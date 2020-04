Relance de l'activité économique et du développement régional : Desjardins déploie sa stratégie pour contribuer à la relance





Le Fonds du Grand Mouvement : 150 M$ pour des projets dans toutes les régions

Le Fonds C favorise la croissance des entreprises d'ici

Partenariat avec Google et Bonjour Startup Montréal dans une compétition d'innovation

MONTRÉAL, le 29 avril 2020 /CNW Telbec/ - Alors que le Québec amorce la reprise de ses activités, le Mouvement Desjardins déploie sa stratégie pour contribuer à la relance. Comme il le fait depuis sa fondation il y a 120 ans, Desjardins réitère son appui pour s'impliquer, avec les acteurs socioéconomiques, aux actions visant à encourager l'innovation et l'entrepreneuriat. Desjardins met de l'avant plusieurs initiatives qui permettront d'aider les entreprises et les organismes communautaires à aborder la relance avec optimisme.

« Les projets qui émanent des communautés sont souvent les mieux adaptés à des situations comme celles que nous traversons en ce moment. Plus que jamais, nous devons soutenir ces initiatives, que ce soit pour aider les organisations et les entreprises à se relever, à saisir de nouvelles occasions de développement ou encore à créer de nouveaux partenariats, affirme Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins. Desjardins a toujours été là quand ça compte. Nous sommes présents, que ce soit dans de grandes réalisations ou dans l'appui à des projets à plus petite échelle. Soyez assurés que notre engagement sera en continu avec les communautés. »

Tout en appuyant l'effort de reprise qui s'amorce, Desjardins, le plus grand employeur privé du Québec et l'un des plus importants au Canada, s'assure aussi de mettre en place un plan pour ses propres activités, incluant celles de ses 47 000 employés, en accord avec les mesures gouvernementales. L'objectif visé est de maintenir la présence de Desjardins dans les différentes régions, contribuant ainsi au dynamisme des communautés.

Le Fonds du Grand Mouvement : 150 M$ pour le Québec et l'Ontario

Le Fonds du Grand Mouvement, doté d'une enveloppe de 150 M$ pour des projets qui s'échelonneront jusqu'en 2024, visera notamment à soutenir les régions sur les plans sociaux et économiques. Il soutiendra des projets qui rejoignent les priorités des milieux, telles que l'emploi, la vitalité économique, l'éducation et l'environnement. Les organismes qui souhaitent présenter une demande au Fonds du Grand Mouvement doivent contacter leur caisse Desjardins, qui les accompagnera tout au long de ce processus.

Dans une seconde phase, nos membres et clients seront appelés à participer à ce processus, qui permettra de mettre de l'avant des projets porteurs pour les régions.

Le Fonds C : 10 M$ pour favoriser la croissance des entreprises d'ici

Le programme du Fonds C vise à soutenir les entreprises dans leurs projets de croissance et de création d'emplois de qualité, leviers majeurs du développement économique des régions. Pour y arriver, le Fonds est doté d'une enveloppe de 10 M$ pour les deux prochaines années et offre une aide financière équivalant à 25 % du coût des projets, jusqu'à concurrence de 10?000 $.

Les projets doivent s'inscrire dans des catégories aussi variées que la numérisation des entreprises, l'ergonomie et la distanciation sociale, le soutien psychologique, la transformation du modèle d'affaires, l'innovation, la relève d'entreprise, le développement des marchés étrangers, l'investissement dans les talents et dans les équipements écoénergétiques. Les entreprises qui souhaitent bénéficier de cette initiative doivent communiquer avec leur centre Desjardins Entreprises.

L'initiative <post> COVID : une compétition d'innovation qui fait appel au génie collectif des Québécois

En partenariat avec Google et Bonjour Startup Montréal, Desjardins lance un défi aux Québécois. Cette compétition d'innovation, dont l'objectif est de développer des solutions socioéconomiques aux grands défis de l'après-crise, se déroulera du 1er mai au 2 juin. L'ambition est de propulser des projets porteurs et entrepreneuriaux à fort impact social, qui favorisent la diversité et l'inclusion, tout en rassemblant des personnes issues de divers secteurs et de toutes les régions du Québec. Chaque partenaire organisateur lance un défi aux participants, et celui de Desjardins porte sur la santé. Il s'agira pour les participants d'allier technologies, soutien aux aînés et innovation. Pour en apprendre davantage sur cette compétition, visitez le www.post-covid.ca.

«?Du coeur à l'achat, encouragé par Desjardins?» : un partenariat avec La Ruche Québec

Afin d'encourager l'achat local, tout en soutenant les organismes qui manifestent des besoins criants dans l'ensemble du Québec, Desjardins s'associe à la plateforme de sociofinancement La Ruche Québec. Jusqu'au 31 août, une enveloppe totalisant 1 M$ permettra de soutenir les efforts de solidarité qui émergent au sein des communautés dans le cadre du programme «?Du coeur à l'achat, encouragé par Desjardins?». Lorsque les gens achèteront des certificats-cadeaux auprès de commerces locaux, ou feront des dons dans le cadre de ces campagnes de financement, Desjardins remettra une somme équivalente à des organismes locaux, jusqu'à concurrence de 25?000 $. De plus, pour stimuler le programme, Desjardins assumera les frais de gestion habituellement demandés aux entreprises participantes et leur offrira un soutien financier de 2?000 $ pour la réalisation de vidéos visant à promouvoir le programme.

L'École d'entrepreneurship de Beauce, SPB/Skillable et Desjardins s'unissent pour soutenir les entrepreneurs

Les entrepreneurs font face à une situation sans précédent et inconnue, ce qui soulève beaucoup de questionnements et de nombreuses préoccupations quant à l'avenir et à la survie de leur entreprise et, parfois, de leur modèle d'affaires. « S'équiper pour rebondir », un parcours d'accompagnement de 12 semaines, leur offrira la possibilité de transformer cette période difficile en une capacité individuelle et organisationnelle de relever les défis auxquels ils font face dans le contexte de la COVID-19. Les inscriptions, au coût de 450 $, se font en ligne sur le site web de l'EEB: https://eebeauce.com/rebondir. Les membres et clients Desjardins Entreprises peuvent bénéficier d'un rabais de 100 $ sur le coût de l'inscription.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le sixième au monde, avec un actif de 313,0 milliards de dollars. Il figure parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada selon le palmarès établi par Mediacorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

SOURCE Mouvement Desjardins

Communiqué envoyé le 29 avril 2020 à 14:00 et diffusé par :