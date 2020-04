Le connecteur universel de Stonebranch destiné à la technologie SAP est désormais disponible sur le centre d'applications SAP®





Les entreprises qui utilisent les solutions SAP® peuvent désormais mettre en oeuvre et automatiser leurs processus d'affaires et leur volume de travail en arrière-plan

ATLANTA, 30 avril 2020 /PRNewswire/ -- Stonebranch a annoncé ce jour que son application de connexion universelle pour la technologie SAP est désormais disponible pour un essai gratuit et à l'achat sur le centre d'applications SAP®, le marché numérique pour les offres des partenaires SAP. Le connecteur universel Stonebranch a été conçu pour s'intégrer parfaitement avec SAP HANA® ou SAP NetWeaver® dans n'importe quelle solution d'automatisation ou de planification de la charge de production, ainsi que la propre suite de solutions informatiques d'automatisation de Stonebranch.

« Le connecteur universel de Stonebranch destiné à la technologie SAP est idéal pour les équipes informatiques qui souhaitent orchestrer des processus SAP critiques, dans le cadre d'une initiative globale d'automatisation informatique », a déclaré Giuseppe Damiani, PDG de Stonebranch. « En rendant le connecteur universel de Stonebranch disponible sur le centre d'applications de SAP, nous avons avant tout permis aux clients utilisant les solutions SAP qui souhaitent contrôler toutes les charges de travail informatiques, de gérer les transferts de fichiers et simplifier des tâches comme la copie du système SAP, à partir d'une plateforme d'automatisation unique. »

La suite d'automatisation informatique de Stonebranch, Universal Automation Center (UAC), permet aux entreprises d'automatiser, de gérer et d'orchestrer les processus informatiques. Grâce au connecteur universel de Stonebranch, les entreprises qui utilisent les solutions SAP peuvent désormais exploiter le pouvoir d'UAC pour exploiter de manière globale les flux de travail informatiques sur plusieurs plateformes et applications commerciales, où que se trouvent es données. Tout se fait à partir d'une unique plateforme SaaS ou sur site, ce qui permet de contrôler l'ensemble de l'environnement informatique. Le connecteur universel Stonebranch offre des avantages tels qu'une installation et une maintenance aisées, une connectivité sans faille à SAP NetWeaver® ou SAP HANA®, un contrôle et une vérifiabilité en temps réel, ainsi qu'une sécurité et une conformité de bout en bout.

Dans le Centre d'applications SAP, les entreprises peuvent découvrir environ 1800 solutions innovantes qui s'intègrent aux solutions SAP et les élargissent. Les solutions sont validées par SAP et peuvent être classées par ligne de produits SAP, par secteur, par type de solution et par scénario type, créant une offre apparemment infinie de possibilités. Trouvez, essayez, achetez et gérez de façon numérique vos solutions partenaires SAP sur www.sapappcenter.com.

Stonebranch est un partenaire Argent de SAP dans le programme SAP PartnerEdge®. Il est à ce titre en mesure de construire, commercialiser et vendre des applications logicielles dans le cadre de la plateforme SAP Cloud Platform, la principale offre de plateforme sous la forme de service de SAP sur le marché. Le programme SAP Partner Edge fournit les outils d'habilitation, les avantages et le soutien nécessaires pour faciliter la création d'applications de grande qualité, novatrices et axées sur des besoins commerciaux spécifiques, rapidement et de manière rentable. Le programme fournit un accès à toutes les technologies SAP pertinentes dans un cadre simple, au sein d'un contrat global unique.

À propos de Stonebranch

Stonebranch construit des solutions dynamiques d'automatisation de l'informatique qui transforment les environnements informatiques des entreprises en faisant passer la simple automatisation des tâches informatiques à une automatisation sophistiquée des services commerciaux en temps réel, aidant ainsi les entreprises à atteindre le meilleur retour sur investissement possible en automatisation. Quel que soit votre degré d'automatisation, le logiciel Stonebranch est simple à utiliser, moderne et sûr. Grâce à la plateforme d'automatisation universelle de la société, les entreprises peuvent orchestrer en toute fluidité les charges de travail et les données à travers les écosystèmes technologiques et les silos. Basée à Atlanta, en Géorgie (États-Unis) et disposant de points de contact et de support sur le continent américain, en Europe et en Asie, Stonebranch offre ses services à certaines des plus grandes institutions financières et entreprises manufacturières, de la santé, des voyages, du transport, de l'énergie et des technologies au monde. Pour en savoir plus, veuillez consulter www.stonebranch.com.

SAP, SAP HANA, SAP NetWeaver et d'autres produits et services de SAP mentionnés dans le présent document ainsi que leurs logos respectifs sont des marques commerciales ou des marques déposées de SAP SE en Allemagne et dans d'autres pays. Veuillez consulter https://www.sap.com/copyright pour obtenir davantage d'informations et avis sur les marques. Tous les autres noms de produits et services mentionnés sont des marques commerciales de leurs entreprises respectives.

Pour en savoir plus, veuillez contacter :

Scott.Davis@Stonebranch.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1089016/Stonebranch_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 30 avril 2020 à 02:00 et diffusé par :