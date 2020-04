De nouveaux résultats de tests démontrent que les XLERATOR équipés d'un système de filtration HEPA éliminent 99,999 % des virus du flux d'air





L'Organisation mondiale de la santé et les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) estiment tous deux qu'une bonne hygiène des mains est l'une des meilleures défenses contre la propagation des microbes. Une bonne hygiène des mains consiste à se laver soigneusement les mains pendant au moins 20 secondes et à les sécher complètement. En outre, les deux organisations citent les sèche-mains à air chaud comme un moyen efficace de se sécher les mains.

Le sèche-mains XLERATOR® a déjà prouvé qu'il permettait de se sécher complètement les mains en seulement 8 secondes, conformément aux normes mondiales de test PCR (Product Category Rules) environnement d'UL. Une nouvelle étude offre à présent un meilleur aperçu de la manière dont la filtration HEPA peut contribuer à l'hygiène des mains. De nouveaux tests d'efficacité de la filtration virale menés par LMS Technologies ont révélés que les sèche-mains XLERATOR® et XLERATORsync® équipés des systèmes de filtration HEPA éliminent 99,999 % des virus du flux d'air.

"En ces temps sans précédent, la santé et le bien-être de nos clients sont notre principale préoccupation et il était important pour nous de confirmer la manière dont nos produits interagissent avec les virus," a déclaré William Gagnon, vice-président des ventes et du marketing chez Excel Dryer. "Ces résultats permettent au public et à nos clients d'avoir l'esprit tranquille en ce qui concerne l'utilisation du sèche-mains, surtout en cette période où il est primordial de se laver et de se sécher correctement les mains."

Ce dernier test a mis au défi les systèmes de filtration XLERATOR HEPA avec environ 380 millions de virus dont la taille varie entre 16,5 et 604,3 nanomètres. Au final, le système de filtration HEPA a éliminé 99,999 % des virus.

À propos des résultats, Al Vatine, président de LMS Technologies, a déclaré : "Le virus utilisé pour le test représente tous les virus, comme les coronavirus, en termes de taille ou de réaction au filtre. Je peux, en toute confiance, vanter l'efficacité des XLERATOR dotés de systèmes de filtration HEPA. S'il peut le faire efficacement dans un scénario amélioré et infesté de virus, il peut assurément fournir une filtration efficace dans des conditions réelles."

Les sèche-mains XLERATOR avec système de filtration HEPA offrent une expérience et un environnement plus hygiénique pour le séchage des mains que les toilettes utilisant des serviettes en papier. Cette solution d'hygiène des mains sans contact élimine les nombreuses manipulations inutiles qui accompagnent l'utilisation d'essuie-mains en papier comme méthode de séchage, notamment la manipulation pendant leur fabrication, leur expédition, leur stockage, leur réapprovisionnement et, une fois utilisés, l'élimination des déchets chargés de microbes. En réduisant les points de contact, le risque de transfert de germes est également réduit.

"L'hygiène est plus que jamais une préoccupation mondiale," a poursuivi M. Gagnon. "Avec les derniers résultats de nos tests, nous pouvons affirmer qu'en matière de santé publique, vous êtes entre de bonnes mains avec XLERATOR."

À propos d'Excel Dryer, Inc.

Excel Dryer fabrique depuis plus de 50 ans les meilleurs sèche-mains de fabrication américaine. L'entreprise familiale a révolutionné l'industrie avec l'invention du système breveté du sèche-mains XLERATOR® qui a créé la catégorie des sèche-mains rapides et économes en énergie et a établi une nouvelle norme en matière de performance, de fiabilité et de satisfaction des clients. Excel Dryer est fier d'offrir le meilleur service à la clientèle et de fabriquer des produits hygiéniques, rentables et durables sur lesquels les gens peuvent compter. Disponibles dans le monde entier, les produits Excel Dryer peuvent être achetés par l'intermédiaire d'un réseau établi de représentants commerciaux qui font appel à plus de 5 000 distributeurs dans le monde entier. Pour en savoir plus sur Excel Dryer exceldryer.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

