Réseau express métropolitain : Reprise des activités de construction le 11 mai





MONTRÉAL, le 29 avril 2020 /CNW Telbec/ - À la suite des plus récentes directives du gouvernement du Québec, les chantiers du Réseau express métropolitain (REM) reprendront leurs activités à partir du 11 mai prochain. Toutes les mesures pour assurer la santé et la sécurité des travailleurs seront déployées et appliquées avec rigueur. Les directions des organisations (REM, NouvLR et GPMM) assureront une veille systématique et soutenue de la situation avec les autorités compétentes.

Avec cette levée des directives gouvernementales quant à la suspension de tous les chantiers de construction, nous reprendrons l'exécution des travaux planifiés pour assurer la modernisation de la ligne Deux-Montagnes et du tunnel Mont-Royal.

Ces travaux nécessiteront la fermeture complète du tronçon de la ligne Deux-Montagnes situé entre la gare Du Ruisseau et la gare Centrale dès le 11 mai et s'effectueront en coordination avec Mobilité Montréal dans la mise en place des mesures d'atténuation.

À propos du REM

Le Réseau express métropolitain (REM) est un nouveau réseau intégré de transport collectif de 67 km et 26 stations qui vise à relier à la fois le centre-ville de Montréal, des pôles universitaires, la Rive-Sud, l'Ouest-de-l'Île, la Rive-Nord et l'aéroport Montréal-Trudeau par la mise en service d'un train léger entièrement automatisé et électrique. Proposant un service à haute fréquence, le REM sera en service 7 jours sur 7, 20 heures par jour et sera connecté aux trois principales lignes du métro de Montréal.

