Gestionnaires d'actifs Bridgehouse annonce que les assemblées des porteurs de titres auront lieu par voie électronique





TORONTO, le 29 avril 2020 /CNW/ - Gestionnaires d'actifs Bridgehouse (Bridgehouse), nom commercial utilisé par Les Associés en Placement Brandes et Cie, a annoncé aujourd'hui que les assemblées extraordinaires du Fonds de revenu d'actions mondiales Lazard, du Fonds multiactif des marchés émergents Lazard et du Fonds de dividendes défensif mondial Lazard (auparavant, Fonds mondial de gestion de la volatilité Lazard) (les « assemblées ») qui devaient avoir lieu le mardi 12 mai 2020 à 9 h 30 (HE) se tiendront seulement sous forme de communication électronique en appui aux efforts de santé publique pour gérer la COVID?19.

Assemblée des porteurs de titres par téléconférence

Conformément aux directives de santé publique et du gouvernement liées à la COVID?19, et afin de protéger la santé et la sécurité des investisseurs, de nos employés et de la collectivité en général, les porteurs de titres ne pourront plus assister en personne aux assemblées. À la place d'une assemblée en personne, Bridgehouse met à la disposition des porteurs de titres admissibles un numéro sans frais de téléconférence associé à l'assemblée pertinente qu'ils peuvent composer afin d'écouter ou de poser des questions. Le numéro sans frais de téléconférence est le 1-800-367-2403 (code de confirmation : 9338819) et sera accessible le mardi 12 mai 2020 dès 9 h 15 (HE).

Les porteurs de titres ne peuvent pas voter aux assemblées au moyen du numéro sans frais de téléconférence. Comme il est décrit ci?après, tous les votes doivent être exercés par l'intermédiaire de notre agent des procurations.

Procédure de vote

Les porteurs de titres peuvent exercer leurs droits de vote par procuration jusqu'à 11 h 59, le 12 mai 2020 (l'« échéance du vote par procuration »).

Par la poste :

Les formulaires de procuration remplis peuvent être transmis par la poste à notre agent des procurations, soit Broadridge Investor Communication Solutions Inc., Data Processing Centre, P.O. Box 3700, Stn Industrial Park, Markham (Ontario) L3R 9Z9 dans l'enveloppe fournie aux porteurs de titres. Pour que les formulaires de procuration transmis par la poste soient valides, notre agent des procurations doit les recevoir avant l'échéance du vote par procuration.

Par télécopieur, par téléphone, par Internet :

Les formulaires de procuration remplis peuvent également être transmis à notre agent des procurations par télécopieur au 905 507?7793, pour qu'ils lui parviennent avant l'échéance du vote par procuration. Les investisseurs peuvent également voter par téléphone, au 1 800 474?7493, ou en ligne à www.proxyvote.com, dans chaque cas avant l'échéance du vote par procuration.

Afin de faciliter le vote par procuration, chaque assemblée sera ajournée le 12 mai 2020. Notre agent des procurations comptabilisera les votes reçus et les assemblées reprendront le mercredi 13 mai 2020 dès 9 h 30 (HE) pour l'annonce des résultats des assemblées. Les assemblées ajournées seront également tenues au moyen d'un numéro sans frais de téléconférence au 1-800-367-2403 (code de confirmation: 9338819), qui sera accessible le mercredi 13 mai 2020 à 9 h 15 (HE).

Documents relatifs aux assemblées

On peut continuer d'utiliser les documents relatifs aux assemblées auxquels les porteurs de titres peuvent accéder sur le site Web de Bridgehouse au bridgehousecanada.com/2020vote et sur SEDAR au www.sedar.com; cependant, il ne faut pas tenir compte des références aux assemblées tenues en personne et à l'échéance du vote par procuration. Les documents relatifs aux assemblées ne seront pas mis à jour afin de refléter ces changements.

Bridgehouse encourage tous les porteurs de titres à consulter régulièrement son site Web au bridgehousecanada.com. Si d'autres changements doivent être apportés, y compris l'ajournement, Bridgehouse communiquera avec les porteurs de titres au moyen d'un communiqué de presse et d'un avis publié sur son site Web dès que possible.

À propos de Gestionnaires d'actifs Bridgehouse :

Gestionnaires d'actifs Bridgehouse est une plateforme indépendante pour des produits de gestionnaires de placement ayant une vaste expérience institutionnelle : Brandes Investment Partners, L.P., Lazard Asset Management (Canada), Inc., Morningstar Associates Inc. et Gestionnaires de placements Sionna Inc. Par l'intermédiaire de conseillers financiers, nous visons à aider les Canadiens à constituer leur patrimoine à long terme en appliquant des méthodes d'investissement éprouvées. Bridgehouse élabore des produits et des outils à valeur ajoutée ainsi que des formations continues reconnues visant à aider les conseillers à resserrer les liens avec leurs clients et à maximiser les avantages qu'apportent les relations avec un conseiller financier. Notre objectif ultime est d'aider les investisseurs à prendre des décisions éclairées et à atteindre leurs objectifs financiers à long terme.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur Bridgehouse et sur les Fonds Bridgehouse, vous pouvez consulter le site bridgehousecanada.com et nous suivre sur Twitter et LinkedIn.

La société Les Associés en Placement Brandes et Cie, faisant affaire sous le nom Gestionnaires d'actifs Bridgehouse (Bridgehouse), est le gestionnaire des Fonds Bridgehouse. Les titres des Fonds Bridgehouse sont offerts uniquement par l'intermédiaire de courtiers inscrits, et non par Bridgehouse. Des courtages, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais peuvent être associés aux placements dans des organismes de placement collectif. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Les rendements des organismes de placement collectif ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas forcément une indication du rendement futur.

Le présent communiqué de presse est publié à titre informatif seulement.

