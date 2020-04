Retrait des points de contrôle dans la région sociosanitaire de l'Outaouais





QUÉBEC, le 29 avril 2020 /CNW Telbec/ - La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, a présenté aujourd'hui un plan de réouverture des régions du Québec. Ces réouvertures se feront de manière graduelle et s'étaleront sur plusieurs semaines, de façon prudente, pour éviter de relancer la propagation du virus.

Ainsi, à partir du 11 mai, les points de contrôle policiers seront retirés dans la région sociosanitaire de l'Outaouais (sauf pour les passages d'Ottawa à Gatineau). Un plan de réouverture sera présenté plus tard pour Gatineau (pour les passages d'Ottawa à Gatineau).

Citations :

« Même si on rouvre les régions, toutes les mesures de distanciation doivent être maintenues, surtout pour les personnes vulnérables. C'est important de continuer à suivre les recommandations de santé publique. La situation progresse au Québec, mais ce n'est pas le temps de crier victoire. Il faut demeurer très prudents, ce n'est surtout pas le moment de relâcher tous nos efforts de distanciation. Si on réussit à continuer de faire tout ça, on va réussir à relancer le Québec sans relancer la pandémie. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« La réouverture de notre région permettra aux citoyens de circuler un peu plus librement sur le territoire de même qu'à ceux qui ont des résidences secondaires d'y accéder de façon progressive. Malgré tout, je réitère l'importance de respecter la règle des deux mètres, qui demeure toujours en vigueur et qui nous permet collectivement de circonscrire la propagation. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Faits saillants :

Le 28 mars dernier, il a été demandé à toute personne d'éviter de se déplacer d'une région à l'autre ou d'une ville à l'autre, sauf en cas de nécessité.

La réouverture des activités économiques et des écoles se feront de manière graduelle au Québec. La levée des points de contrôle est donc une suite logique.

Les déplacements devraient tout de même être limités à l'essentiel pour éviter la propagation du virus d'une région à une autre.

