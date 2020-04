Ecolog International fait don d'appareils techniques aux enfants ayant un accès limité aux ressources numériques pendant ces temps difficiles dus au COVID-19





TETOVO, Macédoine du Nord, 30 avril 2020 /PRNewswire/ -- ECOLOG International, fournisseur mondial de premier plan de services intégrés, technologie, solutions environnementales, énergie, logistique, ingénierie et construction fait don de milliers d'appareils techniques à des étudiants de Macédoine du Nord, qui ont besoin de cette technologie afin de pouvoir participer à des cours en ligne dans le cadre du programme d'enseignement à distance du pays mis en oeuvre pour les étudiants de plusieurs pays, suite à l'épidémie de COVID-19.

Avec la fermeture des écoles dans tout le nord de la Macédoine en raison de la pandémie, un grand nombre d'élèves n'ont pas pu bénéficier du programme d'apprentissage en ligne en raison d'un manque d'accès à des appareils techniques et n'ont donc pas été en mesure de poursuivre leurs études depuis chez eux. Afin de soutenir davantage les communautés en cette période difficile et d'assurer la continuité du processus éducatif pour les étudiants, Ecolog International a mis en place une équipe de projet dédiée à la fourniture d'équipements techniques, à la planification logistique et à la distribution des appareils. Ecolog apprécie le soutien précieux apporté par les institutions de l'État qui ont fourni une vue d'ensemble des municipalités du nord de la Macédoine, dans lesquelles les élèves ont besoin de toute urgence d'appareils électroniques. Les étudiants recevant des appareils d'Ecolog les conserveront après la pandémie et continueront donc d'être soutenus dans le cadre de leur éducation.

« Alors que le monde est confronté à une crise sans précédent, il est de notre devoir civique de nous aider mutuellement et de soutenir les communautés. Nous avons tiré de nombreux enseignements de la pandémie, y compris, l'importance d'investir dans l'éducation et la science pour relever les défis de demain », a déclaré Ali Vezvaei, CEO du groupe Ecolog International. « Ecolog a toujours soutenu l'éducation des générations futures et apporté sa contribution aux communautés dans lesquelles elle opère. Cette initiative, qui a été concrétisée par le philanthrope Lazim Destani, garantit aux enfants la possibilité de poursuivre leur processus d'apprentissage et de participer au développement et à la croissance, même dans des circonstances aussi difficiles. Ecolog International et la famille Destani continueront de soutenir des initiatives qui améliorent le niveau de vie global et ont un impact social, économique et environnemental positif sur les communautés. »

La stratégie d'entreprise d'Ecolog International se concentre principalement sur l'amélioration de la santé et de l'éducation ainsi que la lutte contre le changement climatique, tout en améliorant les aspects économiques, sociaux et environnementaux.

