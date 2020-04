Santander renforce ses opérations commerciales internationales à l'intention des PME en finalisant son investissement dans Ebury





Banco Santander a annoncé aujourd'hui avoir finalisé son acquisition de 50,1 % du capital d'Ebury, qui est l'une des meilleures plateformes internationales de paiement, et de gestion du change (FX) et de la trésorerie internationale, à l'intention des petites et moyennes entreprises (PME), après avoir obtenu toutes les approbations réglementaires requises de la part des autorités compétentes. Cette transaction a été annoncée en novembre 2019 et fait partie de la stratégie numérique de la banque, en fournissant aux PME les outils nécessaires à leur expansion internationale par le biais des services de financement du commerce à l'échelle mondiale.

Ebury effectue déjà ses opérations dans 17 pays et 140 devises, et a augmenté en moyenne ses revenus de 50 % par an au cours des trois dernières années. Avec l'appui d'un groupe international tel que Santander, la société pourra élargir ses activités en se positionnant dans d'autres marchés d'Amérique latine et d'Asie. À partir de son siège social du Royaume-Uni, Ebury opère une plateforme mondiale unique de distribution, qui repose sur un modèle d'entreprise fondé sur les données et offrant des produits et une expérience client de haute qualité.

Santander a investi 350 millions GBP (environ 400 millions EUR) dans la transaction. Parmi ce montant, 70 millions GBP ont été utilisés pour augmenter les ressources de la société afin de soutenir son expansion internationale. L'accord permet à Ebury d'accéder au réseau international de Santander. La banque aide déjà plus de quatre millions de PME dans le monde, dont plus de 200 000 sont présentes à l'international. Elle peut également apporter son soutien à la clientèle existante d'Ebury, qui comprend des PME et d'autres sociétés, et aux accords avec les partenaires financiers et autres partenaires de l'industrie.

Sergio Rial, président de Santander Brazil et président d'Ebury, a déclaré : L'investissement dans Ebury constitue une étape stratégique importante pour la banque, car il nous permet d'accroître nos capacités dans un marché passionnant à fort potentiel de croissance. Grâce à cette nouvelle acquisition, nous pourrons renforcer davantage nos services en faveur du commerce mondial, en utilisant une nouvelle plateforme de classe internationale qui devrait générer un important retour sur investissement dans les prochaines années. »

Juan Lobato et Salvador Garcia, co-fondateurs d'Ebury, ont expliqué : « En un peu plus de dix ans, Ebury est passée d'une petite société de technologie financière (fintech) à une entreprise de plus de 1 000 employés. Maintenant, avec l'appui de Santander, nous allons pouvoir élargir davantage nos activités dans le monde et entrer dans de nouveaux marchés. »

Par le biais de ses services en faveur du commerce mondial, Santander aide les petites et moyennes entreprises à accéder aux marchés internationaux par le biais du financement commercial, de la chaîne d'approvisionnement, des paiements et du change, en fournissant des services rapides et efficients. Bénéficiant de revenus d'environ 200 millions USD, la plateforme mondiale de la banque prévoit de prendre la tête du commerce international pour les PME d'Europe et d'Amérique latine, et devrait s'étendre à 20 marchés à moyen terme.

Ebury dessert plus de 43 000 sociétés en exercice et effectue des opérations dans plus de 140 monnaies, selon les données de fin d'exercice 2019. Les revenus d'Ebury ont augmenté de plus de 60 % au cours de la dernière période déclarée et l'exercice fiscal clos en avril 2020 devrait afficher une croissance de 60 %.

Banco Santander (SAN SM, STD US, BNC LN) est une banque leader de détail et commerciale, créée en 1857, dont le siège social est situé en Espagne. Elle est particulièrement active dans 10 principaux marchés d'Europe et des Amériques, et c'est l'une des plus grandes banques mondiales en termes de capitalisation de marché. La banque vise à aider les particuliers et les entreprises à prospérer de manière simple, personnelle et équitable. Santander tient à développer une banque plus responsable, et a pris des engagements en ce sens, notamment en mobilisant plus de 120 milliards EUR en financement vert entre 2019 et 2025, et en habilitant financièrement plus de 10 millions de personnes au cours de la même période. À la fin de 2019, Banco Santander disposait de fonds totalisant 1,05 trillion EUR, de 145 millions de clients, dont 21,6 millions sont des clients fidèles et 37 millions sont des clients numériques (52 % de clients actifs), de 12 000 succursales et de 200 000 employés. Banco Santander a réalisé un bénéfice sous-jacent de 8 252 millions EUR en 2019, soit une augmentation de 2 % en comparaison avec l'année antérieure.

