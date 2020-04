Sintavia obtient l'accréditation Nadcap pour le traitement thermique





Sintavia, LLC, un leader de la fabrication additive soutenant les secteurs de l'aérospatiale et de la défense, a annoncé aujourd'hui avoir obtenu l'approbation du programme national d'accréditation des entrepreneurs de l'aérospatiale et de la défense (Nadcap) pour le traitement thermique sur ses sites d'Hollywood et de Davie situés tous deux en Floride. Sintavia est la seule entreprise au monde à détenir des accréditations Nadcap pour la fabrication additive laser, la fabrication additive par faisceau d'électrons et le traitement thermique en interne.

« Depuis sa fondation, Sintavia s'est toujours définie comme le leader de la qualité pour la fabrication additive soutenant les secteurs de l'aérospatiale et de la défense », a déclaré Brian Neff, directeur général de Sintavia. « En plus de s'inscrire dans la ligne de cet objectif, l'accréditation Nadcap pour nos capacités de traitement thermique interne permettra à Sintavia de fournir plus rapidement à ses clients des pièces de production de meilleure qualité. De plus, nous sommes fiers du fait que nous sommes le premier fabricant au monde à obtenir ces accréditations de qualité. »

L'accréditation Nadcap pour le traitement thermique comprend les alliages de nickel et d'aluminium, et l'approbation initiale est valable jusqu'au 31 juillet 2021. Outre les accréditations Nadcap pour le traitement thermique et la fabrication additive, la société détient également des accréditations Nadcap pour les essais non destructifs et le traitement chimique par le biais de sa filiale en propriété exclusive, QC Laboratories, Inc. Au cours des prochains mois, l'entreprise prévoit également de faire approuver par Nadcap son laboratoire interne d'essais métallurgiques et mécaniques, situé à Davie, en Floride, et déjà certifié ISO 17025.

À propos de Sintavia

Sintavia est le leader mondial de la fabrication additive métallique soutenant les secteurs de l'aérospatiale et de la défense. Grâce à ses imprimantes haute vitesse qui fonctionnent à proximité d'équipement de post-traitement de précision, ses équipements de test mécanique complémentaires complets, et son laboratoire métallurgique et de poudre complet, Sintavia est en mesure d'optimiser les paramètres, de fabriquer en série, et de procéder au contrôle qualité des pièces pour ses clients des secteurs de l'aérospatiale et de la défense. Sintavia s'engage à respecter les normes de qualité les plus élevées du secteur ; la société détient de nombeuses accréditations Nadcap, ainsi que des certifications AS9100 Rev. D et ISO17025.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.sintavia.com.

