L'action collective est nécessaire pour arrêter une maladie dangereuse





La Fondation Sauve ta peau travaillera pour s'assurer que les Canadiens comprennent l'importance de la protection solaire durant le Mois de la sensibilisation au mélanome et au cancer de la peau

TORONTO, le 30 avril 2020 /CNW/ - Mai est le Mois de la sensibilisation au mélanome et la Fondation Sauve ta peau (FSTP) est heureuse d'annoncer le lancement de plusieurs nouvelles initiatives visant à sensibiliser davantage à cette dangereuse maladie.

Comme le mois de mai marque à la fois le Mois de la sensibilisation au mélanome et le début de l'été, il est impératif de rappeler aux communautés à travers le Canada l'importance de la sécurité solaire en cette période de l'année. La pandémie COVID-19 a obligé de nombreux Canadiens à rester chez eux, mais cela ne signifie pas qu'ils ne passent pas de temps à l'extérieur. En fait, beaucoup ont plus de temps que d'habitude pour profiter du plein air, ce qui rend l'éducation à la protection solaire plus pertinente que jamais.

« COVID-19 a mis en évidence la volonté de chacun de prendre des mesures drastiques pour préserver notre santé, déclare Kathy Barnard, survivante d'un mélanome de stade 4 et fondatrice de la Fondation Sauve ta peau. Des efforts de prévention accrus et des méthodes de détection précoce, en particulier sous la forme d'éducation publique, de politiques publiques et d'environnements bâtis, sont également nécessaires pour réduire les taux de cancer de la peau. »

Les taux de cancer de la peau sont toujours en hausse au Canada

La COVID-19 n'est pas la seule maladie dont les taux peuvent être réduits de manière drastique par l'éducation et les mesures préventives. Les taux de cancer de la peau au Canada continuent d'augmenter, y compris les mélanomes, et les cancers de la peau autres que les mélanomes, bien qu'ils soient évitables à 90 %.

Le cancer de la peau est le plus courant de tous les cancers. Il y a plus de nouveaux cas de cancer de la peau chaque année que de cancers du sein, de la prostate, du poumon et du colon COMBINÉS.1 Alors que la plupart des formes de cancer de la peau autres que le mélanome peuvent être éliminées chirurgicalement, le mélanome est une forme agressive de cancer. Le taux de survie relatif à cinq ans d'un mélanome métastasé n'est que de 18 %.2

Malgré ces chiffres, de nombreuses personnes s'exposent au soleil sans prendre les mesures de précaution recommandées, ou pensent que seules les brûlures graves contribuent au risque de cancer de la peau. En fait, tout assombrissement de la peau, y compris le bronzage, est révélateur de dommages causés par les rayons UV.

Initiatives du Mois de la sensibilisation au mélanome

Tout au long du mois de mai, le FSTP sera engagé dans plusieurs initiatives de sensibilisation au mélanome, aux cancers de la peau non mélanomes et au mélanome oculaire. Le mois débutera en fanfare grâce à un nouveau concours de dessin destiné aux jeunes. Le thème du concours, « Voici à quoi ressemble la sécurité au soleil », encouragera les participants à soumettre des dessins représentant des actions ou des environnements qui aident à prévenir le cancer de la peau. Le dessin gagnant sera déterminée par un vote ouvert après la date limite de soumission, le 15 mai. Une carte cadeau de 100 $ sera remise à l'artiste ayant reçu le plus de votes.

La FSTP participera également à la campagne « Regardez en l'air » d'Euro Melanoma, qui invite les gens à utiliser la pleine lune pour se rappeler de faire un auto-examen de la peau chaque mois. En outre, nous organiserons un webinaire éducatif et publierons chaque jour des contenus spéciaux sur nos réseaux de médias sociaux. Enfin, un message d'intérêt public sera diffusé sur Shaw Cable.

Proclamations municipales

Pour accroître la portée de la campagne de sensibilisation de la FSTP cette année, une nouvelle initiative de proclamation a invité les municipalités de la Colombie-Britannique à prendre position contre le cancer de la peau et à éduquer leurs communautés sur la sécurité au soleil par le biais de proclamations municipales.

La FSTP a le plaisir d'annoncer que dix-sept municipalités de la Colombie-Britannique, énumérées ci-dessous, ont accepté l'invitation de la FSTP à proclamer le mois de mai 2020 "Mois de la sensibilisation au mélanome".

? Ville de Vancouver ? Ville de Kelowna ? Ville de Victoria ? Ville de Comox ? Ville de Burnaby ? District de Saanich ? Ville de Richmond ? District de Central Saanich ? Ville de New Westminster ? Ville de Prince George ? Ville de Surrey ? Ville de Williams Lake ? Ville de Whistler ? District de Mission ? Ville de Nanaimo ? Ville de Langford ? Ville de Campbell River





Le maire de New Westminster, Jonathan Coté, a été le premier à s'engager à proclamer mai 2020 Mois de la sensibilisation au mélanome, et a décidé de mettre au défi les autres municipalités de la Colombie-Britannique de suivre son exemple. « Le cancer de la peau est largement évitable, et pourtant il y a plus de cas que jamais, a déclaré Jonathan Coté. C'est pourquoi, en tant que maire de New Westminster, je suis heureux de soutenir cette importante initiative et de mettre au défi toutes les municipalités de la Colombie-Britannique de faire de même. »

« C'est une initiative importante, surtout pour les communautés chaudes et ensoleillées comme la nôtre, a déclaré le maire de Kelowna, Colin Basran. Le cancer de la peau est un grave problème de santé publique, et l'incidence de cette maladie ne fait qu'augmenter. »

À propos de la Fondation Sauve ta peau

La Fondation Sauve ta peau (FSTP) est une organisation à but non lucratif dirigée par des patients, qui se consacre à la lutte contre les cancers de la peau autres que le mélanome, le mélanome et le mélanome oculaire par des initiatives d'éducation, de défense et de sensibilisation dans tout le Canada. La FSTP se consacre à fournir une communauté de soutien aux patients et aux soignants en oncologie tout au long du continuum de soins, de la prévention et du diagnostic à la survie. Veuillez consulter le site sauvetapeau.ca pour plus d'information.



1 Comité consultatif des statistiques canadiennes sur le cancer. Statistiques canadiennes sur le cancer 2017. Toronto, ON: Société Canadienne du cancer; 2017. Disponible ici : https://www.cancer.ca/~/media/cancer.ca/CW/cancer%20information/cancer%20101/Canadian%20cancer%20statistics/Canadian-Cancer-Statistics-2017-FR.pdf. Consulté le 4 mars 2020

2 "Statistiques de survie pour le mélanome" Socitété canadienne du cancer, https://www.cancer.ca/fr-ca/cancer-information/cancer-type/skin-melanoma/prognosis-and-survival/survival-statistics/?region=on. Consulté le 24 avril, 2020

SOURCE Fondation Sauve Ta Peau

Communiqué envoyé le 30 avril 2020 à 06:00 et diffusé par :