Les Petits Frères lancent leur Chaîne d'appels pour les 75 ans et plus - 1-877-805-1955





MONTRÉAL, le 29 avril 2020 /CNW Telbec/ - Les Petits Frères souhaitent rejoindre les personnes aînées et les invitent à s'inscrire à leur chaîne d'appels. Disponible à travers le Québec et offert gratuitement, ce nouveau service offre à toute personne de 75 ans et plus de recevoir deux appels par semaine de la part de bénévoles recrutés et formés pour entrer en relation avec elles.

« Si vous avez 75 ans et plus et vous sentez seul pendant la crise, appelez Les Petits Frères, c'est gratuit et ils sont là pour vous. Ne traversez pas seul cette période difficile. »

Béatrice Picard, marraine des Petits Frères

« Présentement, je suis seule et je tourne en rond dans mon appartement. Heureusement que Les Petits Frères m'appellent pour discuter. Ils sont là pour moi. Sans eux, je manquerais de contacts humains. Je leur dois la vie en ces temps difficiles. »

Claudette, 82 ans

Appelez-nous, nous avons envie de vous parler

Nous souhaitons faire connaître ce service téléphonique de soutien et de socialisation auprès des personnes de 75 ans et plus qui, en cette période de grands bouleversements et face au confinement, auraient besoin de compter sur le réconfort d'une famille comme celle des Petits Frères.

Vous vous sentez seul et vous aimeriez parler avec une personne de confiance ? Vous souhaitez référer une personne à notre chaîne d'appels ? Appelez-nous au 1-877-805-1955, écrivez nous au covid-19@petitsfreres.ca ou remplissez ce formulaire en ligne.

Ensemble, nous sommes plus forts

Nous saluons la mobilisation qui se fait à travers la province par de nombreux organismes afin de contrer l'isolement en cette période de crise; c'est dans un esprit de complémentarité avec toutes les autres initiatives que nous avons mis sur pied notre chaîne d'appels. Nous sommes d'ailleurs heureux de pouvoir compter sur un précieux partenariat avec le magazine Bel Âge et avec La Fondation Santé avec qui nous avons uni nos forces afin de venir en aide au plus grand nombre de personnes aînées.

À propos des Petits Frères



Depuis près de 60 ans, Les Petits Frères ont comme mission de contrer l'isolement des personnes seules du grand âge en créant autour d'elles une famille engagée et fidèle jusqu'à la fin de leur vie. En action dans 11 régions du Québec, l'organisme est le seul à accompagner les personnes aînées peu importe leur condition, jusqu'à la fin de leur vie et même après. Âgées en moyenne de 85 ans, elles sont accompagnées pendant quatre ans environ, mais cela peut aller jusqu'à plus de dix ans. La majorité d'entre elles vit dans la pauvreté et près du tiers souffre de troubles complexes de santé. La comédienne Marie-Thérèse Fortin est porte-parole des Petits Frères et depuis dix ans, la comédienne Béatrice Picard en est la marraine. Les Petits Frères sont agréés par le Programme de normes d'Imagine Canada attestant la qualité, l'efficience et la transparence de l'organisme.

Fort de son expertise avec les personnes du grand âge et la gestion de bénévoles, l'organisme a mis sur pied des processus allégés mais structurés pour accueillir et soutenir durablement des personnes voulant recevoir des appels réguliers, et pour assurer le choix, la formation et le soutien des bénévoles qui feront les appels.

VISUEL POUR TÉLÉCHARGEMENT

Visuel promotionnel

SOURCE Les Petits Frères

Communiqué envoyé le 29 avril 2020 à 16:29 et diffusé par :