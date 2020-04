Les travailleuses et les travailleurs des arts, de la culture et de l'événementiel se donnent une voix





MONTRÉAL, le 30 avril 2020 , le 30 avril 2020 - Un nouveau chapitre commence à s'écrire alors que l'Association des travailleuses et travailleurs regroupés des arts, de la culture et de l'événementiel (TRACE) voit le jour, avec l'appui de la CSN et de la Fédération nationale des communications et de la culture (FNCC-CSN). La création de l'association marque ainsi un moment charnière pour les milliers d'artisans de tous ces secteurs qui se dotent aujourd'hui d'un véhicule commun et d'une voix pour promouvoir leurs enjeux et développer ensemble les outils pertinents à la pratique de leurs métiers.

Une initiative par et pour le milieu

TRACE est d'abord et avant tout l'initiative de celles et de ceux qui contribuent au rayonnement des arts, de la culture et de l'événementiel à travers des métiers très variés. « La crise de la

Covid-19 a mis en suspens une immense part de nos activités, peu importe le secteur. Cela a mis en relief la précarité à laquelle font face les travailleuses et travailleurs de ces milieux, notamment avec l'absence de mécanismes de soutien. Pour nous, le temps était donc venu de passer à l'action. Nous avons décidé de nous regrouper et de nous donner une voix pour changer les choses », commente François Deschamps, l'un des instigateurs du projet.

Pour Virginie Ouellet, elle aussi instigatrice du projet TRACE, la création de cette association est une étape majeure. « Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est lancer un appel à l'ensemble des travailleuses et des travailleurs autonomes, des salarié-es, des contractuel-les et des pigistes de ces milieux, car nous devons unir nos efforts afin de développer collectivement les outils et les services qui nous permettront de continuer à pratiquer les métiers qui nous passionnent », explique-t-elle.

Des objectifs concrets

L'action de TRACE se décline donc en deux objectifs principaux. D'une part, avec le soutien de la FNCC-CSN, l'association travaillera à développer une plateforme de propositions destinée aux gouvernements. « Nous allons d'abord travailler avec les membres de TRACE pour développer une série de recommandations politiques et législatives que nous irons ensuite présenter aux autorités. Nous réaffirmons qu'au-delà des mesures temporaires actuellement en vigueur, les gouvernements doivent adopter des mesures durables en élargissant le filet social, car être travailleuse ou travailleur autonome ne doit plus rimer avec précarité. On pense qu'il est grand temps pour les gouvernements de reconnaître leur apport à nos sociétés par des dispositions concrètes de soutien », affirme Pascale St-Onge, présidente de la FNCC-CSN.

D'autre part, TRACE souhaite développer différents services pour soutenir au quotidien les milliers de personnes qui travaillent dans les arts, la culture et l'événementiel. « Nous avons devant nous une belle occasion, soit celle d'explorer ensemble la création d'outils collectifs qui peuvent vraiment améliorer notre quotidien. On souhaite évaluer différentes idées, telles que l'accès à des assurances collectives, la création d'un fonds de retraite, l'accès à des avis juridiques sur nos droits et pour le respect de nos contrats, l'accès à des formations, etc. Bref, la liste est longue et emballante, mais pour y arriver, nous devons d'abord nous unir autour d'une même initiative. On souhaite explorer tous ces aspects avec nos futurs membres, car ce sera la force du nombre qui fera changer les choses. En ce moment, le message que nous lançons est simple : adhérez à TRACE, puisque nous sommes les mieux placés pour améliorer les conditions de pratique de nos métiers », ajoute Virginie Ouellet.

TRACE n'est pas un syndicat, mais bien une association qui s'adresse l'ensemble des travailleuses et des travailleurs autonomes, des salarié-es, des contractuel-les et des pigistes qui évoluent dans les milieux des arts, de la culture et de l'événementiel. Pour en apprendre plus et pour devenir membre : www.trace-asso.ca

SOURCE Fédération nationale des communications et de la culture (FNCC?CSN)

Communiqué envoyé le 30 avril 2020 à 07:00 et diffusé par :