déclarés, en raison essentiellement des variations des profits ou pertes latents évalués à la valeur de marché liés à nos positions sur les marchés, ainsi que des réserves pour désuétude des stocks et des coûts visant à faciliter les retours sur ventes de fûts découlant de la pandémie de coronavirus. en hausse de 3,3 pour cent en devises constantes, résultat qui tient principalement à l'effet de levier négatif lié aux volumes et à l'inflation, facteurs neutralisés en partie par les réductions de coûts. Frais de commercialisation, généraux et d'administration : en baisse de 3,9 pour cent sur la base des résultats déclarés. Frais de commercialisation, généraux et d'administration sous?jacents : en baisse de 2,2 pour cent en devises constantes, résultat qui tient aux réductions de coûts liées au plan de revitalisation et aux réductions ciblées des dépenses, facteurs neutralisés en partie par une légère hausse générale des frais de commercialisation au début du trimestre, liée à des innovations telles que la Saint Archer Gold et la Blue Moon LightSky. Cette hausse des frais de commercialisation est conforme à nos plans initiaux pour l'exercice 2020, lesquels précèdent les mesures prises pour atténuer l'incidence de la pandémie de coronavirus.

en baisse de 3,9 pour cent sur la base des résultats déclarés. en baisse de 2,2 pour cent en devises constantes, résultat qui tient aux réductions de coûts liées au plan de revitalisation et aux réductions ciblées des dépenses, facteurs neutralisés en partie par une légère hausse générale des frais de commercialisation au début du trimestre, liée à des innovations telles que la Saint Archer Gold et la Blue Moon LightSky. Cette hausse des frais de commercialisation est conforme à nos plans initiaux pour l'exercice 2020, lesquels précèdent les mesures prises pour atténuer l'incidence de la pandémie de coronavirus. (Perte) avant impôt selon les PCGR des États-Unis : perte de 158,7 millions de dollars, par rapport à un bénéfice de 181,3 millions de dollars à l'exercice précédent; ce résultat est imputable principalement à une variation d'environ 158 millions de dollars d'un exercice à l'autre tenant à des variations défavorables des profits ou pertes latents évalués à la valeur de marché liés à nos positions sur les marchés des marchandises comptabilisés relativement aux bons de souscription de HEXO, à une hausse des charges inhabituelles d'environ 74 millions de dollars, au montant estimé au titre des retours sur ventes de fûts ainsi qu'aux réserves pour désuétude des stocks de produits finis et aux coûts connexes de 50 millions de dollars découlant de l'incidence de la pandémie de coronavirus sur le marché de la consommation sur place, à l'incidence de la baisse du volume financier, à l'inflation et à une composition défavorable. Ces facteurs ont été neutralisés en partie par l'établissement de prix nets favorables et des réductions de coûts, ainsi que par la baisse des frais de commercialisation, généraux et d'administration.

perte de 158,7 millions de dollars, par rapport à un bénéfice de 181,3 millions de dollars à l'exercice précédent; ce résultat est imputable principalement à une variation d'environ 158 millions de dollars d'un exercice à l'autre tenant à des variations défavorables des profits ou pertes latents évalués à la valeur de marché liés à nos positions sur les marchés des marchandises comptabilisés relativement aux bons de souscription de HEXO, à une hausse des charges inhabituelles d'environ 74 millions de dollars, au montant estimé au titre des retours sur ventes de fûts ainsi qu'aux réserves pour désuétude des stocks de produits finis et aux coûts connexes de 50 millions de dollars découlant de l'incidence de la pandémie de coronavirus sur le marché de la consommation sur place, à l'incidence de la baisse du volume financier, à l'inflation et à une composition défavorable. Ces facteurs ont été neutralisés en partie par l'établissement de prix nets favorables et des réductions de coûts, ainsi que par la baisse des frais de commercialisation, généraux et d'administration. BAIIA sous-jacent : en baisse de 15,8 pour cent en devises constantes, en raison des mêmes facteurs que ceux ayant influé sur le bénéfice avant impôt, sauf en ce qui a trait aux variations des profits ou pertes latents évalués à la valeur de marché liés à nos positions sur les marchés des marchandises comptabilisés relativement aux bons de souscription de HEXO, aux charges inhabituelles ainsi qu'au montant estimé au titre des retours sur ventes de fûts et aux réserves pour désuétude des stocks de produits finis et coûts connexes découlant de l'incidence de la pandémie de coronavirus sur le marché de la consommation sur place. Le montant estimé au titre des retours et remboursements sur ventes de fûts, les réserves pour désuétude des stocks de produits finis et les coûts connexes de 50 millions de dollars découlant de l'incidence de la pandémie de coronavirus sur le marché de la consommation sur place ont été exclus des résultats sous-jacents, et constituent des ajustements au titre de mesures non conformes aux PCGR.

en baisse de 15,8 pour cent en devises constantes, en raison des mêmes facteurs que ceux ayant influé sur le bénéfice avant impôt, sauf en ce qui a trait aux variations des profits ou pertes latents évalués à la valeur de marché liés à nos positions sur les marchés des marchandises comptabilisés relativement aux bons de souscription de HEXO, aux charges inhabituelles ainsi qu'au montant estimé au titre des retours sur ventes de fûts et aux réserves pour désuétude des stocks de produits finis et coûts connexes découlant de l'incidence de la pandémie de coronavirus sur le marché de la consommation sur place. Le montant estimé au titre des retours et remboursements sur ventes de fûts, les réserves pour désuétude des stocks de produits finis et les coûts connexes de 50 millions de dollars découlant de l'incidence de la pandémie de coronavirus sur le marché de la consommation sur place ont été exclus des résultats sous-jacents, et constituent des ajustements au titre de mesures non conformes aux PCGR. Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation, selon les PCGR des États-Unis : les flux de trésorerie nets affectés aux activités d'exploitation au premier trimestre de 2020 se sont établis à environ 18,1 millions de dollars, comparativement à 98,5 millions de dollars à l'exercice précédent. Ce résultat est principalement attribuable au calendrier favorable du fonds de roulement et à la baisse des paiements d'intérêts en trésorerie, facteurs neutralisés en partie par la réduction du bénéfice net ajusté pour tenir compte des montants sans effet sur la trésorerie réintégrés dans le bénéfice net, au premier trimestre de 2020.

les flux de trésorerie nets affectés aux activités d'exploitation au premier trimestre de 2020 se sont établis à environ 18,1 millions de dollars, comparativement à 98,5 millions de dollars à l'exercice précédent. Ce résultat est principalement attribuable au calendrier favorable du fonds de roulement et à la baisse des paiements d'intérêts en trésorerie, facteurs neutralisés en partie par la réduction du bénéfice net ajusté pour tenir compte des montants sans effet sur la trésorerie réintégrés dans le bénéfice net, au premier trimestre de 2020. Flux de trésorerie disponibles sous-jacents : sorties de trésorerie de 216,6 millions de dollars pour le premier trimestre de 2020, résultat qui représente une diminution de 53,5 millions de dollars par rapport à l'exercice précédent; ce résultat tient principalement au calendrier favorable du fonds de roulement et à la baisse des paiements d'intérêts en trésorerie, facteurs neutralisés en partie par la baisse du BAIIA sous-jacent et la hausse de la trésorerie versée au titre des dépenses d'investissement.

sorties de trésorerie de 216,6 millions de dollars pour le premier trimestre de 2020, résultat qui représente une diminution de 53,5 millions de dollars par rapport à l'exercice précédent; ce résultat tient principalement au calendrier favorable du fonds de roulement et à la baisse des paiements d'intérêts en trésorerie, facteurs neutralisés en partie par la baisse du BAIIA sous-jacent et la hausse de la trésorerie versée au titre des dépenses d'investissement. Dette : le total de la dette à la fin du premier trimestre de 2020 s'élevait à 9,477 milliards de dollars, et la trésorerie et les équivalents de trésorerie totalisaient 666,1 millions de dollars, ce qui se traduit par une dette nette de 8,811 milliards de dollars.

Principaux résultats trimestriels des secteurs d'exploitation (par rapport aux résultats du premier trimestre de 2019)

Secteur Amérique du Nord

Produits : le chiffre d'affaires net , sur la base du bénéfice déclaré, a diminué de 7,4 pour cent, et de 7,2 pour cent en devises constantes en raison de la baisse du volume financier de 7,8 pour cent reflétant le calendrier de livraison défavorable aux États-Unis, y compris le temps d'arrêt à la brasserie de Milwaukee découlant de la tragédie survenue dans cette brasserie, de la baisse du volume lié aux ententes de brassage et du montant estimé de 19,0 millions de dollars au titre des retours et remboursements sur ventes de fûts découlant de l'incidence de la pandémie de coronavirus sur le marché de la consommation sur place. Le chiffre d'affaires net par hectolitre, sur la base du volume lié aux marques, a diminué de 1,3 pour cent, résultat qui tient au montant estimé au titre des retours et remboursements sur ventes de fûts sur le marché de la consommation sur place, ainsi qu'à une composition géographique défavorable tenant à l'augmentation du volume de ventes sous licence au Mexique, facteurs neutralisés en partie par la croissance des prix nets. Les volumes liés aux marques se sont accrus de 0,4 pour cent, en raison du calendrier favorable des jours de bourse par rapport à l'exercice précédent, ainsi que du stockage des garde?manger survenu en mars, particulièrement aux États-Unis, facteurs neutralisés en partie par la baisse des parts de marché dans le secteur Amérique du Nord.

le , sur la base du bénéfice déclaré, a diminué de 7,4 pour cent, et de 7,2 pour cent en devises constantes en raison de la baisse du volume financier de 7,8 pour cent reflétant le calendrier de livraison défavorable aux États-Unis, y compris le temps d'arrêt à la brasserie de Milwaukee découlant de la tragédie survenue dans cette brasserie, de la baisse du volume lié aux ententes de brassage et du montant estimé de 19,0 millions de dollars au titre des retours et remboursements sur ventes de fûts découlant de l'incidence de la pandémie de coronavirus sur le marché de la consommation sur place. Le chiffre d'affaires net par hectolitre, sur la base du volume lié aux marques, a diminué de 1,3 pour cent, résultat qui tient au montant estimé au titre des retours et remboursements sur ventes de fûts sur le marché de la consommation sur place, ainsi qu'à une composition géographique défavorable tenant à l'augmentation du volume de ventes sous licence au Mexique, facteurs neutralisés en partie par la croissance des prix nets. Les volumes liés aux marques se sont accrus de 0,4 pour cent, en raison du calendrier favorable des jours de bourse par rapport à l'exercice précédent, ainsi que du stockage des garde?manger survenu en mars, particulièrement aux États-Unis, facteurs neutralisés en partie par la baisse des parts de marché dans le secteur Amérique du Nord. Le bénéfice avant impôt selon les PCGR des États-Unis a diminué de 69,0 pour cent en raison de la baisse du volume financier, de la hausse des charges inhabituelles, de la comptabilisation d'un montant estimé au titre des retours sur ventes de fûts ainsi que des réserves pour désuétude des stocks de produits finis et des coûts connexes découlant de l'incidence de la pandémie de coronavirus sur le marché de la consommation sur place, de la hausse du coût des produits vendus, ainsi que des variations des profits ou pertes latents évalués à la valeur de marché comptabilisés relativement aux bons de souscription de HEXO. Ces facteurs défavorables ont été neutralisés en partie par la réduction des frais de commercialisation, généraux et d'administration, les réductions de coûts liées au coût des produits vendus et la croissance des prix nets. La réduction des frais de commercialisation, généraux et d'administration est attribuable aux réductions de coûts liées au plan de revitalisation, à la diminution de la rémunération incitative, ainsi qu'à la prise en compte des coûts liés aux projets plus élevés comptabilisés à l'exercice précédent au titre de la mise en place de systèmes dans les brasseries, facteurs neutralisés en partie par la légère hausse générale des frais de commercialisation liés à des innovations au début du trimestre, notamment la Saint Archer Gold et la Blue Moon LightSky. Cette hausse des frais de commercialisation est conforme à nos plans initiaux pour l'exercice 2020, lesquels précèdent les mesures prises pour atténuer l'incidence de la pandémie de coronavirus.

a diminué de 69,0 pour cent en raison de la baisse du volume financier, de la hausse des charges inhabituelles, de la comptabilisation d'un montant estimé au titre des retours sur ventes de fûts ainsi que des réserves pour désuétude des stocks de produits finis et des coûts connexes découlant de l'incidence de la pandémie de coronavirus sur le marché de la consommation sur place, de la hausse du coût des produits vendus, ainsi que des variations des profits ou pertes latents évalués à la valeur de marché comptabilisés relativement aux bons de souscription de HEXO. Ces facteurs défavorables ont été neutralisés en partie par la réduction des frais de commercialisation, généraux et d'administration, les réductions de coûts liées au coût des produits vendus et la croissance des prix nets. La réduction des frais de commercialisation, généraux et d'administration est attribuable aux réductions de coûts liées au plan de revitalisation, à la diminution de la rémunération incitative, ainsi qu'à la prise en compte des coûts liés aux projets plus élevés comptabilisés à l'exercice précédent au titre de la mise en place de systèmes dans les brasseries, facteurs neutralisés en partie par la légère hausse générale des frais de commercialisation liés à des innovations au début du trimestre, notamment la Saint Archer Gold et la Blue Moon LightSky. Cette hausse des frais de commercialisation est conforme à nos plans initiaux pour l'exercice 2020, lesquels précèdent les mesures prises pour atténuer l'incidence de la pandémie de coronavirus. Le BAIIA sous-jacent a diminué de 11,9 pour cent en devises constantes, en raison des mêmes facteurs que ceux ayant influé sur les résultats selon les PCGR des États-Unis, sauf en ce qui a trait à la hausse des charges inhabituelles et à l'incidence de la fermeture des établissements sur le marché de la consommation sur place découlant de la pandémie de coronavirus, ainsi qu'aux variations des profits ou pertes latents évalués à la valeur de marché comptabilisés relativement aux bons de souscription de HEXO. Le montant estimé au titre des retours et des remboursements sur ventes de fûts, les réserves pour désuétude des stocks de produits finis et les coûts découlant de l'incidence de la pandémie de coronavirus sur le marché de la consommation sur place, qui totalisent 30,8 millions de dollars, ont été exclus des résultats sous-jacents, et constituent des ajustements au titre de mesures non conformes aux PCGR.

Secteur Europe

Produits : le chiffre d'affaires net sur la base du bénéfice déclaré a diminué de 15,5 pour cent, et il a reculé de 13,4 pour cent en devises constantes, en raison de la baisse des volumes, de la réduction du chiffre d'affaires net par hectolitre et du montant estimé de 12,5 millions de dollars au titre des retours sur ventes de fûts (soit environ 3,5 pour cent de la baisse totale du chiffre d'affaires net en devises constantes du secteur Europe) liés à l'incidence de la pandémie de coronavirus sur le marché de la consommation sur place. Le chiffre d'affaires net par hectolitre, sur la base du volume lié aux marques, a diminué de 5,2 pour cent en raison d'une composition géographique défavorable, particulièrement en ce qui a trait à nos activités générant des marges plus élevées au Royaume?Uni, lesquelles dépendent dans une plus grande mesure du marché de la consommation sur place; le résultat tient également au montant estimé au titre des retours sur ventes de fûts liés à l'incidence de la pandémie de coronavirus sur le marché de la consommation sur place. Ces facteurs ont été neutralisés en partie par l'établissement de prix positifs. Le volume financier a diminué de 10,0 pour cent et les volumes liés aux marques ont diminué de 8,5 pour cent en raison de la pandémie de coronavirus.

le sur la base du bénéfice déclaré a diminué de 15,5 pour cent, et il a reculé de 13,4 pour cent en devises constantes, en raison de la baisse des volumes, de la réduction du chiffre d'affaires net par hectolitre et du montant estimé de 12,5 millions de dollars au titre des retours sur ventes de fûts (soit environ 3,5 pour cent de la baisse totale du chiffre d'affaires net en devises constantes du secteur Europe) liés à l'incidence de la pandémie de coronavirus sur le marché de la consommation sur place. Le chiffre d'affaires net par hectolitre, sur la base du volume lié aux marques, a diminué de 5,2 pour cent en raison d'une composition géographique défavorable, particulièrement en ce qui a trait à nos activités générant des marges plus élevées au Royaume?Uni, lesquelles dépendent dans une plus grande mesure du marché de la consommation sur place; le résultat tient également au montant estimé au titre des retours sur ventes de fûts liés à l'incidence de la pandémie de coronavirus sur le marché de la consommation sur place. Ces facteurs ont été neutralisés en partie par l'établissement de prix positifs. Le volume financier a diminué de 10,0 pour cent et les volumes liés aux marques ont diminué de 8,5 pour cent en raison de la pandémie de coronavirus. ( Perte) avant impôt selon les PCGR des États-Unis : la perte s'est établie à 76,8 millions de dollars, comparativement à une perte de 38,4 millions de dollars à l'exercice précédent, résultat qui tient essentiellement à la diminution du chiffre d'affaires net, à la hausse du coût des produits vendus découlant du montant estimé au titre des réserves pour désuétudes des stocks de produits finis et des coûts connexes tenant à l'incidence de la pandémie de coronavirus sur le marché de la consommation sur place, ainsi qu'à la hausse des coûts, à l'effet de levier négatif lié aux volumes et à la hausse des charges inhabituelles liée principalement au plan de revitalisation; ces facteurs ont été neutralisés en partie par la réduction des frais de commercialisation, généraux et d'administration tenant aux mesures d'atténuation des coûts et par les fluctuations favorables des devises.

la perte s'est établie à 76,8 millions de dollars, comparativement à une perte de 38,4 millions de dollars à l'exercice précédent, résultat qui tient essentiellement à la diminution du chiffre d'affaires net, à la hausse du coût des produits vendus découlant du montant estimé au titre des réserves pour désuétudes des stocks de produits finis et des coûts connexes tenant à l'incidence de la pandémie de coronavirus sur le marché de la consommation sur place, ainsi qu'à la hausse des coûts, à l'effet de levier négatif lié aux volumes et à la hausse des charges inhabituelles liée principalement au plan de revitalisation; ces facteurs ont été neutralisés en partie par la réduction des frais de commercialisation, généraux et d'administration tenant aux mesures d'atténuation des coûts et par les fluctuations favorables des devises. Le BAIIA sous-jacent s'est traduit par une perte de 4,1 millions de dollars, comparativement à un bénéfice de 13,5 millions de dollars à l'exercice précédent. Ce résultat tient à l'incidence des baisses de volumes sur les marges brutes et à l'inflation, facteurs neutralisés en partie par la diminution des frais de commercialisation, généraux et d'administration découlant des mesures d'atténuation des coûts prises en raison de la pandémie de coronavirus. Le montant estimé au titre des retours sur ventes de fûts, les réserves pour désuétude des stocks de produits finis et les coûts découlant de l'incidence de la pandémie de coronavirus sur le marché de la consommation sur place, qui totalisent 19,2 millions de dollars, ont été exclus des résultats sous-jacents, et constituent des ajustements au titre de mesures non conformes aux PCGR des États-Unis.

Restructuration des secteurs d'exploitation

Avec prise d'effet le 1er janvier 2020, nous avons modifié notre structure de gestion, qui se composait du siège social et de quatre secteurs d'exploitation, et qui comporte maintenant deux secteurs d'exploitation, soit Amérique du Nord et Europe. Nous exerçons par ailleurs certaines activités qui ne sont pas attribuées à nos secteurs, et qui sont désignées comme activités « Non attribuées ». Plus précisément, ces activités non attribuées comprennent principalement les coûts liés aux activités de financement tels que les charges d'intérêts et les produits d'intérêts, les profits et pertes de change sur les soldes intersociétés qui sont liés aux activités de financement et aux autres activités liées à la trésorerie, ainsi que les variations latentes de la juste valeur de nos swaps sur marchandises non désignés comme des relations de couverture qui sont comptabilisées dans le coût des produits vendus, et sont subséquemment reclassées dans le secteur d'exploitation exposé au risque sous-jacent lorsqu'elles sont réalisées. De plus, seule la composante coût des services rendus du montant net de la charge au titre des avantages de retraite et du coût des autres avantages postérieurs à l'emploi est comptabilisée dans chaque secteur d'exploitation; toutes les autres composantes demeurent non attribuées. Les résultats de la période précédente ont été retraités de manière à refléter ces changements de manière rétrospective aux fins de la présentation de l'information sectorielle, et ce retraitement n'a eu aucune incidence sur nos résultats consolidés de la période précédente. Veuillez vous reporter aux informations trimestrielles sur la restructuration des secteurs en 2019 qui sont présentées dans la section Relations avec les investisseurs de notre site Web.

Autres résultats

Taux d'imposition effectifs

Three Months Ended March 31, 2020 March 31, 2019 U.S. GAAP effective tax rate 27 % 18 % Underlying effective tax rate 2 % 24 %

L'augmentation de notre taux d'imposition effectif tient essentiellement à la hausse des économies d'impôt nettes non récurrentes comptabilisées au premier trimestre de 2020, ainsi qu'à la perte avant impôt comptabilisée au premier trimestre de 2020, par rapport à un bénéfice avant impôt au premier trimestre de 2019.

tient essentiellement à la hausse des économies d'impôt nettes non récurrentes comptabilisées au premier trimestre de 2020, ainsi qu'à la perte avant impôt comptabilisée au premier trimestre de 2020, par rapport à un bénéfice avant impôt au premier trimestre de 2019. La diminution du taux d'imposition effectif sous-jacent est en grande partie attribuable à une économie d'impôt nette non récurrente sous-jacente comptabilisée au premier trimestre de 2020, par rapport à une charge d'impôt nette non récurrente sous-jacente au premier trimestre de 2019, ainsi qu'à la baisse du bénéfice sous-jacent au premier trimestre de 2020 par rapport à 2019.

Éléments inhabituels et autres éléments non liés aux activités de base

Les éléments inhabituels et autres éléments non liés aux activités de base suivants ont été exclus des résultats sous?jacents. Se reporter à l'Annexe présentée dans la version anglaise de ce communiqué pour le rapprochement des mesures financières non conformes aux PCGR.

Au cours du premier trimestre de 2020, nous avons comptabilisé une charge inhabituelle nette de 86,6 millions de dollars, qui tient essentiellement à l'amortissement accéléré lié à la fermeture prévue de deux brasseries dans le secteur Amérique du Nord, ainsi qu'aux charges de restructuration liées à notre plan de revitalisation.

de 86,6 millions de dollars, qui tient essentiellement à l'amortissement accéléré lié à la fermeture prévue de deux brasseries dans le secteur Amérique du Nord, ainsi qu'aux charges de restructuration liées à notre plan de revitalisation. De plus, au cours du premier trimestre de 2020, nous avons comptabilisé des charges nettes de 151,9 millions de dollars au titre des autres éléments non liés aux activités de base, qui tiennent principalement aux pertes latentes évaluées à la valeur de marché liées aux couvertures des marchandises et au montant estimé au titre des retours sur ventes de fûts ainsi qu'aux réserves pour désuétude des stocks de produits finis et aux coûts connexes découlant de l'incidence de la pandémie de coronavirus sur le marché de la consommation sur place.

Perspectives pour 2020

Le 27 mars 2020, nous avons rétracté l'ensemble des perspectives financières pour l'exercice 2020 et par la suite que nous avions annoncées le 12 février 2020. À l'heure actuelle, nous ne sommes pas en mesure de fournir des perspectives financières détaillées à jour. Cependant, nous avons fourni des informations concernant les mesures d'atténuation que nous prenons et dont il est fait mention ci?dessus, ainsi que l'information ci-dessous concernant la nouvelle réglementation fiscale fédérale aux États-Unis.

Le 7 avril 2020, le département du Trésor américain a adopté les règlements finaux concernant les accords de financement hybrides, qui ont mené à la promulgation des dispositions de la loi intitulée 2017 U.S. Tax Cuts and Jobs Act. Sauf en ce qui concerne quelques exceptions, la loi a été mise en application de manière rétrospective, avec prise d'effet le 1er janvier 2018. Nous procédons actuellement à l'examen et à l'interprétation des règlements finaux afin de déterminer leur incidence sur nos positions fiscales, et nous évaluons également leur incidence sur nos états financiers. En se basant sur notre examen préliminaire de ces règlements finaux, nous nous attendons, à l'heure actuelle, à comptabiliser une charge d'impôt d'un montant estimé se situant entre 100 millions de dollars et 200 millions de dollars au deuxième trimestre de 2020, relativement à la période rétroactive s'échelonnant du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 mars 2020, pour les exercices 2018 et 2019 et pour le premier trimestre de 2020. La fourchette estimative de cette charge d'impôt tient compte des répercussions pouvant découler des interprétations techniques des règlements auxquelles pourrait donner lieu l'analyse juridique exhaustive des règlements.

Notes

Sauf indication contraire dans ce communiqué, tous les montants sont libellés en dollars américains, et tous les résultats comparatifs sont ceux du premier trimestre terminé le 31 mars 2020 par rapport à ceux du premier trimestre terminé le 31 mars 2019. Certains chiffres pourraient ne pas correspondre aux totaux en raison de leur arrondissement.

Conférence téléphonique portant sur les résultats du premier trimestre de 2020

Molson Coors Beverage Company tiendra une conférence téléphonique à l'intention des analystes financiers et des investisseurs aujourd'hui à 11 h, heure de l'Est, afin de discuter de ses résultats du premier trimestre de 2020. La diffusion Web sera accessible sur notre site Web, à l'adresse www.molsoncoors.com. La rediffusion en ligne sera offerte jusqu'à 23 h 59, heure de l'Est, le 29 juillet 2020. La Société affichera aujourd'hui le présent communiqué et les états financiers connexes sur son site Web.

À propos de Molson Coors

Depuis plus de deux siècles, Molson Coors brasse des bières qui unissent les gens, quel que soit le moment célébré. Peu importe qu'il s'agisse de la Coors Light, de la Miller Lite, de la Molson Canadian, de la Carling, de la Staropramen ou de la Coors Banquet, ou encore de la Blue Moon Belgian White, de la Saint Archer Gold, de la Leinenkugel's Summer Shandy, de la Creemore Springs ou d'autres marques, Molson Coors produit certaines des marques de bières les plus aimées et les plus emblématiques jamais produites. Bien que l'histoire de la Société soit enracinée dans le brassage de bières, Molson Coors propose un portefeuille moderne de produits qui s'étend au-delà du marché brassicole et qui comprend notamment les cocktails mousseux, le café alcoolisé, le vin en canette, le kombucha et le cidre.

Nos secteurs à présenter comprennent le secteur Amérique du Nord, dont les activités sont situées aux États-Unis, au Canada et dans divers pays de l'Amérique latine et de l'Amérique du Sud, ainsi que le secteur Europe, dont les activités sont situées en Bulgarie, en Croatie, en République tchèque, en Hongrie, au Monténégro, en République d'Irlande, en Roumanie, en Serbie, au Royaume-Uni et dans divers autres pays européens, ainsi que dans certains pays de l'Afrique et de l'Asie-Pacifique. En plus de nos secteurs à présenter, nous présentons certains éléments qui ne sont pas attribués à ces secteurs, et qui sont désignés comme activités « Non attribuées »; ces éléments comprennent principalement les coûts liés aux activités de financement et l'incidence des autres activités liées à la trésorerie. L'information financière sectorielle du premier trimestre de 2019 a été retraitée de manière à refléter les modifications apportées aux secteurs d'exploitation dans le cadre du plan de revitalisation. Veuillez vous reporter aux informations trimestrielles sur la restructuration des secteurs en 2019 qui sont présentées dans la section Relations avec les investisseurs de notre site Web. L'initiative Notre empreinte et nos objectifs pour 2025 en matière de durabilité reflètent l'engagement de la Société à améliorer les normes au sein de l'industrie et à laisser une empreinte positive pour ses employés, ses consommateurs, ses collectivités et l'environnement. Pour de plus amples renseignements sur Molson Coors Beverage Company, visitez le site Web de la Société à l'adresse molsoncoors.com ou ourbeerprint.com, ou encore à l'adresse @MolsonCoors sur Twitter.

À propos de Molson Coors Canada Inc.

Molson Coors Canada Inc. (« MCCI ») est une filiale de Molson Coors Beverage Company. Les actions échangeables de catégorie A et de catégorie B de MCCI sont assorties en grande partie des mêmes droits économiques et de vote que les catégories d'actions ordinaires respectives de MCBC, comme il est décrit dans la circulaire de sollicitation de procurations annuelle de MCBC et dans le rapport sur formulaire 10-K déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Le porteur fiduciaire de l'action spéciale comportant droit de vote de catégorie A et de l'action spéciale comportant droit de vote de catégorie B a le droit d'exprimer un nombre de voix correspondant au nombre d'actions échangeables de catégorie A et d'actions échangeables de catégorie B alors en circulation, respectivement.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens des lois fédérales sur les valeurs mobilières aux États-Unis. En règle générale, des termes comme « croire », « viser », « prévoir », « avoir l'intention de », « estimer », « s'attendre à », « projeter », « perspectives », « vouloir » et autres expressions similaires, ainsi que l'utilisation du futur, désignent des déclarations prospectives qui n'ont habituellement pas de portée historique. Les déclarations qui ont trait aux projections visant notre performance financière future, notre croissance prévue, les réductions de coûts et les tendances liées à nos activités, ainsi que les autres descriptions se rapportant à des événements ou circonstances futurs constituent des déclarations prospectives et comprennent, sans s'y limiter, les déclarations présentées à la rubrique « Perspectives pour 2020 », les attentes relatives à l'incidence de la pandémie de coronavirus sur nos activités, les dividendes qui seront versés dans le futur, les tendances générales concernant les volumes, les préférences des consommateurs, les tendances en matière de prix, les forces de l'industrie, nos stratégies de réduction des coûts, y compris le plan de revitalisation que nous avons annoncé en 2019 de même que la fourchette estimative des charges connexes et le moment auquel les charges en trésorerie seront comptabilisées, les résultats prévus, les attentes concernant le financement de nos dépenses d'investissement et de nos activités futures, les capacités en matière de service de la dette, le montant et l'échelonnement de la dette et les niveaux de levier financier, les volumes de livraison et la rentabilité, la part de marché et l'adéquation des sources de financement. Bien que la Société soit d'avis que les hypothèses sur lesquelles ces déclarations prospectives sont fondées sont raisonnables, elle ne peut garantir d'aucune façon leur exactitude. Certains facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de la Société diffèrent de façon significative de l'expérience historique et des prévisions et attentes de la Société sont présentés dans les documents de la Société déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC »). Ces facteurs comprennent notamment l'incidence de la pandémie de coronavirus; l'incidence de l'intensification de la concurrence découlant des regroupements de brasseries; la concurrence au chapitre des prix et les pressions sur les prix; la santé de l'industrie brassicole et de nos marques dans nos marchés; la conjoncture économique dans nos marchés; les pertes de valeur additionnelles; notre capacité à assurer le maintien des ententes conclues avec les fabricants et les distributeurs; les modifications apportées à notre chaîne d'approvisionnement; la disponibilité des matériaux d'emballage ou la hausse du coût de ces matériaux; la réussite de nos coentreprises; les risques liés à nos activités dans les marchés en développement et les marchés émergents; les modifications apportées aux exigences prévues par la loi et par les règlements, y compris la réglementation des systèmes de distribution; les fluctuations des taux de change; la hausse du coût des marchandises que nous utilisons dans le cadre de nos activités; l'incidence des changements climatiques ainsi que la disponibilité et la qualité de l'eau; la perte ou la fermeture d'une brasserie principale ou d'une autre installation clé; notre capacité à mettre en oeuvre nos initiatives stratégiques, y compris la mise en oeuvre et la réalisation des réductions de coûts; les coûts liés aux régimes de retraite et aux avantages complémentaires de retraite; le non?respect des clauses restrictives ou la détérioration de nos notations de crédit; notre capacité à maintenir de bonnes relations de travail; notre capacité à maintenir l'image de nos marques, notre réputation et la qualité de nos produits; les autres risques dont il est fait état dans nos documents déposés auprès de la SEC, y compris notre plus récent rapport annuel sur formulaire 10-K et nos rapports trimestriels sur formulaire 10-Q. Toutes les déclarations prospectives que contient le présent communiqué de presse sont présentées expressément sous réserve des présentes mises en garde et par renvoi aux hypothèses sous?jacentes. Le lecteur ne doit pas se fier indûment aux déclarations prospectives, qui ne valent que pour la date à laquelle elles sont faites. La Société ne s'engage pas à publier une mise à jour des déclarations prospectives, que ce soit par suite d'informations nouvelles ou d'événements subséquents, ou autrement.

ANNEXE

Volume lié aux marques à l'échelle mondiale et volume financier

Le volume lié aux marques à l'échelle mondiale (ou le « volume lié aux marques » lorsqu'il est question d'un secteur) reflète uniquement les marques détenues par la Société qui sont vendues à des clients externes non liés dans nos marchés géographiques (déduction faite des retours et rabais), le volume lié aux redevances et notre quote-part du volume lié aux marques à l'échelle mondiale mis en équivalence, lequel est calculé en fonction du volume lié aux marques détenues par MCBC. Le volume lié aux ententes de brassage et aux grossistes est pris en compte dans le volume financier, mais il est exclu du volume lié aux marques à l'échelle mondiale, car il représente un volume lié aux marques non détenues relativement auquel nous n'exerçons pas un contrôle direct sur la performance. Notre définition du volume lié aux marques à l'échelle mondiale reflète également un ajustement afin de tenir compte du volume des ventes aux détaillants, plutôt que du volume des ventes aux grossistes. Nous sommes d'avis que la mesure du volume lié aux marques est importante puisque, contrairement au volume financier et aux ventes aux grossistes, elle fournit la meilleure indication de la performance de nos marques par rapport aux tendances au chapitre des ventes dans le marché et des ventes effectuées par la concurrence. Les volumes liés aux marques qui sont présentés relativement à nos activités aux États?Unis sont ajustés pour tenir compte du nombre de jours de négociation, le cas échéant.

Utilisation de mesures non conformes aux PCGR

Outre les mesures financières présentées conformément aux principes comptables généralement reconnus des États?Unis (les « PCGR des États-Unis »), nous présentons des résultats en devises constantes, le coût des produits vendus par hectolitre sous-jacent (coût des produits vendus sous-jacent ajusté en fonction des éléments non conformes aux PCGR, divisé par le volume financier déclaré), les frais de commercialisation, généraux et d'administration sous-jacents, le bénéfice net sous?jacent, le bénéfice sous?jacent par action après dilution, le taux d'imposition effectif sous-jacent et les flux de trésorerie disponibles sous?jacents, ainsi que le chiffre d'affaires net et le bénéfice avant impôt en devises constantes, qui sont des mesures non conformes aux PCGR et qui devraient être considérés comme des suppléments à nos résultats d'exploitation présentés selon les PCGR des États-Unis (et non comme des mesures de remplacement de ceux?ci). Nous présentons également le bénéfice avant intérêts, impôt et amortissements sous-jacent (le « BAIIA sous?jacent ») comme une mesure non conforme aux PCGR. Notre direction utilise le bénéfice sous?jacent, le bénéfice sous-jacent par action après dilution, le BAIIA sous-jacent et le taux d'imposition effectif sous?jacent comme des mesures permettant d'évaluer la performance d'exploitation, et les flux de trésorerie disponibles sous-jacents comme une mesure permettant d'évaluer les flux de trésorerie générés par nos activités de base, et ainsi de ramener sur une base plus comparable les résultats financiers d'une période à l'autre; comme des mesures pour la planification et les prévisions générales ainsi que pour l'évaluation des résultats réels par rapport aux prévisions; dans les communications avec le conseil d'administration, les actionnaires, les analystes ainsi que les investisseurs au sujet de notre performance financière; comme des mesures de comparaison utiles par rapport à la performance de nos concurrents; comme des mesures aux fins de certains calculs de la rémunération incitative de la direction. Nous croyons que la performance au chapitre du bénéfice sous-jacent, du bénéfice sous?jacent par action après dilution, du BAIIA sous-jacent et du taux d'imposition effectif sous-jacent est utile pour les investisseurs et qu'elle est utilisée par ceux?ci ainsi que par d'autres utilisateurs de nos états financiers dans l'évaluation de notre performance d'exploitation, et que la performance au chapitre des flux de trésorerie disponibles sous?jacents est utilisée dans l'évaluation des flux de trésorerie générés par nos activités de base, car elles fournissent un outil additionnel pour évaluer notre performance compte non tenu des éléments inhabituels et autres éléments non liés aux activités de base, qui peuvent varier considérablement d'une entreprise à l'autre selon les méthodes comptables utilisées, les valeurs comptables des actifs et la structure des capitaux. Outre les raisons dont il est fait mention précédemment, nous considérons que les flux de trésorerie disponibles sous-jacents constituent une mesure importante de notre capacité à générer des flux de trésorerie, à accroître nos activités et à accroître la valeur pour les actionnaires, laquelle est stimulée par nos activités de base, compte tenu des ajustements relatifs aux éléments non liés aux activités de base. De plus, les résultats en devises constantes excluent l'incidence des fluctuations des taux de change. Pour une analyse de notre situation de trésorerie, se reporter aux tableaux consolidés des flux de trésorerie et à la rubrique sur la situation de trésorerie et les sources de financement figurant dans l'Analyse par la direction de la situation financière et des résultats d'exploitation comprise dans nos plus récents rapports sur formulaire 10-K et sur formulaire 10-Q déposés auprès de la SEC.

Nous avons fourni des rapprochements de toutes les mesures historiques non conformes aux PCGR et des mesures les plus pertinentes des PCGR des États?Unis, et nous avons appliqué systématiquement les ajustements à nos rapprochements afin de déterminer chaque mesure non conforme aux PCGR. Ces ajustements concernent les éléments inhabituels figurant dans nos états financiers préparés selon les PCGR des États-Unis, ainsi que les autres éléments non liés aux activités de base, tels que les coûts liés à l'intégration, les profits et pertes évalués à la valeur de marché latents, ainsi que les profits et pertes découlant de la vente d'actifs hors exploitation, qui sont compris dans nos résultats selon les PCGR des États-Unis et qui doivent faire l'objet d'ajustements aux fins du calcul des résultats non calculés selon les PCGR. Nous considérons que ces ajustements sont nécessaires pour évaluer notre rendement continu, et ces ajustements sont dans bien des cas considérés comme non récurrents. Ces ajustements sont subjectifs, et la direction fait preuve d'un jugement important à leur égard.

Les devises constantes sont une mesure non conforme aux PCGR qu'utilise la direction de Molson Coors pour évaluer le rendement, compte non tenu de l'incidence des fluctuations découlant de la conversion des devises et de certaines transactions en devises, et elles visent à être représentatives des résultats en monnaie locale. Étant donné que nous exerçons nos activités dans divers pays étrangers dont la monnaie locale peut s'apprécier ou se déprécier considérablement par rapport au dollar américain ou aux autres devises liées à nos activités d'exploitation, nous utilisons des devises constantes à titre de mesure additionnelle pour évaluer le rendement sous-jacent de chaque secteur d'exploitation, sans tenir compte des fluctuations des taux de change. Cette information n'est pas conforme aux PCGR et elle doit être considérée comme un supplément à nos résultats d'exploitation présentés en vertu des PCGR des États-Unis (et non comme une mesure de remplacement de ceux-ci). Nous présentons toutes les variations en pourcentage du chiffre d'affaires net, du coût des produits vendus sous-jacent, des frais de commercialisation, généraux et d'administration sous?jacents et du BAIIA sous-jacent en devises constantes, et nous calculons l'incidence des taux de change en convertissant les résultats en monnaie locale de la période considérée (qui tiennent également compte de l'incidence des activités de couverture du risque de change de la période antérieure correspondante) aux taux de change moyens pour la période respective de l'exercice qui sont utilisés pour convertir les états financiers de la période correspondante de l'exercice précédent. Le résultat obtenu correspond aux résultats en dollars américains de la période considérée, comme si les taux de change n'avaient pas varié par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent. De plus, nous ne tenons pas compte, dans nos résultats de la période considérée, de l'incidence des transactions en devises hors exploitation, laquelle est comptabilisée au poste Autres produits/charges, montant net.

Appendix Statements of Operations - Molson Coors Beverage Company and Subsidiaries Condensed Consolidated Statements of Operations (In millions, except per share data) (Unaudited) Three Months Ended March 31, 2020 March 31, 2019 Financial volume in hectoliters 18.428 20.101 Sales $ 2,537.8 $ 2,800.1 Excise taxes (435.0 ) (496.8 ) Net sales 2,102.8 2,303.3 Cost of goods sold (1,479.0 ) (1,413.0 ) Gross profit 623.8 890.3 Marketing, general and administrative expenses (629.7 ) (655.2 ) Special items, net (86.6 ) (13.0 ) Operating income (loss) (92.5 ) 222.1 Interest income (expense), net (68.9 ) (73.3 ) Other pension and postretirement benefits (costs), net 7.5 8.6 Other income (expense), net (4.8 ) 23.9 Income (loss) before income taxes (158.7 ) 181.3 Income tax benefit (expense) 43.3 (32.2 ) Net income (loss) (115.4 ) 149.1 Net (income) loss attributable to noncontrolling interests (1.6 ) 2.3 Net income (loss) attributable to MCBC $ (117.0 ) $ 151.4 Basic net income (loss) attributable to MCBC per share: $ (0.54 ) $ 0.70 Diluted net income (loss) attributable to MCBC per share: $ (0.54 ) $ 0.70 Weighted average shares - basic 216.7 216.5 Weighted average shares - diluted 216.7 216.9 Dividends per share $ 0.57 $ 0.41

Balance Sheets - Molson Coors Beverage Company and Subsidiaries Condensed Consolidated Balance Sheets (In millions, except par value) (Unaudited) As of March 31, 2020 December 31, 2019 Assets Current assets: Cash and cash equivalents $ 666.1 $ 523.4 Accounts receivable, net 637.8 714.8 Other receivables, net 107.1 105.5 Inventories, net 681.5 615.9 Other current assets, net 280.0 224.8 Total current assets 2,372.5 2,184.4 Properties, net 4,393.6 4,546.5 Goodwill 7,539.0 7,631.4 Other intangibles, net 13,305.1 13,656.0 Other assets 850.9 841.5 Total assets $ 28,461.1 $ 28,859.8 Liabilities and equity Current liabilities: Accounts payable and other current liabilities $ 2,558.4 $ 2,767.3 Current portion of long-term debt and short-term borrowings 1,445.0 928.2 Total current liabilities 4,003.4 3,695.5 Long-term debt 8,032.1 8,109.5 Pension and postretirement benefits 693.9 716.6 Deferred tax liabilities 2,184.2 2,258.6 Other liabilities 601.5 406.5 Total liabilities 15,515.1 15,186.7 Molson Coors Beverage Company stockholders' equity Capital stock: Preferred stock, $0.01 par value (authorized: 25.0 shares; none issued) ? ? Class A common stock, $0.01 par value per share (authorized: 500.0 shares; issued and outstanding: 2.6 shares and 2.6 shares, respectively) ? ? Class B common stock, $0.01 par value per share (authorized: 500.0 shares; issued: 205.9 shares and 205.7 shares, respectively) 2.1 2.1 Class A exchangeable shares, no par value (issued and outstanding: 2.7 shares and 2.7 shares, respectively) 102.5 102.5 Class B exchangeable shares, no par value (issued and outstanding: 14.8 shares and 14.8 shares, respectively) 557.8 557.8 Paid-in capital 6,780.7 6,773.6 Retained earnings 7,376.2 7,617.0 Accumulated other comprehensive income (loss) (1,661.3 ) (1,162.2 ) Class B common stock held in treasury at cost (9.5 shares and 9.5 shares, respectively) (471.4 ) (471.4 ) Total Molson Coors Beverage Company stockholders' equity 12,686.6 13,419.4 Noncontrolling interests 259.4 253.7 Total equity 12,946.0 13,673.1 Total liabilities and equity $ 28,461.1 $ 28,859.8

Cash Flow Statements - Molson Coors Beverage Company and Subsidiaries Condensed Consolidated Statements of Cash Flows ($ in millions) (Unaudited) Three Months Ended March 31, 2020 March 31, 2019 Cash flows from operating activities: Net income (loss) including noncontrolling interests $ (115.4 ) $ 149.1 Adjustments to reconcile net income (loss) to net cash provided by (used in) operating activities: Depreciation and amortization 256.5 212.9 Amortization of debt issuance costs and discounts 2.1 3.7 Share-based compensation 5.9 11.4 (Gain) loss on sale or impairment of properties and other assets, net (0.2 ) 0.5 Unrealized (gain) loss on foreign currency fluctuations and derivative instruments, net 103.3 (57.2 ) Income tax (benefit) expense (43.3 ) 32.2 Income tax (paid) received (9.2 ) (8.5 ) Interest expense, excluding interest amortization 67.6 72.1 Interest paid (90.3 ) (103.1 ) Change in current assets and liabilities and other (195.1 ) (411.6 ) Net cash provided by (used in) operating activities (18.1 ) (98.5 ) Cash flows from investing activities: Additions to properties (225.1 ) (198.0 ) Proceeds from sales of properties and other assets 1.6 2.4 Other 3.5 1.0 Net cash provided by (used in) investing activities (220.0 ) (194.6 ) Cash flows from financing activities: Exercise of stock options under equity compensation plans 4.0 0.6 Dividends paid (123.4 ) (88.7 ) Payments on debt and borrowings (502.9 ) (1,067.2 ) Proceeds on debt and borrowings 1.0 ? Net proceeds from (payments on) revolving credit facilities and commercial paper 1,025.5 604.3 Change in overdraft balances and other (5.5 ) 16.2 Net cash provided by (used in) financing activities 398.7 (534.8 ) Cash and cash equivalents: Net increase (decrease) in cash and cash equivalents 160.6 (827.9 ) Effect of foreign exchange rate changes on cash and cash equivalents (17.9 ) 4.4 Balance at beginning of year 523.4 1,057.9 Balance at end of period $ 666.1 $ 234.4

Summarized Segment Results (In millions) (Unaudited) North America Q1 2020 Q1 2019(1) Reported

Change FX Impact Constant

Currency

Change Financial volume(2)(3) 14.456 15.682 (7.8 )% Net sales(3) $ 1,789.7 $ 1,932.6 (7.4 )% $ (2.9 ) (7.2 )% COGS(3) (1,132.4 ) (1,187.2 ) (4.6 )% MG&A (496.6 ) (512.1 ) (3.0 )% Pretax income $ 76.2 $ 245.9 (69.0 )% $ (2.4 ) (68.0 )% Underlying EBITDA(4) $ 348.7 $ 399.4 (12.7 )% $ (3.3 ) (11.9 )% Europe Q1 2020 Q1 2019(1) Reported

Change FX Impact Constant

Currency

Change Financial volume(2)(3) 4.002 4.445 (10.0 )% Net sales(3) $ 317.6 $ 375.7 (15.5 )% $ (7.7 ) (13.4 )% COGS(3) (252.0 ) (264.9 ) (4.9 )% MG&A (133.1 ) (143.1 ) (7.0 )% Pretax income $ (76.8 ) $ (38.4 ) 100.0 % $ 2.8 107.3 % Underlying EBITDA(4) $ (4.1 ) $ 13.5 N/M $ ? N/M Unallocated & Eliminations Q1 2020 Q1 2019(1) Reported

Change FX

Impact Constant

Currency

Change Financial volume (0.030 ) (0.026 ) 15.4 % Net Sales $ (4.5 ) $ (5.0 ) (10.0 )% COGS(3) (94.6 ) 39.1 N/M Pretax income $ (158.1 ) $ (26.2 ) N/M $ 0.4 N/M Underlying EBITDA(4) $ 7.6 $ 9.4 (19.1 )% $ (0.1 ) (18.1 )% Consolidated Q1 2020 Q1 2019(1) Reported

Change FX Impact Constant

Currency

Change Financial volume(2) 18.428 20.101 (8.3 )% Net sales $ 2,102.8 $ 2,303.3 (8.7 )% $ (10.6 ) (8.2 )% COGS (1,479.0 ) (1,413.0 ) 4.7 % MG&A (629.7 ) (655.2 ) (3.9 )% Pretax income $ (158.7 ) $ 181.3 N/M $ 0.8 N/M Underlying EBITDA(4) $ 352.2 $ 422.3 (16.6 )% $ (3.4 ) (15.8 )%

(1) First quarter 2019 segment financial information has been recast to reflect the segment changes as part of the revitalization plan. Please see 2019 segment recast by quarter on the Investor Relations section of our website. (2) Financial volume in hectoliters for North America and Europe excludes royalty volume of 0.515 million hectoliters and 0.364 million hectoliters for the three months ended March 31, 2020, respectively, and excludes royalty volume of 0.395 million and 0.342 million for three months ended March 31, 2019, respectively. (3) Includes gross inter-segment volumes, sales and purchases, which are eliminated in the consolidated totals. The unrealized changes in fair value on our commodity swaps, which are economic hedges, are recorded as cost of goods sold within Unallocated. As the exposure we are managing is realized, we reclassify the gain or loss to the segment in which the underlying exposure resides, allowing our segments to realize the economic effects of the derivative without the resulting unrealized mark-to-market volatility. (4) Represents EBITDA adjusted for non-GAAP items. See Appendix for definitions and reconciliations of non-GAAP financial measures.

Worldwide Brand and Financial Volume (In millions of hectoliters) (Unaudited) Three Months Ended March 31, 2020 March 31, 2019 Change Financial Volume 18.428 20.101 (8.3 )% Contract brewing and wholesaler volume (1.597 ) (1.806 ) (11.6 )% Royalty volume 0.879 0.737 19.3 % Sales-To-Wholesaler to Sales-To-Retail adjustment 0.155 (0.837 ) N/M Total Worldwide Brand Volume 17.865 18.195 (1.8 )% Worldwide Brand Volume by Segment North America 13.746 13.693 0.4 % Europe 4.119 4.502 (8.5 )% Total 17.865 18.195 (1.8 )%

N/M = Not meaningful

Worldwide brand volume (or "brand volume" when discussed by segment) reflects only owned brands sold to unrelated external customers within our geographic markets (net of returns and allowances), royalty volume and our proportionate share of equity investment worldwide brand volume calculated consistently with MCBC owned volume. Contract brewing and wholesaler volume is included within financial volume, but is removed from worldwide brand volume, as this is non-owned volume for which we do not directly control performance. Our worldwide brand volume definition also includes an adjustment from Sales-to-Wholesaler (STW) volume to Sales-to-Retailer (STR) volume. We believe the brand volume metric is important because, unlike financial volume and STWs, it provides the closest indication of the performance of our brands in relation to market and competitor sales trends. Brand volumes presented for the U.S. segment are on a trading day adjusted basis as applicable.

Use of Non-GAAP Measures

In addition to financial measures presented on the basis of accounting principles generally accepted in the U.S. ("U.S. GAAP"), we also present constant currency, "underlying COGS per hectoliter" (COGS adjusted for non-GAAP items divided by reported financial volume), "underlying MG&A," "underlying net income," "underlying income per diluted share," "underlying effective tax rate" and "underlying free cash flow" as well as net sales and pre-tax income in constant currency which are non-GAAP measures and should be viewed as supplements to (not substitutes for) our results of operations presented under U.S. GAAP. We also present underlying earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization ("underlying EBITDA") as a non-GAAP measure. Our management uses underlying income, underlying income per diluted share, underlying EBITDA and underlying effective tax rate as measures of operating performance, as well as underlying free cash flow in the measure of cash generated from core operations, to assist in comparing performance from period to period on a consistent basis; as a measure for planning and forecasting overall expectations and for evaluating actual results against such expectations; in communications with the board of directors, stockholders, analysts and investors concerning our financial performance; as useful comparisons to the performance of our competitors; and as metrics of certain management incentive compensation calculations. We believe that underlying income, underlying income per diluted share, underlying EBITDA and underlying effective tax rate performance are used by, and are useful to, investors and other users of our financial statements in evaluating our operating performance, as well as underlying free cash flow in evaluating our generation of cash from core operations, because they provide an additional tool to evaluate our performance without regard to special and non-core items, which can vary substantially from company to company depending upon accounting methods and book value of assets and capital structure. In addition to the reasons discussed above, we consider underlying free cash flow an important measure of our ability to generate cash, grow our business and enhance shareholder value, driven by core operations and after adjusting for non-core items. In addition, constant-currency results exclude the impact of foreign currency movements. For discussion and analysis of our liquidity, see the consolidated statements of cash flows and the Liquidity and Capital Resources section of our Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations in our latest Form 10-K and 10-Q filings with the SEC.

We have provided reconciliations of all historical non-GAAP measures to their nearest U.S. GAAP measure and have consistently applied the adjustments within our reconciliations in arriving at each non-GAAP measure. These adjustments consist of special items from our U.S. GAAP financial statements as well as other non-core items, such as integration related costs, unrealized mark-to-market gains and losses, and gains and losses on sales of non-operating assets, included in our U.S. GAAP results that warrant adjustment to arrive at non-GAAP results. We consider these items to be necessary adjustments for purposes of evaluating our ongoing business performance and are often considered non-recurring. Such adjustments are subjective and involve significant management judgment.

Constant currency is a non-GAAP measure utilized by Molson Coors management to measure performance, excluding the impact of translational and certain transactional foreign currency movements, and is intended to be indicative of results in local currency. As we operate in various foreign countries where the local currency may strengthen or weaken significantly versus the U.S. dollar or other currencies used in operations, we utilize a constant currency measure as an additional metric to evaluate the underlying performance of each business without consideration of foreign currency movements. This information is non-GAAP and should be viewed as a supplement to (not a substitute for) our reported results of operations under U.S. GAAP. We present all percentage changes for net sales, underlying COGS, underlying MG&A and underlying EBITDA in constant currency and calculate the impact of foreign exchange by translating our current period local currency results (that also include the impact of the comparable prior-period currency hedging activities) at the average exchange rates during the respective period throughout the year used to translate the financial statements in the comparable prior year period. The result is the current-period results in U.S. dollars, as if foreign exchange rates had not changed from the prior-year period. Additionally, we exclude any non-operating transactional foreign currency impacts, reported within the Other Income/Expense, net line item, from our current period results.

Reconciliation to Nearest U.S. GAAP Measures Underlying EBITDA ($ in millions) (Unaudited) Three Months Ended March 31, 2020 March 31, 2019 Change U.S. GAAP: Net income (loss) attributable to MCBC $ (117.0 ) $ 151.4 N/M Add: Net income (loss) attributable to noncontrolling interests 1.6 (2.3 ) N/M U.S. GAAP: Net income (loss) (115.4 ) 149.1 N/M Add: Interest expense (income), net 68.9 73.3 (6.0 )% Add: Income tax expense (benefit) (43.3 ) 32.2 N/M Add: Depreciation and amortization 256.5 212.9 20.5 % Adjustments included in underlying income(1) 238.5 (36.4 ) N/M Adjustments to arrive at underlying EBITDA(2) (53.0 ) (8.8 ) N/M Underlying EBITDA $ 352.2 $ 422.3 (16.6 )%

N/M = Not meaningful

(1) Includes adjustments to non-GAAP underlying income related to special and non-core items. See Reconciliations to Nearest U.S. GAAP Measures by Line Item table for detailed adjustments. (2) Represents adjustments to remove amounts related to interest, depreciation and amortization included in the adjustments to non-GAAP underlying income above, as these items are added back as adjustments to net income attributable to MCBC.

Underlying Free Cash Flow (In millions) (Unaudited) Three Months Ended March 31, 2020 March 31, 2019 U.S. GAAP: Net Cash Provided by (Used In) Operating Activities $ (18.1 ) $ (98.5 ) Less: Additions to properties(1) (225.1 ) (198.0 ) Add/Less: Cash impact of special items(2) 22.6 13.8 Add: Non-core costs related to acquisition of businesses 4.0 12.6 Non-GAAP: Underlying Free Cash Flow(3) $ (216.6 ) $ (270.1 )

(1) Included in net cash used in investing activities. (2) Included in net cash provided by (used in) operating activities and primarily reflects costs paid for restructuring activities for the three months ended March 31, 2020 and March 31, 2019. (3) Represents free cash flow adjusted for non-GAAP items. See Appendix for definitions and reconciliations of non-GAAP financial measures.

Reconciliation by Line Item First Quarter 2020 Three Months Ended March 31, 2020 (In millions, except per share data) (Unaudited) Net sales Cost of

goods sold Marketing,

general and

administrative

expenses Operating

income (loss) Other

income

(expense),

net Net income

(loss)

attributable

to MCBC Net income

(loss)

attributable

to MCBC

per diluted

share Reported (U.S. GAAP) $ 2,102.8 $ (1,479.0 ) $ (629.7 ) $ (92.5 ) $ (4.8 ) $ (117.0 ) $ (0.54 ) Adjustments to arrive at underlying: Special items, net Employee-related charges ? ? ? 32.1 ? 32.1 0.15 Impairments or asset abandonment charges ? ? ? 54.5 ? 54.5 0.25 Non-Core items On-premise keg sales returns and inventory obsolescence reserves(1) 31.5 18.5 ? 50.0 ? 50.0 0.23 Unrealized mark-to-market (gains) losses ? 99.1 ? 99.1 ? 99.1 0.46 Other non-core items ? ? 1.0 1.0 1.7 2.7 0.01 Non-core other pension and postretirement benefits (costs), net ? ? ? ? 0.1 0.1 ? Total Special and Other Non-Core items $ 31.5 $ 117.6 $ 1.0 $ 236.7 $ 1.8 $ 238.5 $ 1.10 Tax effects on special and non-GAAP items ? ? ? ? ? (44.5 ) (0.21 ) Underlying (Non-GAAP) $ 2,134.3 $ (1,361.4 ) $ (628.7 ) $ 144.2 $ (3.0 ) $ 77.0 $ 0.35

(1) Includes estimated keg sales returns and estimated finished goods obsolescence reserves and costs related to the on-premise impacts resulting from the coronavirus pandemic. Non-GAAP adjustments do not include any estimates of lost revenue resulting from the coronavirus pandemic.

Reconciliation to Underlying EBITDA by Segment Three Months Ended March 31, 2020 North America Europe Unallocated Consolidated Income (loss) before income taxes $ 76.2 $ (76.8 ) $ (158.1 ) $ (158.7 ) Add/(less): Net sales(1) 19.0 12.5 ? 31.5 Cost of goods sold(1)(2) 11.8 6.7 99.1 117.6 Marketing, general & administrative 1.0 ? ? 1.0 Special items, net(3) 79.1 7.5 ? 86.6 Other income/expense non-core items 1.7 ? 0.1 1.8 Total Special and other Non-Core items $ 112.6 $ 26.7 $ 99.2 $ 238.5 Underlying pretax income (loss)(4) $ 188.8 $ (50.1 ) $ (58.9 ) $ 79.8 Interest expense (income), net 1.0 1.4 66.5 68.9 Depreciation and amortization 211.9 44.6 ? 256.5 Adjustments to arrive at underlying EBITDA(5) (53.0 ) ? ? (53.0 ) Underlying EBITDA(4) $ 348.7 $ (4.1 ) $ 7.6 $ 352.2

(1) Includes estimated keg sales returns and estimated finished goods obsolescence reserves and costs related to the on-premise impacts resulting from the coronavirus pandemic. Non-GAAP adjustments do not include any estimates of lost revenue resulting from the coronavirus pandemic. (2) The unrealized changes in fair value on our commodity swaps, which are economic hedges, are recorded as cost of goods sold within Unallocated. As the exposure we are managing is realized, we reclassify the gain or loss to the segment in which the underlying exposure resides, allowing our segments to realize the economic effects of the derivative without the resulting unrealized mark-to-market volatility. (3) See Part I?Item 1. Financial Statements, Note 5, "Special Items" of the Form 10-Q for detailed discussion of special items. Special items for the three months ended March 31, 2020, includes accelerated depreciation in excess of normal depreciation of $53.0 million. These accelerated depreciation charges in excess of normal depreciation are included in our adjustments to arrive at underlying EBITDA. (4) Represents pre-tax income and EBITDA adjusted for non-GAAP items. See Appendix for definitions and reconciliations of non-GAAP financial measures. (5) Represents adjustments to remove amounts related to interest, depreciation and amortization included in the adjustments to underlying income above, as these items are added back as adjustments to net income attributable to MCBC.

