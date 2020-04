Numéros gagnants de la loterie après-midi - Société des loteries et des jeux de l'Ontario - le 29 avril 2020

Loto-Québec et La Tablée des Chefs poursuivent leur collaboration dans le cadre du projet Les Cuisines Solidaires, qui vient en aide aux personnes dans le besoin pendant la crise de la COVID-19. Dès la semaine prochaine, les cuisines du Casino du...

La deuxième édition de la compétition de courts-métrages « Tianfu Through the Lens », organisée par la National Business Daily, a commencé mardi. Elle appelle les talents du monde entier à braquer leur objectif sur Chengdu, une ville culturelle...