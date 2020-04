Boston Pizza présente les pizzas sourire en forme de coeur pour appuyer Jeunesse, J'écoute





Bourse de Toronto : BPF.UN

LAVAL, QC, le 29 avril 2020 /CNW/ - Boston Pizza veut aider à répandre la joie et l'amour tout en appuyant une bonne cause. C'est pourquoi, à compter du 29 avril, chaque fois qu'une petite pizza sourire en forme de coeur sera commandée, 1 $ sera remis à Jeunesse, J'écoute. Chaque Saint Valentin, Boston Pizza offre des pizzas en forme de coeur qui ont su gagner le coeur des invités. Pour un temps limité, ces pizzas sont de retour afin de propager l'amour et d'appuyer une excellente cause. « Les restaurants Boston Pizza, qui sont exploités par des franchisés locaux, sont réputés pour ce qu'ils redonnent à leur communauté, tout comme la Fondation Boston Pizza Futurs Espoirs. En cette période difficile, nous avons décidé d'appuyer Jeunesse, J'écoute », explique Peter Blackwell, Vice-président principal, Marketing.

Jeunesse, J'écoute est l'un des partenaires caritatifs que les restaurants Boston Pizza appuient par l'intermédiaire de la Fondation Boston Pizza Futurs Espoirs (FBPFE). Depuis le début de la pandémie de la COVID-19, Jeunesse, J'écoute a constaté une augmentation significative du nombre d'appels et de messages texte de jeunes à la recherche de soutien. « Jeunesse, J'écoute a constaté une hausse de 400 % des appels/textos liés à la COVID-19 depuis la mi-mars. Cela indique un impact important sur la santé mentale des jeunes au pays », affirme Katherine Hay, Présidente et chef de la direction de Jeunesse, J'écoute.

Les restaurants Boston Pizza sont présentement ouverts pour la livraison et les commandes à emporter, ce qui permet d'offrir une foule d'idées de repas aux gens de chez nous. La pizza sourire en forme de coeur peut être commandée à partir du BostonPizza.com, de l'application Boston Pizza ou en téléphonant dans un restaurant BP. Elle est seulement offerte en petite pizza au pepperoni.

À propos de Boston Pizza

Boston Pizza est la chaîne de restaurants décontractés numéro 1 au Canada. Elle compte plus de 395 restaurants au pays qui appartiennent presque tous à des propriétaires franchisés indépendants. Boston Pizza sert plus de 50 millions d'invités annuellement et la chaîne a enregistré des ventes totales excédant 1,1 milliard de dollars. La marque Boston Pizza existe avec succès depuis plus de 50 ans, soit l'ouverture du premier restaurant à Edmonton, en Alberta, en 1964. Boston Pizza International Inc. est fière d'être reconnue comme Membre Platine des 50 sociétés les mieux gérées au Canada et a remporté le prix Choix des franchisés (Franchisees' Designation Award) pendant huit années consécutives. Visitez le www.bostonpizza.com pour plus de détails.

À propos de la Fondation Boston Pizza Futurs Espoirs

La Fondation Boston Pizza Futurs Espoirs a été créée en 2014 afin d'amasser des fonds et de sensibiliser la population aux organismes offrant aux jeunes Canadiens des programmes de modèles et de mentorat. La Fondation Boston Pizza Futurs Espoirs est fière de faire équipe avec Grands Frères Grandes Soeurs, Jeunesse, J'écoute, Live Different et la Fondation Rick Hansen. Depuis sa création en 1990, la Fondation Boston Pizza a recueilli et donné plus de 30 millions de dollars pour améliorer de façon concrète la santé et le bien-être des enfants et des familles. Visitez le https://bostonpizza.com/fr/bp-foundation.html pour plus de détails.

À propos de Jeunesse, J'écoute :

Jeunesse, J'écoute est le seul organisme du Canada à offrir aux jeunes des services professionnels d'intervention, d'information et de ressources à toute heure du jour et de la nuit, ainsi qu'un soutien par messagerie texte offert par des bénévoles. Les services de Jeunesse, J'écoute sont gratuits et anonymes, en français et en anglais. En ce moment, Jeunesse, J'écoute reçoit un nombre important de demandes de soutien de la part de jeunes souffrant d'anxiété à la suite de la crise de la COVID-19. Jeunesse, J'écoute est le seul service national de ce genre. Leur mission est de veiller à ce que les jeunes ne soient jamais seuls, car nous sommes tous confrontés à une crise mondiale sans précédent avec la pandémie de la COVID-19. Visitez le https://jeunessejecoute.ca pour plus de détails.

Suivez Boston Pizza sur Facebook : https://www.facebook.com/BostonPizza/

Suivez Boston Pizza sur Twitter : https://www.twitter.com/BostonPizza/

Suivez Boston Pizza sur Instagram : https://www.instagram.com/BostonPizzaCanada/

SOURCE Boston Pizza International Inc.

Communiqué envoyé le 29 avril 2020 à 16:15 et diffusé par :