COVID-19 : l'arrondissement de Montréal-Nord déploie une série de nouvelles mesures





MONTRÉAL-NORD, QC, le 29 avril 2020 /CNW Telbec/ - Dans un effort pour contrer la progression de cas sur son territoire, l'Arrondissement de Montréal-Nord accentue aujourd'hui le déploiement de mesures destinées à faciliter le respect des directives de santé publique par les citoyens et entreprises de son territoire.

« En plus des nombreux efforts déployés depuis le jour 1 de la crise, en concertation avec nos partenaires sur le terrain, nous allons tout faire pour assurer la sécurité physique et psychologique de nos citoyennes et citoyens », a déclaré la mairesse de Montréal-Nord, Mme Christine Black.

Voici en résumé la série de nouvelles mesures auxquelles la mairesse fait référence :

achat rapide et distribution de 2000 masques de protection non réutilisables;

achat, au cours des prochains jours, et distribution de 5000 masques de protection réutilisables;

déploiement, en collaboration avec des organismes du milieu communautaires, d'une équipe de sensibilisation communautaire à pied et à vélo pour la prévention des regroupements et le rappel des règles sanitaires,

déploiement d'une nouvelle campagne d'affichage dans les lieux les plus achalandés de l'arrondissement, aux abords des écoles et dans les parcs ;

appels téléphoniques préventifs aux personnes âgées de l'arrondissement qui ne vivent pas en résidences ;

aménagement de corridors sanitaires supplémentaires :

secteur résidentiel Nord-Est;



abords des écoles primaires;



certaines rues commerciales locales

déploiement d'une nouvelle campagne de prévention et de contrôle auprès des commerces et des industries pour le respect des règles sanitaires et de distanciation;

déploiement d'une nouvelle campagne de prévention et d'information auprès des propriétaires, concierges et locataires d'immeubles locatifs.

Devant l'importante croissance des cas de COVID-19 à Montréal-Nord, l'Arrondissement a mis en place une cellule de travail collaborative d'urgence avec la Direction régionale de santé publique, le CIUSSS du Nord-de- l'Île et la TQMN. Cette cellule a pour objectifs de :

élaborer un plan d'intervention concerté à court et à moyen terme pour l'arrondissement;

poursuivre et accentuer le travail de prévention en cours;

endiguer la propagation des cas de COVID-19 dans l'arrondissement;

appuyer les mesures de prévention additionnelles qui seront mises en place par la DRSP et le CIUSSS, notamment en ce qui a trait au besoin de rehausser l'accès à des sites de dépistage et au développement d'un échantillonnage populationnel plus ciblé ainsi que la mise en oeuvre de nouvelles mesures de contrôle;

planifier le déconfinement.

De plus, il a été convenu avec la DRSP et le CIUSSS d'analyser les déterminants de la défavorisation économique et sociale de la population et d'élaborer à moyen terme une stratégie intégrée de santé publique et de services sociaux adaptée aux conditions de vie de la population de l'arrondissement.

SOURCE Arrondissement de Montréal-Nord (Ville de Montréal)

