« Ma thèse en 180 secondes » et « Three Minute Thesis » - Une finale réinventée qui couronne ses gagnants 2020





MONTRÉAL, le 29 avril 2020 /CNW Telbec/ - En raison de la pandémie actuelle, il a été impossible de tenir la finale des concours « Ma thèse en 180 secondes » et « Three Minute Thesis ». Ces concours, ouverts aux étudiants de maîtrise avec mémoire et aux étudiants de doctorat, posent le défi de présenter son sujet de recherche en 180 secondes. Dans les circonstances, le comité organisateur a donc décidé d'utiliser les vidéos tournées lors de la demi-finale afin de sélectionner les finalistes, dont le sujet peut être présenté dans l'une des deux langues officielles.

Un jury composé de Louis Rivest, professeur au Département de génie des systèmes, de Vahé Nerguizian, professeur au Département de génie électrique, et de Mélissa Guillemette, du magazine Québec Science, a donc visionné ces documents vidéos et évalué les prestations des étudiants qui se qualifiaient pour la finale.

Nous avons donc le plaisir de vous annoncer le nom des gagnants et nous vous invitons à visionner leur vidéo de présentation :

Ma thèse en 180 secondes

1 er prix - 1 000 $ : Philippe Gatien

Étudiant au doctorat sous la direction de Richard Arseneault , professeur au Département de génie de la construction - Optimisation de la gestion des déversements environnementaux pour un réservoir ayant deux exutoires en contexte de changements climatiques.

Étudiant au doctorat sous la direction de Bora Ung , professeur au Département de génie électrique - Prévention d'ulcères de pression avec des capteurs biomédicaux à base de guides d'ondes flexibles.

Three Minute Thesis

1 er prix - 1 000 $ : Maria Zhuldybina

Étudiante au doctorat sous la direction de François Blanchard, professeur au Département de génie électrique - Expectation vs Reality in Printable Electronics.

Étudiante au doctorat sous la direction de David Labbé, professeur au Département de génie logiciel et des TI - The Effect of Modulating Self-Avatars on Gait TI.

Le concours « Ma thèse en 180 secondes » est chapeauté par l'ACFAS tandis que le « Three Minute Thesis » est organisé par la Canadian Association for Graduate Studies.

Félicitations aux gagnants et merci aux participants. Au plaisir de vous retrouver l'an prochain!

À propos de l'ÉTS

L'École de technologie supérieure est l'une des dix constituantes de l'Université du Québec. Elle forme des ingénieurs et des chercheurs reconnus pour leur approche pratique et innovatrice, le développement de nouvelles technologies et leur transfert en entreprise. Près d'un ingénieur sur quatre au Québec obtient son diplôme de l'ÉTS, qui compte 11 000 étudiants, dont 2 650 aux cycles supérieurs. Spécialisée dans la formation appliquée et la recherche en génie, elle entretient un partenariat unique avec le milieu des affaires et l'industrie. Pour en savoir plus : etsmtl.ca

