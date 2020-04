Devimco Immobilier salue la réouverture des chantiers de construction et s'engage à respecter de près les recommandations de la santé publique





MONTRÉAL, le 30 avril 2020 /CNW Telbec/ - Devimco Immobilier salue la décision du gouvernement de rouvrir l'ensemble des chantiers de construction du Québec dès le 11 mai prochain. Le promoteur compte appliquer scrupuleusement l'ensemble des mesures et recommandations émises par les autorités de santé publique et la CNESST afin de s'assurer que ses travailleurs puissent reprendre leurs activités en toute sécurité, et ce, pour le bien de l'ensemble de la communauté.

Cette décision a été motivée par l'importance du secteur de la construction pour l'économie québécoise. À eux seuls, les chantiers en cours de Devimco Immobilier représentent près de 2 milliards de dollars en investissements privés et plus de 5 500 unités résidentielles.

« Ayant maintenu l'ensemble de nos emplois (équipe de construction et équipe du siège social) depuis la fermeture des chantiers, nous sommes déjà fins prêts à reprendre la construction de nos projets. Nous avons profité de cet arrêt pour mettre en place un protocole interne rigoureux afin d'éviter au maximum la propagation du virus », a ajouté M. Mathieu Jobin, directeur général, Associé, Devimco Immobilier.

À propos de Devimco Immobilier

Devimco Immobilier est un chef de file du développement immobilier au Québec qui se démarque dans l'élaboration et la mise en oeuvre de projets immobiliers d'envergure, notamment des complexes de type lifestyle et TOD (Transit-Oriented Development) alliant des composantes commerciales, affaires, loisirs et résidentielles. Les projets immobiliers de l'entreprise se distinguent par la création d'environnements de vie uniques qui tiennent compte des besoins des gens du milieu.

Depuis 2005, Devimco Immobilier réalise le projet le District GriffinMD, un véritable milieu de vie où tout le tissu social d'une vraie communauté sera représenté. Elle réalise aussi SOLAR UniquartierMC, le plus important projet TOD au Québec. Ce projet d'un milliard de dollars deviendra une destination incontournable de la Rive-Sud de Montréal. Devimco Immobilier procèdera également à la construction du Square Children'sMC, nouveau projet phare dans l'ouest du centre-ville de Montréal qui permettra de revitaliser le site de l'ancien Hôpital de Montréal pour enfants et de redonner un nouveau souffle au quartier. Le promoteur entamera cette année la construction du MAA Condominiums et PenthousesMC, situé au centre-ville de Montréal sur la rue Peel, un projet aussi riche que l'histoire du club sportif qu'il permettra de revitaliser. Le coup de lancement de Maestria CondominiumsMC, le plus grand projet résidentiel à usage mixte jamais construit à Montréal et situé sur le terrain de l'ancien Spectrum de Montréal, au coeur du Quartier des Spectacles, a également été donné à la fin de 2019.

