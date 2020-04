Fiducie de revenu Hôpitel I annonce un retard dans la publication de ses états financiers en raison de la COVID-19





MONTRÉAL, le 29 avril 2020 /CNW Telbec/ - Fiducie de revenu Hôpitel I (« Hôpitel ») annonce un retard dans la publication de ses états financiers annuels pour l'exercice terminé le 31 décembre 2019, requis au terme du paragraphe 17.5 de l'article 2.9 du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus, en raison de retard et de logistique causés par la crise de la COVID-19.

Hôpitel invoque la décision générale 2020-PDG-0023 du 23 mars 2020 de l'Autorité des marchés financiers relative à la prolongation de délai concernant certaines obligations d'information continue et de prospectus applicables aux émetteurs et aux agences de notation désignées.

Hôpitel anticipe la publication de ses états financiers annuels au plus tard le 15 juin 2020.

Avis concernant les déclarations prospectives



Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Elles se reconnaissent notamment à l'emploi de termes comme « pourrait », « va », « devrait », « s'attend », « planifie », « prévoit », « croit », « estime », « prédit », « a le potentiel », « poursuit », « vise », « a l'intention de », ou la forme négative ou d'autres variantes de ces expressions. De par leur nature, les déclarations prospectives comportent des risques et incertitudes, tant généraux que particuliers, et un certain nombre de facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements et résultats réels diffèrent sensiblement, à terme, des résultats qui y sont avancés. Au moment d'évaluer ces déclarations, les lecteurs sont invités à considérer tout particulièrement les divers facteurs pouvant faire en sorte que les résultats réels se démarquent substantiellement de ce qui y est énoncé. Ces facteurs sont précisés dans les documents d'information continue déposés sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com. Ces déclarations prospectives sont faites en date des présentes, et Hôpitel n'a pas l'intention de les actualiser ni de les réviser à la lumière de faits ou événements nouveaux.

