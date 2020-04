Le programme de prêt aux locataires pour acquitter le loyer réjouit la CORPIQ





MONTRÉAL, le 29 avril 2020 /CNW Telbec/ - Les propriétaires de logements accueillent avec enthousiasme et soulagement le programme de prêt de 1500 $ sans intérêt aux locataires annoncé par le gouvernement du Québec.

Ce programme vient offrir une solution à une grande partie des locataires en situation de non-paiement de loyer provoquées par différents effets de la pandémie, dont les pertes de revenu d'emploi. Combiné à la Prestation canadienne d'urgence de 2000 $ par mois, laquelle représente 2,5 fois le loyer moyen au Québec (contre 1,5 fois en Ontario), les locataires québécois bénéficient désormais de la meilleure protection au pays.

Le fait que l'argent sera versé directement au propriétaire garantit que les fonds serviront au loyer, ce qui était souhaitable, estime la CORPIQ.

« Les locataires en difficulté financière, envers qui les propriétaires ont fait preuve de compréhension et de patience, pourront ainsi éviter de cumuler une dette de loyer, avec toutes les conséquences que cela comporterait. Nous félicitons le gouvernement du Québec et la ministre de l'Habitation, Andrée Laforest, pour cette mesure qui répond adéquatement à plusieurs des demandes que nous lui avions adressées », a déclaré le directeur des affaires publiques de la CORPIQ, Hans Brouillette.

La CORPIQ s'attend à ce que la mise place de ce nouveau programme permette de distinguer rapidement les locataires de bonne foi de ceux de mauvaise foi.

« Dans la mesure où les risques pour santé seraient sous contrôle, le gouvernement doit rapidement remettre en marche les tribunaux afin que la justice puisse reprendre son cours. Nous avons de nombreux locataires qui profitent sans gêne de la situation et qui doivent des loyers d'avant avril », a expliqué M. Brouillette.

Au 6 avril, 14 % des locataires n'avaient pas payé leur loyer du mois, selon un sondage de la CORPIQ auprès de 2500 propriétaires totalisant plus de 50 000 logements partout au Québec.

Un programme d'hébergement temporaire qui répond aux attentes

La CORPIQ se réjouit également de l'annonce du versement d'une indemnité pouvant aller jusqu'à 2000 $ par mois pour les ménages qui auraient à trouver un hébergement temporaire parce que leur prochaine résidence n'est pas terminée de construire ou de rénover. À ce montant s'ajouteront 1000 $ pour l'entreposage.

« Voilà une mesure qui rassurera les propriétaires qui, dans un cas sur deux, accueilleront un ou plusieurs nouveaux locataires au cours des prochains mois. Si le locataire actuel ne quitte pas à la fin de son bail, cela peut causer beaucoup de problèmes. Certains propriétaires ont aussi des logements en construction ou en rénovation. Avec l'arrêt de la construction pendant plus d'un mois, il n'est pas certain qu'ils seront prêts à temps », poursuit le porte-parole de la CORPIQ.

Cette aide permettra donc au locataire de quitter le logement et se loger adéquatement dans l'intermède.

Toujours selon le sondage de la CORPIQ, 10 % des propriétaires attendent au moins un nouveau locataire en mai, 8 % en juin et 31 % en juillet.

La CORPIQ examinera minutieusement les modalités d'application des mesures lorsque les formulaires seront rendus disponibles par la Société d'habitation du Québec.

À propos de la CORPIQ

Organisme à but non lucratif réunissant 25 000 propriétaires et gestionnaires qui possèdent près de 500 000 logements et condos locatifs, la CORPIQ est la plus importante association à offrir des services aux propriétaires de logements et à défendre leurs intérêts, et ce, depuis 40 ans. Elle est active dans toutes les régions qu'elle dessert à partir de trois bureaux totalisant 50 employés. Les propriétaires québécois procurent un logement à 1,3 million de ménages locataires et possèdent, dans sept cas sur dix, un duplex ou un triplex. La location de logements représente des revenus annuels bruts de 10,5 milliards $, dont 1,6 sont retournés en taxes municipales et scolaires.

