Behavox annonce des nominations à des postes de direction clés





Behavox, une plateforme d'exploitation des données de bout en bout permettant aux organisations d'agréger, d'analyser et d'agir sur leurs données internes, a annoncé aujourd'hui la nomination de deux cadres chevronnés du secteur des technologies pour aider la société à tirer profit des possibilités de marché et à poursuivre son développement à grande échelle.

Neil Wu Becker a été nommé chef de la commercialisation de Behavox, Derek Sidebottom a quant à lui été nommé chef des ressources humaines. MM. Wu Becker et Sidebottom rendront compte directement à Erkin Adylov, le fondateur et PDG de Behavox.

« MM. Wu Becker et Sidebottom sont des dirigeants très dynamiques avec une solide expérience avérée dans des sociétés technologiques en forte croissance n'ayant pas encore été introduites en bourse », a affirmé M. Adylov. « Ils apportent leur expertise respective chez Behavox, à un moment de croissance opportun pour la société alors qu'elle développe rapidement son produit, son équipe et sa couverture géographique. Je suis ravi de les avoir tous les deux à nos côtés comme membres de notre équipe de haute direction. »

M. Wu Becker est un responsable mondial distingué dans le domaine de la commercialisation, avec un penchant pour la mise en place d'équipes extrêmement performantes et de plans de commercialisation intégrés créatifs qui permettent d'accélérer la demande pour les sociétés technologiques. Son expérience en gestion a été acquise dans les activités de commercialisation d'entreprise B2B chez des sociétés technologiques publiques et SaaS, licornes, n'ayant pas encore été introduites en bourse et cherchant à se développer à grande échelle. Avant son arrivée chez Behavox, M. Wu Becker a occupé des postes à responsabilité dans la commercialisation chez Apttus, A10 Networks, Micron et Cisco. Il sera chargé d'augmenter la notoriété de la marque Behavox et la demande des clients tout en servant des entreprises sur de multiples marchés.

« Behavox a adopté une approche unique et convaincante pour protéger et promouvoir la croissance des affaires pour les entreprises », a expliqué M. Wu Becker. « Ses capacités en matière d'IA et d'apprentissage automatique galvanisent divers groupes fonctionnels afin de renforcer la conformité et la gestion du risque, tout en mettant en valeur des opportunités non décelées précédemment pour améliorer la productivité. Je me réjouis à l'idée d'aider Behavox à continuer de créer, faire bouger et dominer le marché en élargissant la sensibilisation et en renforçant la demande pour ses solutions ? des solutions de plus en plus pertinentes alors que les entreprises rencontrent des difficultés avec les opérations distribuées à cause de la pandémie mondiale. »

M. Sidebottom est spécialisé dans les stratégies en matière de main-d'oeuvre, la gestion du recrutement de talents, les analyses et les mesures, les stratégies en matière de rémunération, les F&A et les introductions en bourse, ainsi que dans la formation et le développement d'équipes de ressources humaines de premier ordre. Avant de rejoindre Behavox, il a occupé des postes d'encadrement dans les RH chez Dosh, LendingHome, Rocket Fuel, Inc. et Kabam.

« Ma mission chez Behavox consistera à trouver, fidéliser et développer des talents de calibre mondial pour une entreprise de calibre mondial », a affirmé M. Sidebottom. « Le développement et l'exécution d'une stratégie mondiale en matière de talents sont impératifs à ce stade de la croissance de Behavox, et je suis enchanté de prendre la tête de ces efforts. »

Les nominations de MM. Wu Becker et Sidebottom sont les derniers développements chez le spécialiste de l'IA en pleine croissance. Plus tôt ce mois-ci, Behavox a nommé plusieurs éminents dirigeants du secteur à son conseil d'administration et, en février, la société a annoncé un investissement de 100 millions de dollars de SoftBank Vision Fund 2.

A propos de Behavox Ltd.

Behavox est la principale plateforme d'exploitation de données de bout-en-bout qui permet aux organisations de regrouper et d'analyser des données, et de prendre des mesures en fonction de celles-ci. Société technologique à forte croissance, notre mission est d'organiser et de rendre utiles toutes les données de communications de la planète. Grâce à des analyses avancées et à l'apprentissage-machine, Behavox est le point de contact unique de votre organisation en matière de données internes.

Fondée en 2014, Behavox a son siège social à New York et possède des bureaux à Londres, Singapour et Montréal. Pour de plus amples informations, veuillez cliquer ici.

