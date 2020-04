InvestorBrandNetwork (IBN) annonce ses plans d'expansion, plaçant toujours l'accent sur une plus large syndication du contenu numérique





LOS ANGELES, 30 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- via NetworkWire -- InvestorBrandNetwork(« IBN »), une agence de communication d'entreprise innovante et un distributeur de contenu diversifié, annonce ses plans d'expansion pour 2020 et au-delà.



Apparue sur la scène des communications en 2006 par le biais de sa première marque d'entreprise, IBN a depuis connu de nombreuses années de croissance transformatrice. Après plus de 14 années passées à construire plus de 40 marques avec un public global de plus de 2 millions de fidèles, ainsi que de solides antécédents à servir plus de 500 clients , la société entretient aujourd'hui des relations solides avec plus de 5 000 partenaires de syndication et plus de 50 partenaires d'événements .

InvestorBrandNetwork a présenté une série d'initiatives axées sur la croissance :

« IBN a fait preuve d'une croissance considérable et constante au fil des années. Depuis plus de dix ans, nous n'avons cessé d'établir de nouvelles connexions, marques et partenariats qui améliorent notre suite de solutions de communications d'entreprise », a déclaré Sherri Franklin, directrice des solutions client. « Cette adaptabilité nous a permis d'enregistrer une croissance accélérée malgré l'incertitude de 2020. Nous sommes ravis du succès de notre infrastructure numérique et de la manière dont elle crée des solutions qui aideront les entreprises à relever les défis de communication d'aujourd'hui. »

« Nous découvrons que nos stratégies atteignent de nouveaux niveaux d'efficacité alors que les investisseurs de longue date rejoignent la communauté en ligne pour la première fois et que les investisseurs en ligne existants passent plus de temps que jamais à utiliser les canaux Internet pour effectuer leurs recherches », a déclaré Chris Johnson, directeur des communications syndiquées . « En plus, les stratégies de contenu en cours sont plus importantes que jamais, assurant un flux régulier d'informations positives pour maintenir des niveaux d'engagement élevés avec les investisseurs existants. »

L'évolution continue d'IBN l'a aidée à conserver sa position de leader dans le domaine des communications d'entreprise.

À propos d'InvestorBrandNetwork

L'InvestorBrandNetwork(« IBN ») se compose de marques financières de confiance présentées aux acteurs de l'investissement depuis plus de 14 ans. Avec IBN, nous avons attiré un public global composé de millions de fidèles des réseaux sociaux. Ces marques d'investisseurs distinctives visent à répondre aux besoins uniques d'une base croissante de clients partenaires. IBN continuera d'étendre son réseau de marques comprenant des propriétés hautement influentes, en tirant parti des connaissances et de l'énergie d'équipes d'experts spécialisées pour servir notre liste de clients de plus en plus diversifiée.

Par le biais de NetworkNewsWire (« NNW ») et ses marques affiliées, IBN fournit : (1) l'accès à un réseau de services via NetworkWire, afin d'atteindre l'ensemble des marchés cibles, des industries et des populations de la manière la plus efficace possible ; (2) une syndication d'articles et de rubriques éditoriales par le biais de plus de 5 000 sources d'informations ; (3) des solutions de communiqués de presse améliorés, afin de garantir un impact maximum ; (4) une distribution à grande échelle à une audience de plus en plus vaste sur les réseaux sociaux ; (5) une vaste gamme de solutions pour les communications d'entreprise ; et (6) une solution de couverture totale de l'actualité.

Pour de plus amples informations, veuillez visiter le site https://www.InvestorBrandNetwork.com

Veuillez consulter l'intégralité des conditions d'utilisation, ainsi que les clauses de non-responsabilité sur le site Internet de InvestorBrandNetwork, qui s'appliquent à l'ensemble du contenu fourni par IBN, qu'il soit publié ou republié :? http://IBN.fm/Disclaimer

Investorbrandnetwork (IBN)

Los Angeles, Californie

www.InvestorBrandNetwork.com

+1 310.299.1717 Bureau

Editor@InvestorBrandNetwork.com

Communiqué envoyé le 30 avril 2020 à 03:40 et diffusé par :