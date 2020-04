Prix Hommage bénévolat-Québec - Le gouvernement du Québec souligne la précieuse contribution de trois lauréats de la région de la Mauricie





QUÉBEC, le 29 avril 2020 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la Semaine de l'action bénévole, qui se déroulait du 19 au 25 avril 2020, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, a annoncé que deux personnes et un organisme avaient été honorés pour leur apport hors du commun dans la région de la Mauricie dans le cadre de la 23e édition du prix Hommage bénévolat-Québec.

Il s'agit de Mme Julie Brodeur, dans la catégorie Jeune bénévole - Prix Claude-Masson, de Mme Rose-Marie C. Bourassa, dans la catégorie Bénévole ainsi que de la Fondation Sunny D. Extrême, dans la catégorie Organisme.

Mis en place en 1998, ce prix permet de reconnaître l'apport indispensable des personnes et des organismes bénévoles dans leur communauté et à travers le Québec. Cette année, 341 candidatures ont été reçues. Le comité de sélection chargé de déterminer les lauréats était composé de deux représentants de la famille de M. Claude Masson ainsi que de chacune de ces organisations : la Fédération des centres d'action bénévole du Québec, le Réseau de l'action bénévole du Québec et le gouvernement du Québec.

Citations :

« Le prix Hommage bénévolat-Québec met en lumière des citoyens exceptionnels et des organismes qui, par leurs actions, contribuent à rendre nos communautés plus inclusives et solidaires. Dans le contexte de la pandémie actuelle, des milliers de personnes bénévoles se sont manifestées pour venir en aide aux personnes plus vulnérables. Je tiens d'ailleurs à remercier tous les bénévoles pour leur engagement et leur générosité. Ils sont des modèles pour la population, et leur contribution est précieuse. Les Québécois ont l'habitude de se serrer les coudes, et nous pouvons en être fiers! »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Je félicite Mme Brodeur et Mme C. Bourassa pour leur contribution exceptionnelle dans notre milieu. Par leurs actions, ces lauréates font une grande différence dans la vie de leurs concitoyennes et concitoyens. »

Simon Allaire, député de Maskinongé

« Les bénévoles font preuve d'une grande générosité, comme en témoignent les actions de la Fondation Sunny D. Extrême. En remettant le prix Hommage bénévolat-Québec à cet organisme, nous soulignons son apport à l'enrichissement de notre collectivité. »

Marie-Louise Tardif, députée de Laviolette-Saint-Maurice

Faits saillants :

Depuis 23 ans, 942 personnes et organismes bénévoles ont été reconnus par le gouvernement du Québec.

Les lauréates et lauréats ont été honorés dans les catégories suivantes :

Jeune bénévole - Prix Claude-Masson , qui vise à souligner l'engagement bénévole de personnes de 14 à 35 ans;

, qui vise à souligner l'engagement bénévole de personnes de 14 à 35 ans;

Bénévole, qui vise à rendre hommage à des personnes de 36 ans ou plus



Organisme, qui vise à reconnaître l'action d'organismes sans but lucratif.

Un prix distinctif a aussi été décerné à une jeune bénévole pour souligner son apport dans le domaine de la communication.

Cette année, un prix spécial, Solidarité - Inondation 2019, a été remis afin de souligner un engagement significatif pour des citoyens touchés par la crue des eaux du printemps 2019.

Les personnes intéressées à devenir bénévoles peuvent s'inscrire sur le site Jebenevole.ca, une plateforme provinciale de jumelage des centres d'action bénévole et organismes sans but lucratif (OSBL) avec des bénévoles.

Lien utile :

Prix Hommage bénévolat-Québec : https://www.mtess.gouv.qc.ca/sacais/prix-hbq/index.asp

Pour en savoir plus sur ses activités, suivez le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale sur les médias sociaux :

facebook.com/TravailEmploiSolidaritésocialeQuébec

twitter.com/Gouv_MTESS

linkedin.com/company/ministere-travail-emploi-solidarite-sociale-quebec

SOURCE Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Communiqué envoyé le 29 avril 2020 à 17:07 et diffusé par :