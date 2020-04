Le gouvernement du Canada dépose un projet de loi pour aider les étudiants dans le besoin





OTTAWA, le 29 avril 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada continue de prendre des mesures concrètes pour soutenir les travailleurs canadiens pendant la pandémie de COVID?19 en fournissant de l'aide à ceux qui en ont le plus besoin.

Aujourd'hui, la ministre de l'Emploi, du Développement de la main?d'oeuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, l'honorable Carla Qualtrough, a annoncé que le gouvernement a déposé un projet de loi visant à mettre en oeuvre la Prestation canadienne d'urgence pour les étudiants (PCUE), qui offrirait un soutien financier aux étudiants de niveau postsecondaire qui ont perdu leur possibilité d'emploi en raison de la COVID-19.

Grâce à la PCUE, qui est actuellement examinée par le Parlement, les étudiants qui ne reçoivent pas la Prestation canadienne d'urgence pourraient recevoir 1250 $ par mois pour une période maximale de quatre mois (de mai à août 2020). Les étudiants handicapés et ceux ayant des personnes à charge recevraient une somme additionnelle de 750 $. La PCUE serait accessible aux :

étudiants inscrits à un programme d'études postsecondaires menant à un grade, à un diplôme ou à un certificat?;

étudiants qui ont terminé leurs études ou qui ont obtenu leur diplôme en décembre 2019?ou après;

diplômés du secondaire qui se sont inscrits à des programmes postsecondaires et qui entameront leurs études au cours des prochains mois?;

étudiants canadiens qui font des études à l'étranger et qui répondent à l'un des critères ci-dessus.

Le gouvernement du Canada s'efforce de mettre rapidement de l'argent dans les poches des Canadiens qui en ont le plus besoin. Les étudiants qui n'ont pu trouver un emploi ou du travail autonome en raison de la COVID-19 pourraient présenter une demande de PCUE à compter de mai. Des précisions seront fournies sous peu.

La PCUE est un élément clé du plan de 9 milliards de dollars du gouvernement du Canada pour soutenir les étudiants de niveau postsecondaire et les nouveaux diplômés. Des mesures exhaustives, notamment l'augmentation des bourses d'études et l'élargissement des programmes destinés aux étudiants et aux jeunes, aideront les étudiants, les chercheurs d'emploi et les jeunes à la recherche d'occasions de bénévolat en cette période exceptionnelle.

« La priorité du gouvernement pendant la pandémie de COVID?19 est d'offrir rapidement du soutien à ceux qui en ont le plus besoin. Les étudiants canadiens font face à un ensemble particulier de défis, et le projet de loi déposé aujourd'hui permet de franchir une étape importante afin de leur venir en aide. La Prestation canadienne d'urgence pour les étudiants aiderait près d'un million d'étudiants admissibles à payer leurs factures et à maintenir leur lien avec le marché du travail. »

- L'honorable Carla Qualtrough, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées

« Il s'agit d'une période d'incertitude pour tout le monde, y compris pour les jeunes canadiens. Notre gouvernement reconnaît que notre rôle, maintenant plus que jamais, est de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour soutenir nos jeunes, qui se préoccupent de leur avenir, du bien-être de leur communauté et de leurs proches. Ces programmes offrent un éventail de possibilités aux jeunes afin de les aider à s'épanouir et à apporter leur contribution, parce qu'ils ont tellement à offrir. »

- L'honorable Bardish Chagger, ministre de la Diversité et de l'Inclusion de la Jeunesse

« Les étudiants font face à des défis sans précédent engendrés par la COVID-19. De l'interruption de leurs études à la réduction des possibilités d'emploi et de développement professionnel, ils vivent une bataille difficile. Offrir des prestations aux Canadiens est au coeur des activités de l'Agence du revenu du Canada. Je suis fier du travail accompli par l'ARC pour offrir la Prestation canadienne d'urgence, qui fournit une aide financière à des millions de Canadiens. J'ai confiance en la capacité de l'ARC à mettre en oeuvre cette importante mesure pour permettre aux étudiants de faire face aux circonstances inattendues auxquelles ils sont confrontés en raison de cette pandémie. »

- L'honorable Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national

Les faits en bref

La PCUE représente un investissement de 5,2 milliards de dollars et devrait être versée à environ un million d'étudiants.

La PCUE s'ajoute au Plan d'intervention économique du Canada pour répondre à la COVID?19, qui prévoit des engagements de 146 milliards de dollars pour venir en aide aux Canadiens et aux entreprises pendant cette période sans précédent.

pour répondre à la COVID?19, qui prévoit des engagements de 146 milliards de dollars pour venir en aide aux Canadiens et aux entreprises pendant cette période sans précédent. Parmi les mesures annoncées auparavant pour aider les étudiants, mentionnons le doublement du montant des bourses d'études et l'augmentation du plafond des prêts étudiants pour la prochaine année scolaire. Un moratoire de six mois sans intérêt sur le remboursement des prêts étudiants est déjà en vigueur.

