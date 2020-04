Pyrowave complète son financement de Série B et s'associe à Michelin et Sofinnova Partners





L'investissement marque une avancée significative pour faire de l'économie circulaire des plastiques une réalité

MONTRÉAL, le 30 avril 2020 /CNW Telbec/ - Pyrowave, l'entreprise qui a développé une technologie de pointe pour recycler les plastiques à l'infini, a annoncé aujourd'hui la clôture de sa ronde de financement de série B. Cet investissement marque la première étape vers la mise en marché de cette technologie modulaire unique, et fournit une solution évolutive, viable et durable dans la lutte contre les déchets plastiques.

Ce financement est dirigé par Michelin, leader mondial en matériaux avancés; Sofinnova Partners, une importante société européenne de capital-risque en sciences de la vie basée à Paris, Londres et Milan, qui investit dans la chimie et la biotechnologie durables; ainsi qu'Ecofuel, un fonds d'investissement québécois et un accélérateur pour les entreprises de technologies propres. Les premiers partenaires financiers ont également renouvelé leur confiance en réinvestissant dans l'entreprise.

« Cet investissement est l'illustration concrète de notre stratégie en capital de risque, qui vise à accompagner les entreprises les plus innovantes et à fort potentiel de croissance, tout en se concentrant sur les industries pertinentes pour nous. Parallèlement à notre portefeuille actuel et à notre R&D exceptionnel, cet investissement renforce la position de Michelin comme référence pour les matériaux durables de haute technologie », explique Matthieu van der Elst de Michelin Ventures.

Michelin a pris le temps d'évaluer la technologie de Pyrowave et a décidé de la soutenir. Après plus d'un an de révision, la technologie de Pyrowave a démontré sa capacité à produire du styrène monomère recyclé à partir de déchets plastiques, pour être ensuite intégré dans la production de caoutchouc synthétique, composant majeur des pneus.

Pyrowave révolutionne le recyclage des plastiques grâce à sa technologie modulaire exclusive utilisant les micro-ondes. « Avec les technologies de recyclage traditionnelles, les applications du marché des plastiques recyclés sont très limitées en raison de la contamination ou de la dégradation du plastique au cours du processus, ce qui réduit sa qualité et ses utilisations possibles. La nouvelle technologie de recyclage qu'offre Pyrowave permet de décomposer la structure chimique complexe des plastiques en une forme plus simple, qui peut ensuite être utilisée dans la fabrication des plastiques vierges et pour de nombreuses autres applications », a déclaré Jocelyn Doucet, chef de la direction de Pyrowave. « Cet investissement marque un tournant dans l'économie circulaire des plastiques et le soutien de Michelin envoie le signal que le marché est prêt à mettre en oeuvre ces solutions. »

« La technologie unique et révolutionnaire de Pyrowave apporte une réponse immédiate aux déchets plastiques avec une solution solide et évolutive », a déclaré Jo?ko Bobanovi?, associé chez Sofinnova Partners. « Cet investissement s'inscrit dans le cadre du soutien apporté par Sofinnova Partners à des entrepreneurs exceptionnels qui proposent des solutions durables pour résoudre des défis sociétaux, écologiques et commerciaux immédiats. »

« L'investissement du Fonds Ecofuel dans Pyrowave ne concerne pas seulement la technologie. Cette entreprise réunit des partenaires majeurs, des entrepreneurs ciblés, des marchés ciblés et des impacts environnementaux directs », a déclaré Richard Cloutier, associé directeur du Fonds Ecofuel.

À propos de Pyrowave

Pyrowave est une société pionnière de la technologie du recyclage chimique par micro-ondes des plastiques, qui permet de régénérer les plastiques post-consommation et post-industriels et de leur redonner leur pleine valeur. Sa plateforme technologique brevetée de dépolymérisation catalytique par micro-ondes, qui est la plus perfectionnée dans le monde, se situe désormais à l'avant-garde de la nouvelle génération de plastiques. En ramenant les plastiques à un état moléculaire identique à celui des matières vierges, la technologie de Pyrowave permet de recycler les plastiques à l'infini.

À propos de Michelin

Michelin a pour ambition d'améliorer la mobilité de ses clients, durablement. Leader dans le secteur de la mobilité, Michelin conçoit, fabrique et distribue les pneumatiques les plus adaptés à leurs besoins et à leurs usages ainsi que des services et des solutions pour améliorer l'efficacité des transports. Michelin propose également des offres qui font vivre à ses clients des moments uniques au cours de leurs voyages et de leurs déplacements. Michelin développe aussi des matériaux de haute technologie destinés à de nombreux domaines. Basé à Clermont-Ferrand, Michelin est présent dans 170 pays, emploie plus de 127.000 personnes et exploite 69 usines de pneumatiques qui ensemble ont produit environ 200 millions de pneus en 2019. (www.michelin.com). - Service de Presse Michelin : +33(0)1 45 66 22 22

À propos de Sofinnova Investments

Sofinnova Partners est l'un des plus importants opérateurs européens du capital-risque, spécialisé dans les sciences de la vie. Basée à Paris, en France, avec des bureaux à Londres et Milan, la firme rassemble une équipe de 40 professionnels en provenance de l'Europe, des États-Unis et de l'Asie. L'entreprise se concentre sur les technologies qui changent les paradigmes tout en mettant de l'avant des entrepreneurs visionnaires. Sofinnova Partners investit dans toute la chaîne de valeur des sciences de la vie, en tant qu'investisseur principal ou fondamental, autant pour des opportunités qui sont à un stade très précoce qu'auprès de sociétés en phase avancée ou des entreprises publiques. Sofinnova Partners a soutenu près de 500 entreprises en plus de 48 ans, créant des leaders sur les marchés internationaux. Aujourd'hui, l'entreprise gère plus de 2 milliards d'euros.

Pour plus d'informations, veuillez visiter: www.sofinnovapartners.com

À propos d'Ecofuel

Ecofuel est un Fonds d'investissement de 40 M$ et un Accélérateur offrant un programme spécialisé et personnalisé aux entreprises de technologies propres. L'Accélérateur Ecofuel accompagne les entrepreneurs dans le démarrage de leurs entreprises qui deviendront concurrentielles au niveau international. Le Fonds Ecofuel investit du capital intelligent dans les entreprises en amorçage qui développent et commercialisent des technologies propres, alors que l'Accélérateur Ecofuel offre aux entrepreneurs des ateliers de formation, des sessions de réseautage et du mentorat.

Pour suivre Pyrowave sur Twitter: @Pyrowavetechno et Pyrowave.com

