Pendant sa fermeture temporaire en raison de la COVID-19 - Le Centre des sciences célèbre son 20e anniversaire avec du cinéma et des expériences à la maison

En bref

Le Centre des sciences célèbre ses 20 ans malgré le confinement

Des documentaires IMAX offerts gratuitement

Propositions de jeux et expériences scientifiques à faire à la maison

Un historique des faits saillants des 20 ans est disponible sur le web

Le matin du 1er mai 2000, le Centre des sciences (alors appelé Centre iSci) ouvre ses portes au Vieux-Port de Montréal. Les expositions font découvrir la science aux visiteurs et l'interactivité de ces dernières devient sa marque de commerce. Quelque 13 300 000 visiteurs plus tard, l'équipe du Centre en confinement poursuit son travail pour surprendre à nouveaux les visiteurs avec une nouvelle salle interactive pour les tout-petits et offre à tous d'ici sa réouverture des activités scientifiques à faire à la maison.

Des documentaires gratuits pour les friands du cinéma IMAX® TELUS

En collaboration avec les producteurs Giant Screen Films et MacGillivray-Freeman, le Centre des sciences offrira au cours des prochaines semaines des films IMAX gratuits à visionner en ligne à raison d'un par semaine. Alors que le cinéma IMAX® TELUS se place de manière constante dans le top 3 mondial du box-office des films éducatifs, il allait de soi d'offrir l'occasion aux amateurs de revoir certains des plus grands succès de son histoire. Cliquez ici pour savoir comment visionner les films IMAX® chez soi

Des activités scientifiques à faire à la maison

Depuis sa fermeture temporaire, le Centre des sciences propose des jeux et des expériences scientifiques à faire en famille. À voir les vidéos partagées sur nos réseaux sociaux, nos expériences génèrent beaucoup de plaisir auprès des scientifiques en herbe ! Ça se poursuit cette semaine avec une expérience festive avec des bulles !

Une panoplie de faits saillants pour une institution renommée

Depuis sa création, le Centre des sciences s'est taillé une réputation enviable et une place de choix dans l'écosystème montréalais. Il a connu des succès retentissants, que ce soit avec les expositions internationales (Le monde du corps 2, Stars Wars Identités, DreamWorks Animation, etc.) qu'avec celles produites « à la maison » (Autopsie d'un meurtre, Sexe : l'expo qui dit tout, Génie autochtone, etc.) sans parler des programmes scolaires comme Centre des sciences sur la route. Une page web soulignant les faits saillants des 20 dernières années est disponible ici .

À propos du Centre des sciences de Montréal

Avec plus de 700 000 visiteurs annuellement, le Centre des sciences de Montréal est un complexe dédié à la science et à la technologie qui se démarque par son approche interactive accessible à tous, et par sa mise en valeur de l'innovation et du savoir-faire des gens d'ici. Ses partenaires sont TELUS, Volvo, Énergir, The Beat 92.5 et La Presse +

