PROFILTEK reprend son activité de production et continue d'accélérer son développement international





VALENCE, Espagne, 30 avril 2020 /PRNewswire/ -- PROFILTEK, la référence pour les entreprises spécialisées dans les « espaces douche personnalisés », reprend son activité de production, en réponse à la demande de ses produits à l'échelle internationale, « plus personnalisables que jamais », en apportant toutes les mesures de sécurité nécessaires pour que ses équipes puissent travailler dans les meilleures conditions possibles, et avec des promotions et des offres adaptées à ses distributeurs.

La société leader dans la fabrication de parois de salle de bain « continuera à produire toutes les commandes qui n'ont pas pu être livrées, en plus des nouvelles et des programmes d'approvisionnement internationaux auxquels elle participe déjà », a souligné Esteban Azcuénaga, CEO de PROFILTEK. Ses produits continueront d'être destinés à des marchés tels que l'Espagne, la France ou le Portugal, ainsi qu'à l'Italie ou à la Pologne.

L'importance de PROFILTEK dans le secteur de l'exportation s'est considérablement accrue : elle a été choisie par l'un des principaux acteurs européens du secteur des salles de bain pour fabriquer exclusivement ses parois de salle de bain les plus haut de gamme. Compte tenu de la situation actuelle, l'objectif est de « maintenir son engagement envers l'innovation, l'épanouissement des personnes et la croissance à l'étranger », ont assuré les responsables de l'entreprise. PROFILTEK s'efforce d'aider ses clients en « rendant les solutions plus accessibles que jamais auparavant ».

En ce qui concerne les mesures de sécurité, le personnel de PROFILTEK reprend le travail avec des horaires d'arrivée plus larges, de sorte qu'il n'y ait pas d'attroupement aux entrées ou aux sorties. La société envisage également la réalisation de tests appropriés et l'établissement de mesures telles que la prise de température des employés, l'utilisation d'EPI, le respect de la distance de sécurité, entre autres.

En outre, il a été proposé de limiter l'accès aux zones communes, ainsi que de renforcer les services de nettoyage général dans toutes les installations. À titre de mesure préventive en cas d'infection éventuelle, Profiltek a modifié sa structure organisationnelle, en mettant en place des blocs de travail isolés pour préserver les équipements en cas de contagion.

À propos de Profiltek

Profiltek est le seul fabricant national à intégrer la technologie de décoration du verre dans l'usine. Parce que l'entreprise est spécialisée dans les espaces douche personnalisés avec plus de 20 millions de combinaisons possibles, l'ensemble du processus est réalisé dans ses locaux, ce qui permet une traçabilité absolue ainsi qu'une personnalisation et une qualité maximale. Ses parois de douche sont déjà vendues au Portugal, en France, en Italie et au Royaume-Uni, entre autres. Dans le même temps, elle offre la possibilité de réaliser des projets personnalisés par le biais de CONTRAT partout dans le monde.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1161234/PROFILTEK.jpg

Communiqué envoyé le 30 avril 2020 à 05:00 et diffusé par :