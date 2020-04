La Ruche lance le programme Du coeur à l'achat encouragé par Desjardins





Un nouveau programme d'urgence de 1 000 000 $ est maintenant disponible sur La Ruche dans le contexte de la COVID-19

QUÉBEC, le 29 avril 2020 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la récente annonce du Mouvement Desjardins, La Ruche est heureuse d'être associée au programme Du coeur à l'achat encouragé par Desjardins, en plus d'annoncer que la coopérative devient partenaire officiel de la plateforme de financement participatif.

Du coeur à l'achat : répondre aux besoins criants des communautés dès maintenant

Alors que le Québec amorce la reprise de ses activités socioéconomiques, le Mouvement Desjardins, en collaboration avec La Ruche, met en place un programme de soutien pour les organismes offrant des services cruciaux en temps de crise, leur permettant ainsi de poursuivre leurs activités.

Cette initiative associe solidarité, stimulation de l'économie locale et participation citoyenne. Elle facilitera les campagnes de financement au bénéfice des organismes et des regroupements d'entreprises touchés par la COVID-19. Grâce à une enveloppe totale de 1 M$, Desjardins offrira un appui financier afin de bonifier le montant correspondant à l'objectif fixé pour chacune des campagnes de financement participatif admissible, et ce, jusqu'à concurrence de 25 000 $.

« Avec le programme Du coeur à l'achat, nous encourageons l'achat local et nous soutenons activement les organismes et les entreprises de tous les milieux. Les acteurs présents sur le terrain sont les mieux placés pour identifier les besoins criants et nous les laissons exercer tout le leadership qui leur revient. En tant que leader socioéconomique depuis 120 ans, nous savons à quel point les caisses Desjardins et les centres Desjardins Entreprises sont bien ancrés dans leurs communautés. Nous mettrons donc à profit notre vaste réseau et nos ressources pour soutenir l'atteinte des objectifs financiers de chacune des campagnes de financement participatif » a déclaré Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins.

Dans le cadre du programme, le montant de bonification de Desjardins sera remis aux organismes de première ligne associés à chaque campagne. De plus, l'institution financière assumera les frais de gestion ainsi que les frais administratifs liés à chaque campagne admissible en plus d'offrir un soutien financier allant jusqu'à 2 000 $ pour leurs besoins en communication couvrant, entre autres, la production de la vidéo de campagne.

Le programme Du coeur à l'achat encouragé par Desjardins prendra fin le 31 août 2020.

Participez aux campagnes et soumettez vos projets de partout au Québec!

La population pourra contribuer aux campagnes admissibles au programme (www.laruchequebec.com/ducoeuralachat) par l'achat de certificats-cadeaux auprès des commerçants locaux ou en faisant un don aux organismes de soutien.

La Ruche et Desjardins invitent les organisations à but non lucratif (OBNL), les regroupements d'OBNL, les regroupements de gens d'affaires, les sociétés en développement commercial ou les entreprises agissant comme coordonnateur d'un regroupement d'organismes à soumettre leurs projets sur La Ruche.

Le programme Du coeur à l'achat encouragé par Desjardins a une durée limitée. Les campagnes doivent être lancées avant le 1er août 2020.

Pour en savoir plus sur les conditions d'admissibilité : www.laruchequebec.com/programmedesjardins

Pour de plus amples renseignements sur le programme Du coeur à l'achat encouragé par Desjardins, veuillez nous écrire à info@laruchequebec.com

Pour découvrir les projets du programme ou y contribuer, visitez www.laruchequebec.com/ducoeuralachat

La Ruche devient La Ruche soutenue par Desjardins

Grand partenaire depuis 2016, le Mouvement Desjardins affirme son soutien à La Ruche, organisation à but non lucratif et plateforme de financement participatif 100 % québécoise, à la grande fierté de l'organisation qui devient La Ruche soutenue par Desjardins. Grâce à l'appui de Desjardins, le site Web de La Ruche fera l'objet d'une refonte complète et intègrera diverses fonctionnalités permettant ainsi d'allier les principes du financement participatif au financement collaboratif, tout en valorisant l'accompagnement par les divers acteurs de développement économique. Le lancement officiel de la plateforme revampée est prévu à l'été 2020.

« La Ruche est privilégiée de compter sur un partenaire comme Desjardins qui partage notre vision et qui croit profondément à l'importance de la solidarité envers les milieux et à l'utilisation de l'argent au service du développement humain. La Ruche a vu le jour en 2013 sous un modèle unique de proximité régionale. Chaque région dans laquelle La Ruche est active possède une solide équipe en place et un réseau d'ambassadeurs locaux qui s'assure d'accompagner les porteurs de projets, et ce, afin de maximiser leurs chances de succès- tout en étant sensibles aux réalités de chaque milieu », mentionne Nicolas Bouchard, président-directeur général de La Ruche.

À propos de La Ruche soutenue par Desjardins

La Ruche est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de favoriser l'émergence d'initiatives pour stimuler le rayonnement et la vitalité d'une région. Par l'entremise de sa plateforme de financement participatif et de ses partenaires, elle contribue concrètement au déploiement de nouvelles initiatives au Québec. Depuis sa création, La Ruche a récolté 5 646 481 $ en financement participatif, par 50 970 contributeurs, et ce, dans les 5 régions dans lesquelles elle est active (Québec, Montréal, Estrie, Bas-Saint-Laurent et Mauricie). La Ruche innove par son accompagnement humain, par son alliance de plus de 275 ambassadrices et ambassadeurs et par ses programmes de financement additionnel. À propos programme Du coeur à l'achat

À propos programme Du coeur à l'achat encouragé par Desjardins

En vue de soutenir la vitalité socio-économique des communautés dans le contexte de la COVID-19, Desjardins met en place un programme de soutien pour l'ensemble du Québec. Desjardins appuiera les campagnes de financement participatives permettant au grand public de soutenir les commerces locaux et d'appuyer les organismes du milieu à l'aide d'un don. Cette initiative associe solidarité, stimulation de l'économie locale et participation citoyenne en facilitant les campagnes de financement au bénéfice organismes et des regroupements d'entreprises touchées par la COVID-19. Le programme Du coeur à l'achat, encouragé par Desjardins prendra fin le 31 août 2020.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le sixième au monde, avec un actif de 313,0 milliards de dollars. Il figure parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada selon le palmarès établi par Mediacorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

SOURCE La Ruche

Communiqué envoyé le 29 avril 2020 à 16:24 et diffusé par :